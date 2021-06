Alexandru Arșinel s-a vindecat de COVID-19, dar efectele nu au dispărut: „Merg săptămânal la spital”

Alexandru Arșinel a trecut prin momente dificile după ce s-au îmbolnăvit de COVID-19. Actorul, care peste două zile va împlini 82 de ani, s-a simțit rău după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a fost internat la Institutul „Matei Balș”. Chiar dacă starea lui nu a fost una prea bună, acesta nu a făcut o formă gravă a bolii pentru că era vaccinat din luna ianuarie a acestui an.

După câteva săptămâni de la externare, actorul a povestit pentru Impact că trebuie să se întoarcă săptămânal la spital din cauza efectelor provocate de COVID-19.

„Boala asta este atât de provocatoare, de jigodească, dacă-mi permite-ţi cuvântul, încât să nu creadă nimeni că scapă cu una, cu două din ghearele sale. Pur şi simplu, odată ce te-a luat în braţe, îţi dă cu foarte mare greutate drumul. Eu trebuie să merg în fiecare săptămână la spital, pentru oxigen. O dată sau de două ori, în funcţie de indicaţiile medicului”, a spus Alexandru Arşinel.

Infectarea cu noul coronavirus i-a afectat și tratamentul pentru afecțiunile mai vechi pe care le are: „Cele două tratamente, unul mai vechi, cel pentru buna funcţionare a rinichiului, şi cel mai nou, cel pentru îndepărtarea efectelor COVID-ului, nu se tolerează întotdeauna. Dar asta este, la 82 de ani nu poţi să mai schimbi mare lucru. Mergi doar înainte!”, a spus actorul care în 2013 a suferit un transplant de rinichi. Acesta a fost operat și la inimă, în 2017, după ce a suferit un infarct.

Alexandru Arșinel: „Boala prin care am trecut m-a făcut să-mi pierd zâmbetul”

„Susţin că fac parte din categoria actorilor care au avut ca misiune să descreţească frunţile românilor. Cred că, în parte, am reuşit să fac asta. Dar boala prin care am trecut m-a făcut să-mi pierd zâmbetul. Nu mai am entuziasm aproape deloc. E genul de boală care te loveşte la psihic, parşivă. Te face să vezi totul în culori închise!”, susține artistul.

Momentele dificile prin care a trecut în ultima vreme l-au făcut să se gândească să pună capăt carierei sale, după aproape 60 de ani de activitate. Actor de teatru și film, Alexandru Arșinel a fost distribuit în zeci de roluri și spectacole cu mii de reprezentații, a jucat în sute de emisiuni de divertisment la radio și la toate posturile de televiziune, pe scenele din țară și străinătate, dar și în numeroase producții cinematografice și seriale TV.

„M-am gândit, chiar luna trecută, să mai fentez apariţiile mele pe scenă. Noroc cu prietenul Vasile Muraru. El a avut ştiinţa să mă facă să descopăr în mine însumi dorinţa de a reveni la repetiţii şi de a urca iar pe scenă. În cele din urmă, publicul mi-a oferit o nouă confirmare că mi-am ales cea mai frumoasă meserie din lume. COVID-ul, aş spune, că a fost într-un fel alături de mine doar până am intrat pe scenă. După aceea, parcă a zburat!”, a mai spus Alexandru Arșinel, director adjunct și actor la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Sursă foto: Facebook