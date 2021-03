Andreea Marin s-a vaccinat cu AstraZeneca: „Am avut două zile de stat în pat”

Andreea Marin, în vârstă de 46 de ani, i-a mărturisit lui Cristi Brancu în cadrul emisiunii TV „Exclusiv VIP”, că s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu serul de la controversata companie farmaceutică AstraZeneca. Vedeta este decisă să facă și rapelul.

„Nu a fost chiar o plăcere, nu mă așteptam să am reacția asta. Am avut 2 zile de stat în pat și eu stau în pat doar legată. Am avut dureri puternice de muschi, de sus până jos, fără temperatură. Am făcut controversatul vaccin, dar nu din acel lot. E normal să ne punem întrebări, să ne gândim la toate, dar am decis ca voi face și a doua rundă. Dacă zicem cât mai mulți nu s-ar putea să nu ne fie bine împreună”, a declarat Andreea Marin, potrivit cancan.ro.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a avut COVID-19

Vedeta a mai dezvăluit că fiica ei și a lui Ștefan Bănică a avut COVID-19. Violeta, în vârstă de 13 ani, s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 chiar în perioada sărbătorilor de iarnă și a fost nevoită să stea izolată.

„Fiica mea a avut o formă ușoară, s-a izolat și am stat total separate. Ne-am testat și noi de multe ori, însă am ieșit negativ. Violeta a luat virusul din afara casei. Din fericire, ea are o mică garsonieră, cu tot ce îi trebuie, în casă, și s-a putut izola. Era chiar între Crăciun și Revelion și i-am pus un brăduț la ușă.

Ba chiar am găsit o chestie din plastic cu care am izolat intrarea, ca să poată deschide ușa ei și să vadă brăduțul. A fost dificil pentru că am comunicat despărțiți, a trebuit să se descurce singură, să își ia pastilele, însă a fost foarte ascultătoare. Cred că fiecare generație are de învătat lecțiile ei”, a povestit Andreea Marin.

„Îmi seamănă prea mult. Amândouă suntem energie curată, firi care își revendică independența. Firi care își încearcă mereu limitele imaginației și își susțin ideile în care cred cu încăpățânare.

Dar dragostea și încrederea dintre noi sunt mereu concluzia care arată că, și dincolo de controverse, mergem mână în mână mai departe”, spunea Andreea Marin în trecut despre fiica ei, pentru revista VIVA!.

Andreea Marin, în lupta cu COVID-19

Din martie 2020, de când a început pandemia de COVID-19, Andreea Marin s-a mobilizat și prin fundația sa umanitară, „Prețuiește Viața“, a început să adune bunuri și donații în bani de la companii și persoane, pe care le-a contactat personal, pentru a le pune la dispoziția celor rămași fără resurse, celor care probabil nu ar supraviețui fără acest ajutor.

Și-a pus viața personală pe locul doi pentru o lună și a reușit să organizeze patru convoaie umanitare cu donații în valoare de 800 de mii de euro pentru cei vulnerabili în fața virusului.

„Am ales să donez timpul meu, efort, pricepere și bani, să pun umărul cât de mult îmi stă mie în putere. Simt să fac asta, îmi umple inima această solidaritate pe care am reușit să o trezesc în atâția oameni frumoși și știu că doar împreună căpătăm putere. Trebuie să trecem cu bine de această lecție de viață. Nu există nu se poate!” mărturisea Andreea Marin pentru numărul din mai 2020 al revistei Unica.

„Nu e ușor, apuc să mănânc doar o dată pe zi, de obicei spre seară, pentru că pur și simplu nu am pauză, de aceea am și slăbit în aceste săptămâni, reușind performanța să pierd în greutate stând mai mult pe scaun, la birou. Prea puțin fac mișcare, e incomparabil ce se întâmplă acum cu felul în care îmi echilibram viața înainte de criză. Și nu credeam că o să muncesc de trei ori mai mult și într-un ritm nebun acum, că sunt voluntar și nu am nimic de câștigat în afară de hrană pentru suflet, față de munca oricum alertă dinainte de asta, când îmi și câștigam traiul”, a mai spus vedeta atunci.

