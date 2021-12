Anca Serea, la spital după ce i s-a făcut brusc rău. Ce i-au spus medicii

Anca Serea (40 de ani) a ajuns de urgență la spital, în noaptea de marți spre miercuri, după ce s-a trezit din somn acuzând o stare de rău foarte accentuată. Soția lui Adi Sînă (43 de ani) a postat pe rețelele de socializare un mesaj de pe patul de spital în care a explicat ce i s-a întâmplat.

Vedeta s-a speriat foarte tare crezând, inițial, că are COVID-19, dar testele pe care le-a făcut i-au infirmat aceast gând.

,,Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a scris Anca Serea, pe pagina sa de Instagram.