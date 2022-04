Alina Pușcaș (36 de ani) a apelat azi la ajutorul medicilor. Prezentatoarea TV era epuizată din pricina mutării și a filmărilor pentru noul sezon „Te cunosc de undeva”.

Alina Pușcaș, imagine cu perfuzia pe braț. „Nu am avut de ales… Am apelat la ajutoare”

Alina și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, au trei copii, un fiu și două fiice, Alexandru (6 ani), Melissa (5 ani) și Iris (2 an).

„Nu am avut de ales… Am apelat la ajutoare. Între timp, să știți că mi-am revenit. A fost vorba de o perfuzie cu multe vitamine, o perfuzie Molotov, cum spunea Temișan. Am revenit pe scenă, nu putem să ne oprim”, a explicat Alina Pușcaș.

„A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine și s-au adunat. Ieri am cărat, împachetat și despachetat cam 16 ore. Dar așa-mi place mie, asta sunt eu, cu energie multă, cu luptă multă, așa e frumos. Între timp, pentru că mi-am revenit, am urcat pe scenă, «Te cunosc de undeva» merge minunat”, a încheiat.

Cum s-au cunoscut Alina Pușcaș și soțul ei

Alina și Mihai s-au logodit în anul 2016, în timpul botezului Melissei, prima lor fiică. După cununia civilă din octombrie 2019, perechea ar fi vrut ca cea religioasă să aibă loc în vara anului 2020, în Grecia. Din cauza noului coronavirus, însă, cuplul și-a amânat planurile.

„Am primit un inel de logodnă foarte special, moștenit de Mihai de la bunica sa, inel care a fost modificat pentru a-mi fi bun. Nu mi-am dorit și o schimbare de montură, pentru că mi se pare cu atât mai valoros știind că este exact așa cum l-a purtat bunica lui. Inelul are în jur de 100 de ani vechime și este cea mai prețioasă și frumoasă bijuterie pe care am primit-o până acum”, povestea Alina în 2016, pentru TV Mania.

„Aveam nevoie de un stomatolog foarte bun, pentru că aveam nevoie de un implant pentru o măsea. Mi-era foarte frică, nu știam cum se procedează. Nu mai pierdusem niciun dinte până în acel moment și așa am dat de el, printr-o prietenă comună. Acea procedură a durat, pe ceas, 5 minute și din acel moment am fost atât de impresionată de el încât nu l-am mai lăsat în pace și nici el pe mine”, a povestit Alina despre cum s-au cunoscut ea și Mihai.

