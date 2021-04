Aurel Pădureanu, gest neașteptat la o lună de la moartea Corneliei Catanga. Ce i-a transmis lui Gigi Becali

După moartea Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, fostul soț al cântăreței, a declarat inițial că nu are bani de înmormântare. Ulterior a revenit asupra afirmației, dar s-a plâns de mai multe ori că nu are unde să stea, cerându-i ajutor, prin intermediul presei, lui Gigi Becali.

La vremea respectivă, patronul FCSB ar fi spus că îi poate oferi un loc într-un cămin de bătrâni, însă nu o casă, așa cum cerea Aurel Pădureanu.

Acum, în Postul Paștelui, el a ținut să-și ceară scuze pentru tot și a declarat, pentru Fanatik.ro, că s-a mutat la una dintre fiice.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt alături de copiii mei și nu am nevoie de nimic. Trebuie să mai treacă foarte mulți ani, ca să avem un Paște liniștit! E greu să dispară cineva care ți-a fost alături 33 de ani.

M-am mutat la fata mea, că ea are un apartament. Nu vreau să mai apelez la nimeni că s-au interpretat alte lucruri, că mă rog de toată lumea, că tun și fulger, că am zis de Becali. Nu e adevărat, eu vreau să îi cer scuze omului ăsta, că nu am obligat pe nimeni cu nimic.

A zis Becali că nu mă cunoaște, că nu o cunoaște nici pe Cornelia… Cum să spui asta, când pe Cornelia o știe toată lumea!? I-am cântat când a cununat-o pe doamna Firea și, în al doilea rând, am cântat la Casa Băneasa timp de 23 de ani. Acolo venea domnul Becali – acum mulți ani – la două, trezi zile, în permanență. Și cum să spună că nu ne cunoaște? Probabil că nu face apel la memorie, dar nu sunt supărat!

Îi cer scuze public. Toată viața mie o să îmi pară rău că am apelat la dânsul. Nu am nevoie, nu vreau niciun fel de milostenie de la nimeni”, a spus Aurel Pădureanu pentru Fanatik.ro

Cornelia Catangă a murit pe 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani, după ce fusese infectată cu Covid-19. Anunțul decesului a fost făcut de jurnalista Mara Bănică, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catanga, care era internată la Spitalul Universitar din Capitală, ar fi făcut un stop cardio-respirator.

Foto – Hepta