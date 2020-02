EXCLUSIV! Alina Ceușan și Carmen Grebenișan dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV

.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, sarea și piperul noului sezon al emisiunii Asia Express, sunt frumoase, ambițioase și urmărite de mii de persoane în social media. Cele două au realizat o ședință foto de excepție pentru coperta Unica și, totodată, ne-au povestit ce a însemnat pentru ele experiența Asia Express.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au primit pentru prima oară propunerea de a participa la Asia Express acum doi ani, însă nu au reușit să ajungă acolo. Când a a fost întrebată dacă a știut de la început să va participa cu cea mai bună prietenă în competiție, Alina Ceușan a răspuns: „Vai de mine, cum să nu știu, că doar nebuna venise cu propunerea! I-am zis că nu o să fie atât de amuzant cum pare și că o să fie greu”.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan urmăriseră edițiile anterioare ale emisiunii Asia Express, așa că au pornit la drum cu niște așteptări destul de bine definite: „A fost exact ceea ce credeam că va fi – trezit devreme, peripeții toată ziua (pe noi astea ne urmăresc, o să vedeți), dormit puțin, mâncat cum apuci. Deci cum ne așteptam, cu mențiunea că se filmează mult dom’le! Noi suntem obișnuite cu munca, dar prima săptămână a fost șoc total. Se muncește enorm, de la 5 dimineață la 10 seară fără pauză, sub presiunea camerelor. E mult, dar am dus. Ne-am intrat rapid în ritm. Nu că am fi avut vreo șansă să… altceva”. – ne-a mărturisit Alina Ceușan.

Aventurile din Asia Express au fost orice, numai plictisitoare nu: „De la aruncatul cu bocancu’ la crevetele nebun, la atacuri de panică, la dormit pe jos, mâncat toate porcăriile… trebuie să vedeți emisiunea că e ceva magic!”. – a concluzionat Alina Ceușan.

Carmen Grebenișan, la rândul său, a spus însă că senzațiile trăite la Asia Express au fost înzecit mai intense decât preconiza: „Pentru mine, cele mai amuzante momente au fost când n-am vrut să încep cursa până nu îmi găseam creionul de sprâncene sau când eu și Alina am fugit din două direcții și ne-am bătut cap în cap și s-a vărsat toată vopseaua pe mine. Pentru Alina cred că a fost puțin jenant, dar foarte amuzant, momentul în care nu mai putea ridica un crevete din apă, după ce scosese vreo nouă, pe motiv că e «cel mai nebun, voi nu vedeți cum face?!» – și crevetele stătea doar! Am avut o criză de râs!. Să șțiți că ne-am documentat destul de bine înainte să plecăm și am fost pregătite cu toate. Poate mai multe medicamente de stomac trebuia să îmi iau și un ceas n-ar fi stricat”. – ne-a dezvăluit Carmen Grebenișan.

Foto: Ștefan Dani

