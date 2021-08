Alexandra Stan (32 de ani) și soțul ei, Emanuel Necatu (35 de ani), s-au căsătorit în secret în vara anului acesta. „Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru.

Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: «OK, hai să ne gândim serios la asta!»”, a mărturisit Alexandra în iulie 2021, pentru revista VIVA!.

Alexandra Stan, pregătită să devină mamă? „Ne doream să întemeiem o familie”

Să se fi căsătorit în grabă pentru că solista era prea nerăbdătoare să devină mamă? Invitată în emisiunea La Măruță, cântăreața a fost întrebată dacă familia ei se va mări curând. „Da, îți fac un verișor. Un nepoțel. În curând, sperăm. Când vrea Dumnezeu”, a declarat artista.

Despre căsătoria cu Emanuel, Alexandra a mai spus, tot La Măruță: „Nu mă așteptam să iau decizia asta, a venit cu o bucurie mare. Acum înțeleg diferența dintre relație și căsnicie. Se sudează și la prima ceartă nu mai zici: «Gata, mă duc la Vama Veche». (…)

Era consilier [Emanuel], mult spus terapeut, l-am cunoscut în altă conjunctură. Prin niște prieteni comuni. (…) M-am dus acasă într-o joi și am întrebat-o pe mama ce face sâmbătă. M-a întrebat de ce, i-am zis că mă mărit”. Alexandra a fost cerută de Emanuel pe plaja pe care a copilărit.

„Apoi, când am fost în Constanța, mi-a cerut să-i arăt plaja unde copilărisem eu, în cartierul meu. Am fost pe plajă și, când am ajuns acolo, a îngenuncheat și m-a întrebat. A formulat foarte frumos, a fost ceva deosebit, magic. Mi-a spus că, atunci când era mic, bunica lui îi povestea despre zâne, cred că se referea la licurici, la cei care sclipesc, și îi spunea că sunt zâne, de fapt.

El toată copilăria lui a trăit cu gândul la zânele acestea și își dorea foarte mult să întâlnească o zână în realitate, adică să vadă cum arată ea. Și, când eram pe plajă, mi-a povestit lucrul acesta și m-a întrebat: «Vrei să fii zâna mea?». A fost foarte drăguț. Am spus «Da!» imediat”, a mai povestit Alexandra Stan pentru VIVA!.

