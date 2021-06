Aida Parascan (39 de ani), câștigătoarea celui de-al doilea sezon Masterchef, a pierdut a patra sarcină în luna a cincea. Aida mai este mama a trei copii, Gianina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani).

Aida Parascan, părăsită de tatăl copilului pe care l-a pierdut

„Acum mă simt obosită, iau medicamente pentru a mă odihni, dar nu sunt calmante. Corpul are nevoie de odihnă, pentru că a suferit o traumă. A fost că o naștere totul. Plus că mi s-a făcut și o anestezie totală și chiuretaj. Copiii au plâns când au aflat.

Aseară, Samuel zicea că am putea avea grijă de copii orfani, pentru că sunt mulți. Momentan, nu îmi doresc să înfiez. Acum trebuie să îmi revin, dar există și alte metode de a ajuta copiii”, a mărturisit Aida de curând pentru Impact.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

În același interviu, Aida a dezvăluit că tatăl copilului pierdut nu i-a fost alături în această perioadă dificilă. „Am trecut și trec prin momente dificile, însă bărbatul cu care trebuia să am un copil nu a spus nimic despre asta. Nu m-a susținut în tot acest timp, pentru că nu avea cum. Însă prefer să nu vorbesc despre el”, a povestit.

Aida Parascan: „El a spus «stop»”

Recent, Aida a oferit mai multe detalii la Antena Stars: „Asta a fost decizia lui și, atât timp cât un bărbat îți spune «nu știu, nu vreau, nu mă interesează», cred că nici măcar nu merită să fie adus în discuție.

În momentul în care am rămas însărcinată el a spus «stop». (…) În momentul în care el a luat o decizie, aceea de a nu se implica cu absolut nimic, singurul lucru pe care poți să-l faci ca femeie este să accepți și să respecți ceea ce ți se spune”.

„Dacă toate femeile ar gândi că «nu vreau să am copil pentru că mai am trei sau pentru că mai am de muncă» atunci unde am ajunge. În momentul în care Dumnezeu îți dăruiește viață avem datoria să o dăm mai departe. Asta nu e o decizie pe care să o luăm noi, cine trăiește și cine moare”, a continuat.

Întrebată dacă a fost afectată de decizia bărbatului de a se retrage din viața ei, Aida a mai spus: „Sunt o persoană echilibrată. Nu am avut dezechilibre decât o scurtă perioadă de timp, când am zis «de ce?», apoi am zis «ok»”.

Citește și:

Alina Vidican și Claude Senhoreti au stabilit data nunții. „Suntem foarte încântați!”

De ce a divorțat Raluca Pascu de Pepe și ce spune despre o nouă relație

Ilinca Vandici, de urgență la spital. Cum se simte acum prezentatoarea TV

Cum a aflat că a pierdut sarcina

„Am făcut programare [pentru controlul lunar], am ajuns acolo și mi s-a spus că nu e necesar să mi se facă o ecografie. Am zis că am nevoie să știu că e bine copilul și pentru muncă.

El mi-a răspuns că nu e necesar, că ecografia poate să mi-o scrie și de mână, de altfel ceea ce a și făcut. Mi-a scris o ecografie de mână, bazându-se pe ultima ecografie făcută cu o lună înainte”, a povestit Aida Parascan la Acces Direct, potrivit Spynews.

În luna următoarea, Aida a mers la un alt medic. „Am mers la medicul de familie cam după două săptămâni. Mi-a dat o altă trimitere, după am sunat și mi-a fost făcută o programare cu primul medic disponibil în alt spital. M-am prezentat săptămâna trecută, după aproximativ o lună [de la penultimul control].

De-asta nici nu pot să-mi dau seama dacă atunci când am fost la primul medic se întâmplase sau nu. În momentul în care mi s-a pus chestia aia pe abdomen, mi-am dat seama că inima copilului nu mai bate, că totul se vede în ceață.

Am intrat în stare de șoc, pentru că-n momentul ăla nu știi ce să crezi. În secunda următoare a venit un alt medic și măsurătoarea și mi s-a spus că de trei, patru săptămâni copilul a încetat să mai evolueze, adică inimioara lui nu mai bate”, a continuat.

„Mi-a spus că a murit de ceva timp și că viața mea era în pericol, că aș fi putut să mor”, a mai spus Aida Parascan la Antena Stars.

Foto: Facebook