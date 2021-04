Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Alexandra Stan (31 de ani) a vorbit despre cât de mult a afectat-o lipsa tatălui ei în copilărie. Bărbatul era navigator, fiind departe de familie uneori chiar și 8 luni la rând.

Alexandra Stan, marcată de lipsa tatălui din copilăria ei

„Mi-a lipsit foarte mult și știu că multă lume probabil că a trecut prin aceeași chestie și rezonează cu asta. (…) La noi, totuși, tata nu a lipsit mereu, dar era foarte mult timp plecat pe mare, luni de zile.

Muncea pe vapor. Era plecat cu lunile, câteodată și 8 luni, se simte. Mama a fost și mamă și tată și mână de fier, mai dură, dar ce să faci, asta este. El a pierdut primii pași. Primele chestii, când zice copilul mama, tata. Și pentru el a fost greu, îți dai seama. (…) Eu nu i-am reproșat niciodată, am încercat să-l înțeleg”, a mărturisit solista.

„Am fost și împreună la psiholog. După ce am pățit chestia aia cu Marcel Prodan, când am făcut terapie, ne-am dat seama împreună cu psihologul că lipsa tatălui meu era unul dintre principalele motive pentru care ajunsesem să fiu victimă, pentru că am crescut într-o familie în care lipsea tatăl destul de des, prezența masculină”, a continuat.

Cu 7 ani în urmă, în 2013, Alexandra a fost agresată fizic de Marcel Prodan, managerul și iubitul ei de la vremea aceea. „M-a bătut cu pumnii. (…) Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt. M-am trezit la realitate, mi-am dat seama cine erau oamenii cu care lucram”, a mărturisit artista despre incident, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

„Cumva eu am trăit cu impresia că nu merit să fiu iubită de către bărbați sau că tot timpul voi fi părăsit. De multe ori le ziceam bărbaților să nu mă părăsească, când eram într-o relație, aveam așa o frică. (…)

Am fost toți la terapie, tata, mama și sora mea. Am fost toți 4 pentru că trebuia să ne spunem niște lucruri într-un mediu în care să fie cineva imparțial, care să nu ne țină partea. A fost tensionat, cel puțin prima dată. (…) După s-a detensionat situația”, a completat artista.

„Ai reușit să scapi de trauma cu Marcel?”, a întrebat-o Măruță. „Da și nu. Am reușit să scap per total. Adică nu pot să spun că mai sunt traumatizată, dar sunt victimă uneori, să știi. (…) Mă pun în postura de victimă fără să vreau”, a mai spus Alexandra.

