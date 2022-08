Alexandra Stan, la perfuzii după vacanța în Grecia. „Fac ozonoterapie”

Alexandra Stan (33 de ani) a ajuns direct la perfuzii după vacanța din Mykonos, Grecia. Solista face ozonoterapie, procedură ce are drept scop creșterea nivelului de oxigen din corp. Ozonoterapia este considerată o tehnică a medicinii alternative, dovezile eficienței sale fiind, pentru moment, încă insuficiente.

„Astăzi fac ozonoterapie. Ozonoterapia ajută foarte mult la relaxare, la somn, la regenerarea țesutului, la oxigenarea sângelui, la absolut tot. Pe mine mă ajută foarte mult cu somnul, pentru că am probleme cu somnul și cu tenul și cu tot. E și foarte bun după ce ați avut COVID sau răceli, să vă recuperați mult mai repede”, a transmis Alexandra Stan în mediul online.

Cariera de artist vine cu avantaje, dar și cu multe dezavantaje, nopțile pierdute fiind doar unul dintre dezavantaje. Așadar, este de la sine înțeles de ce artista are probleme cu odihna, probleme din care derivă, de regulă, multe altele.

În plus, Alexandra suferă de o boală autoimună, și anume Tiroidita Hashimoto, afecțiune în care sistemul imunitar atacă tiroida, glanda mică de la baza gâtului, situată sub „mărul lui Adam”. Glanda tiroidă face parte din sistemul endocrin, care produce hormoni meniți să coordoneze majoritatea funcțiilor organismului. Inflamația din Tiroidita Hashimoto, cunoscută și sub denumirea de tiroidită cronică limfocitară, determină frecvent hipotiroidism.

„Doctorul mi-a spus că depunerile pe care le aveam eu de calcitonină, care este un hormon, sunt foarte rare, că de obicei apar doar în cazul unui cancer. Am zis: «Ok, bun, eu nu fac cancer! În momentul ăsta tai tot ce e negativ și toxic în viața mea!»”, povestea Alexandra Stan în mai 2022, în podcastul „Fain & Simplu”.

Alexandra și Emanuel Necatu s-au căsătorit în secret în primăvara anului trecut. Câteva luni mai târziu, în octombrie 2021, Alexandra a confirmat că au divorțat.

„Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut. Aici (n.red.: în zona tiroidei) este chackra comunicării, vorbirii. Eu, mulți ani și mai ales la Survivor, aveam impresia că nu pot să mă exprim. Am avut senzația asta mulți ani, că nu pot să ajung la oameni”, mai declara Alexandra în noiembrie 2021, în podcastul „Aproximativ Discuții”, găzduit de Gojira.

