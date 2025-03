Bella Santiago a fost operată, după ce a suferit un accident la ski: „Suntem bine!”

Acum mai bine de o lună, Bella Santiago a suferit un accident la ski, iar rezultatele RMN-ului făcut ulterior indicau că artista are nevoie de o intervenție chirurgicală. Ieri, fosta concurentă de la Power Couple a fost operată, iar starea ei de sănătate pare a fi una bună la momentul actual.

În urmă cu o lună, în timp ce se afla în vacanță, Bella Santiago (35 de ani) a suferit un accident la ski. Dacă la prima vedere a părut doar o căzătură normală, lucrurile s-au complicat pe parcurs pentru artistă. A trebuit să meargă să-și facă un RMN, iar, după aflarea rezultatului, doctorii i-au spus că este nevoie de o intervenție chirurgicală, diagnosticul fiind de ruptură de menisc.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație”, a dezvăluit artista pe InstaStory. Ieri, însă, artista a suferit operația, iar anunțul a fost făcut de soțul acesteia.

Cum se simte Bella Santiago după operație

Pe contul său de socializare, Nicu Grigore a postat o fotografie în care apare alături de soția sa, care se afla pe patul de spital, dar a scris și următorul mesaj: „Suntem bine. Mulțumim tuturor pentru susținerea de la Power Couple”.

Au fost eliminați de la Power Couple

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au încheiat parcursul lor în competiția Power Couple, chiar în semifinala emisiunii. De-a lungul competiției, cei doi s-au remarcat nu numai datorită faptului că au reușit să treacă cu brio peste toate probele, dar și datorită momentelor amuzante.

„Și aici se termină parcursul nostru de pe @powercouple_antena1 vă mulțumim tuturor care au fost alături de noi și vă iubesccccc! Vrem să vă mulțumim și proiectului POWER COUPLE pentru șansa să fim alături de oameni minunați, cuplurile care am învățat ceva din fiecare. Mulțumim producătorilor pentru că ați avut încredere în noi să facem parte din acest sezon. Cel mai frumos proiect pe care l-am făcut și aș mai participa o dată, toți oamenii care fac parte din el au muncit mult ca să iesă emisiunea bombă, vă mulțumim”, a transmis Bella Santiago, pe contul său de socializare.

