Amna, acuzată că ar fi luat bani pentru a spune că are COVID-19

La sfârșitul săptămânii trecute, cântăreața Amna (36 de ani) anunța în mediul online că s-a infectat cu noul coronavirus. Artista și-a înștiințat facnii că are COVID-19 chiar de pe patul de spital, prin mesajul următor: „Dragii mei, pentru că toată lumea se întreabă de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare, cred că v-ați prins și voi că se întâmplă ceva nelalocul lui. A venit momentul să trec și eu prin acest COVID-19. Ce să vă zic? Să fim bine! Habar nu am ce să vă mai zic. Aveți grijă, protejați-vă, purtați măști! Eu am făcut toate aceste lucruri și am reușit mă îmbolnăvesc.”

Artista mai spunea atunci că boala i-a dat ceva bătăi de cap, dar cu ajutorul tratamentului primit în spital, starea sa se îmbunătățește de la o zi la alta.

„Mi-e foarte greu să fac această postare, fizic vorbind. Zilele acestea am trecut prin toate stările posibile, COVID-19 dându-mi ceva bătăi de cap, de aici și absența mea de pe rețelele de socializare. Am ajuns la spital, pe mâinile unor doctori minunați, pentru a face tratament și a monitoriza starea mea de sănătate. Chiar dacă nu mă simt cel mai bine, știu că totul o să treacă rapid, că o să fie bine. Aveți grijă de voi, purtați masca, dezinfectați-vă și protejați-vă!”, a mai spus Amna, pe Instagram.

La scurt timp după postarea vedetei, au apărut diverse reacții din partea fanilor, printre care s-au numărat și unele răutăcioase, unii internauți acuzând-o că mine că are COVID-19.

„Arată injecțiile pe care le faci cu video! Arată dovezile ca ai COVID!”, „Câți bani ai primit ca să spui că ești infectată cu COVID-19?’, „Te-ai vândut și tu …păcat”, „Pinochio!”, „Ai omis sa spui vaccinați-vă! 😂 😂 😂 . Primeai mai mulți bani” – sunt câteva dintre mesajele acuzatorii la adresa Amnei.

În urma acestor reacții negative, artista a transmis un mesaj prin care se delcară mâhnită că există persoane care pot face asemenea acuzații despre cineva aflat pe patul de spital.

„Ăsta este ultimul lucru pe care mi-l doream: să stau de vorbă despre așa ceva în momentele astea, dar efectiv, de ieri, de când am făcut postarea, numai „prieteni” de genul ăsta. Printre mesajele foarte frumoase, sunt și acești oameni care nu cred că eu sunt bolnavă, care cred că totul e o înscenare. În primul rând, sunt niște acte care dovedesc asta. În al doilea rând, sunt niște doctori care se ocupă de mine. Nu înțeleg cât de bolnav să fii să crezi așa ceva. Vă dau o veste nasolă… Chiar și persoanele publice se îmbolnăvesc. Vă vine să credeți sau nu, chiar și oamenii ăștia au probleme și vă datorăm o bucată din viața noastră, nu să fim falși și să se ne prefacem că tot timpul este totul roz. Ba din contră, eu în locul vostru aș aprecia sinceritatea și transparența. (…) Vă doresc multă sănătate, mai ales celor care pun la îndoială cuvântul meu. Vă doresc din tot sufletul să nu vă lovească acest COVID, pentru că nu aș vrea să simțiți cât de nasol este”, a explicat Amna, pe rețelele de socializare.

