Tudor Chirilă a renunțat la vechiul look. Cum va apărea artistul la „Vocea României”

Tudor Chirilă (48 de ani) și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu look-ul său. Dacă o bună perioadă de timp a purtat părul scurt, de câteva luni, Tudor și-a lăsat podoaba capilară să crească, iar acum are o înfățișare vizibil schimbată.

Artistul pregătește împreună cu colegii săi – Smiley, Irina Rimes, Theo Rose, Denis Roabeș (The Motans) și Pavel Bartoș, sezonul cu numărul 10 al show-ului “Vocea României” și a postat pe rețelele de socializare mai multe video-uri și poze în care apare cu părul lung, creț și cu un început de barbă.

Vezi cum arată Tudor Chirilă acum în galeria foto de mai jos.

Noul sezon Vocea României revine pe micile ecrane, iar pentru prima dată vor exista doi antrenori – Smiley și Theo Rose.

Tudor Chirilă s-a declarat foarte entuziasmat de reînceperea filmărilor pentru Voce.

Mie mi-a fost foarte dor de Vocea României, pentru că mi se pare că este un show de televiziune unde am reușit să îmi găsesc locul. Am privilegiul să mă bucur de atâta emoție care vine de la concurenți, iar eu doar trebuie să stau pe scaun și să fiu expus la această emoție, ceea ce este foarte tare. După care am posibilitatea să îmi exersez «competențele pedagogice» (râde) și să lucrez cu ceea ce eu numesc o echipă, chiar dacă show-ul presupune, de multe ori, adversitate.

Cred că este unul dintre cele mai importante show-uri de televiziune din România și este făcut la un nivel înalt. Îmi este dor de sezoanele trecute, îmi este dor de fiecare atmosferă din fiecare sezon în care am fost în concursul acesta și mă bucur că Pro TV și publicul consideră că sunt o parte mișto din echipa acesta.

Iată, sunt și în sezonul acesta de revenire. Dacă este să ne uităm la partea pozitivă din această pauză forțată de pandemie, vedem că s-au adunat mai multe voci bune în toți anii aceștia, poate mulți copii care aveau 14 ani au făcut 16 ani, mulți adolescenți care nu au apucat să intre în momentul acela în show intră acum. Cred că avem de două ori mai multe voci bune, ceea ce este un câștig pentru noi și pentru public”, a spus Tudor Chirilă, în urmă cu câteva luni.