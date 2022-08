Adda, acuzată că nu suferă de boala Lyme. Cum a răspuns artista

Probleme de sănătate ale cântăreței Adda (30 de ani) nu mai sunt o noutate pentru nimeni. Artista a fost diagnosticată cu Borelioză și Bartonella și de câteva luni urmează un tratament agresiv și dureros pentru a se face bine. Cu toate că a vorbit de nenumărate ori în public despre problemele sale, încă mai există persoane care nu sunt 100% convinse că tot ceea ce spune artista este real.

Recent, Adda a primit un mesaj de la un internaut, pe rețelele de socializare, care a mâhnit-o. Persoana respectivă i-a scris cântăreței în dreptul unei postări că boala ei nu există în realitate, iar toate neplăcerile se trag de la consumul de lactate și zahăr.

Adda s-a declarat obosită să mai dea explicații acestui gen de oameni.

Cântăreața a crezut inițial că s-a îmbolnăvit în urma unei înțepături de insectă purtătoare a bacteriei Borreila – cum sunt căpușele sau țânțarii. Dar după investigații amănunțite, medicii au descoperit că boala ei este genetică.

La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit.