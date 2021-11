Alexandra Stan (32 de ani) și Emanuel Necatu (35 de ani) s-au căsătorit în secret în primăvara anului acesta. În octombrie 2021, invitată în emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani” pentru a-și promova noul single, „Tokyo”, Alexandra a confirmat divorțul de Emanuel.

Alexandra Stan a dezvăluit motivele divorțului de Emanuel Necatu după doar 5 luni de mariaj

„Nu mai sunt măritată. Am divorțat. (…) S-au întâmplat multe. Eu sunt pe fast-forward, ca japonezii”, a declarat Alexandra Stan.

„Nu cred că se dă înapoi (n.red.: inelul de logodnă). Poți să-l vinzi, depinde cât de scump e. Glumesc. Depinde de fiecare ce face cu inelul. Eu cred că e un pic urât să-l dai înapoi. E ca și cum ai da amintirile înapoi”, a continuat solista. „Bărbații zic altfel, să-l dai înapoi sau contra valoarea”, a completat Dani Oțil. „Păi să dea și ei înapoi așteptările pe care le-au creat”, a adăugat Alexandra.

Invitată în emisiunea „Teo Show”, Alexandra a detaliat motivele divorțului de Emanuel. „Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că, dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior”, a povestit Alexandra Stan.

„Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…) Sunt genul de persoană care acceptă orice la început, știind că nu e bine. La un moment dat, când simt că s-a depășit o limită, pun stop și nu mai pot să mă întorc”, a continuat.

„Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok. Ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a mai spus artista.

„Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie de mine, o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii. Ne-am mulțumit: «Băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție!». Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie”, a completat.

Vorbind despre o posibilă împăcare, solista a completat: „Nu zic nu niciodată. Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit. Cred că și Emanuel e ok. Am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil”.

„Am prietene și e foarte greu. Mi-am dat seama că, de fapt, noi ne dorim super multe lucruri. Toată lumea aspiră la carieră, la bani, dar mie mi se pare că cel mai greu în viața asta e să ai o familie”, a încheiat.

