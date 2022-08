Bianca Drăgușanu a recunoscut că poartă peruci. De ce nu-și arată părul natural

Bianca Drăgușanu (40 de ani) este o împătimită a intervențiilor estetice de tot felul, iar acum a ieșit la iveală un alt truc la care apelează vedeta pentru a arăta mereu impecabil. Bianca a povestit în mediul online că, de câteva luni bune, poartă peruci. Bianca spune că a făcut acest lucru pentru a-și putea ajuta părul să se regenereze. Fosta soție a lui Victor Slav a recunoscut că i-a fost și mai comod să poarte peruci, nemaifiind nevoie să-și vopsească sau coafeze părul.

Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des.

Bianca și-a făcut ultima intervenție estetică în urmă cu două săptămâni, când și-a schimbat forma buzelor.

Am venit să reinjectez buzele fiindcă îmi doresc să am o formă cât mai voluminoasă, mai ales buza de jos. Trebuie să îmi fac programare și la baby botox pentru că vine vara și nu îmi doresc să am riduri. (…) Îmi doresc mult să îmi fac și pomeții, deoarece i-am făcut la începutul anului, iar acum vreau să fie mai evidenți. După pomeți, am înțeles că pot să îmi fac și mandibula. Am făcut injectarea mandibulei anul trecut, prin toamnă – a explicat Drăgușanu, la momentul respectiv, pe pagina ei de Instagram.