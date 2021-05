Alina Pușcaș a dezvăluit pe Instagram că a început să aibă o serie de reacții alergice agresive. În urma simptomelor apărute, prezentatoarea TV s-a văzut nevoită să ajungă la medic. Alina este căsătorită cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Împreună, cuplul are trei copii, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an)

Alina Pușcaș, nevoită să meargă la medic din cauza acestei afecțiuni

„Sunt într-o situație destul de nasoală cu alergiile. Nu plâng, așa este reacția, destul de agresivă. Plec chiar acum la alergolog pentru că s-a agravat mult în ultima perioadă. M-am ales cu aceste reacții alergice prin 2018-2019, dar au debutat cu strănuturi, ceva destul de banal. Ei bine, până în momentul de față au tot crescut în intensitate.

Aseară am trăit cam cea mai gravă formă a alergiei de până acum, în timp ce veneam în mașină cu copiii de la grădiniță. Mi s-a blocat respirația, am făcut tahicardie instant, mi s-au umflat tâmplele, nasul, nu mai vedeam bine în fața ochilor. Bineînțeles că astfel am avut și primul atac de panică, nu știam cum se manifestă el.

Chiar și tusea asta este mulțumită alergiei. Cert este că toate astea se întâmplă după ce ieri am luat două antihistaminice, am folosit și spray nazal, picături de ochi, e deja mult mai complicat. (…) Între timp am ieșit de la alergolog. Sunt mai bine, nu știu de ce, pentru că nu am luat nimic.

Se pare că am nevoie de un tratament personalizat de o lună de zile. Este o listă destul de lungă de medicamente și seruri pe care le voi folosi. (…) Medicul mi-a spus că la mine alergia a ajuns la un cu totul alt nivel, chiar s-a speriat, să fiu sinceră.

Cu siguranță va începe să mă afecteze tot mai tare pe partea asta de inimă, urechi înfundate, tahicardie, și nu se poate rezolva cu antihistaminice”, a dezvăluit Alina Pușcaș în mediul online.

În luna iunie a anului trecut, Alina a fost infectată cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a testat după ce a aflat că artistul Marcel Pavel, la vremea aceea concurent în emisiunea Te cunosc de undeva, pe care ea o moderează, a fost internat în spital cu COVID-19.

„Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat, pentru că nu ai nicio vină”, a declarat Alina la vremea aceea.

După două săptămâni petrecute în izolare în spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”, Alina s-a vindecat și a revenit acasă. Pe 26 aprilie 2021, Alina a avut rapelul la vaccinul anti-COVID-19.

Foto: Instagram