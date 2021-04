Recent, în mediul online, Amna (36 de ani) a dezvăluit că are COVID-19. Solista a transmis mesajul chiar din patul de spital. În vara anului 2019, artista confirma că a divorțat de tatăl fiului ei după un mariaj de 9 ani și o relație de 12. În urma despărțirii, Amna s-a dedicat fiului ei, David, și carierei sale muzicale.

Amna are COVID-19: „Se întâmplă ceva nelalocul lui”

„Dragii mei, pentru că toată lumea se întreabă de ce nu mai sunt pe rețelele de socializare, cred că v-ați prins și voi că se întâmplă ceva nelalocul lui. A venit momentul să trec și eu prin acest COVID-19.

Ce să vă zic? Să fim bine! Habar nu am ce să vă mai zic. Aveți grijă, protejați-vă, purtați măști! Eu am făcut toate aceste lucruri și am reușit mă îmbolnăvesc”, a spus Amna pe Instagram, din patul de spital.

Nu cu mult timp în urmă, Amna s-a mai aflat în spital din cauza unei probleme cu bila. După operația suferită atunci, cântăreața revenise în spital, însă doar pentru a-și scoate firele rămase după închiderea acesteia. Alături l-a avut și pe fiul ei, David, în vârstă de 6 ani și jumătate.

După operația suferită, Amna și-a asigurat fanii că se simte bine. „Dragii mei, am ieșit de la Terapie Intensivă chiar acum jumătate de oră. Știu că așteptați răspunsul meu, să vă spun cum sunt. Operația a ieșit super.

Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost complicații. Dureri am, bineînțeles, dar în câteva zile cu siguranță voi pleca acasă”, le transmitea Amna urmăritorilor ei, la scurt timp după intervenția pe care a suferit-o.

Amna a făcut parte din competiția Survivor România 2021. După eliminarea sa din competiție, Amna a scris în mediul online: „Din cauza problemelor de sănătate, doctorii spun că organismul meu nu e pregătit pentru un zbor atât de lung. Așa că sunt nevoită să mai rămân câteva zile aici. Abia aștept să pot să vin A C A S Ă”.

„Din păcate, drumul meu la Survivor România 2021 s-a încheiat. Chiar dacă m-am confruntat cu câteva probleme SERIOASE de sănătate, am încercat să dau tot ce am mai bun. Ieri am ieșit din spital și abia aștept să ajung ACASĂ‼️”, mai scrisese cu o seară înainte.

„Sunt mult mai puternică. Mi-am depășit niște limite. Am învățat să stau cu mine, nu apucam niciodată să stau cu mine. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Colegii mei nu mai sunt colegi, sunt prieteni, familie. Vreau să-i aplaud din tot sufletul”, a mai spus în cadrul competiției TV.

