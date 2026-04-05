Anna Leu, mărturisiri emoționante la opt luni de la moartea lui Mihai Leu. „Diminețile și serile sunt cele mai grele!” Visul rămas neîmplinit al marelui campion

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Au trecut opt luni de când campionul Mihai Leu s-a stins, iar soția sa, Anna, a vorbit cu multă emoție despre transformările profunde prin care trece și despre felul în care încearcă să-și reconstruiască viața după o pierdere care i-a schimbat tot universul.

Anna a rememorat momentele trăite alături de cel care i-a fost partener mai bine de trei decenii și povestește cum dragostea lor continuă să existe, chiar dacă în altă formă.

„Diminețile și serile sunt cele mai grele!”

Pentru Anna, viața de după Mihai este o succesiune de absențe care dor. Spune că nu doar marile momente o copleșesc, ci mai ales cele mici, cele care altădată păreau firești.

„Viața mea s-a schimbat în toate felurile, mai ales în lucrurile mici. Diminețile și serile sunt cele mai grele, pentru că atunci liniștea apasă cel mai mult. Sunt momente în care îmi vine instinctiv să îi spun ceva și atunci realizez că nu mai este. Este un gol pe care nu ai cum să îl umpli, doar înveți să trăiești cu el”, a mărturisit Anna, într-un interviu pentru viva.ro.

Chiar dacă Mihai nu mai este fizic lângă ea, Anna spune că îl simte prezent în multe dintre gesturile și gândurile sale. Casa, amintirile și reflexele formate în zeci de ani de viață împreună îi reamintesc constant de el.

„Îl simt cel mai aproape în liniștea casei, în momentele în care mă opresc și mă gândesc la el, la noi. Uneori îmi vine să îi spun ceva sau să îl caut cu privirea. Îl simt și în mine, în puterea pe care încerc să o am, de parcă o parte din el a rămas acolo. Este o legătură care nu dispare, doar se schimbă”, spune ea.

Ultima luptă a campionului: „A dus totul cu o demnitate greu de înțeles”

Boala care l-a răpus pe Mihai Leu a fost una dintre cele mai grele încercări ale vieții lor. Anna își amintește că, deși corpul îi slăbea, spiritul lui rămânea la fel de puternic.

„Boala l-a schimbat, poate, fizic, dar nu în esență. A rămas lucid până la capăt, conștient de tot, dar fără să se plângă. În ultimele luni, m-a impresionat cum a dus totul cu o liniște și o demnitate greu de înțeles. Durerea nu mai conta, nu a lăsat-o să îl învingă”, povestește ea.

Chiar și în ultimele clipe, Mihai continua să facă planuri și să zâmbească, un gest care pentru Anna rămâne o lecție de curaj și demnitate.

Visul neîmplinit al regretatului campion

Întrebată dacă Mihai a avut un vis pe care nu a apucat să-l împlinească, Anna răspunde cu o sinceritate care frânge inimi.

„Cred că visul lui Mihai… și al nostru era să îmbătrânim împreună. Să ne bucurăm de liniște, de familie, de timpul petrecut împreună. Un vis simplu, dar poate cel mai important.”

Pentru Anna, acest vis rămâne acum o amintire și, în același timp, o forță care o ajută să meargă înainte.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News