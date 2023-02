Adina Alberts, dezvăluiri despre viața alături de Viorel Cataramă: „Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vom petrece la Paris” / Exclusiv

S-au întâlnit la maturitate și au făcut ca povestea lor să curgă frumos înainte. Și-au fost sprijin și alinare. Nu a fost ușor, dar au luptat și au reușit, pentru că în viața lor nu e loc de tentații, ci doar de realizări. Adina Alberts și Viorel Cataramă vor marca în acest an 10 ani de căsătorie. Am vrut să aflu de la cunoscutul medic cum arată mariajul a doi oameni puternici, dacă au lăsat vreodată garda jos în relație, cum îi surprinde fetița lor, Briana.

Am povestit cu Adina Alberts despre toate, cu emoție, într-un interviu pentru UNICA.RO, am fost martorul fericirii lor, una care nu se strigă în gura mare, dar se trăiește.

Adina Alberts, despre cel mai greu moment: „L-am pierdut pe tata. S-a stins ca victimă a unei suite de malpraxisuri medicale”

Lăsăm în urmă un an încărcat. Care au fost lucrurile bune care vi s-a întâmplat. Dar cele rele?

Cel mai rău lucru a fost că l-am pierdut pe tata. Doamne, bietul meu tată … S-a stins pe 8 decembrie, la 86 de ani, ca victimă a unei suite de malpraxisuri medicale, într-un spital privat din Capitală. Nu sunt pregătită să dezvolt public subiectul. Este o anchetă în desfășurare. Din păcate, în sistemul medical privat, în mare parte din acesta, există o aprigă goană după bani în detrimentul calității. Aproape că pe nimeni nu mai interesează sănătatea oamenilor. Este foarte trist.

Cel mai bun lucru, în schimb, a fost că am reintrat pe băncile școlii. Mai exact am început un al doilea rezidențiat în Sănătate Publică și Management. Și mi s-a împlinit astfel dorința de a învăța ceva nou. De altfel, nu m-am oprit niciodată, am cursuri absolvite în multe specialități medicale. Mă mândresc și cu o diplomă de Economics for Managers, curs absolvit la Harvad Business School, materie care nu are nicio legătură cu medicina. O altă realizare a lui 2022 este că am scos o carte, Ghid de Sănătate Urbană, care care se dorește a fi un compendiu de stil de viață sănătos pentru cetățenii din urban, acolo unde noxele sunt mai multe și mai diverse.

Tot în 2022, muncind cot la cot cu o firmă prestigioasă de IT din Iași, în parteneriat cu Societatea Română de Cruce Roșie, am finanțat din sursele familiei o platformă online de medicină de urgență. Pe această platformă, pentru doar 5 lei pe lună de persoană, oricine, de oriunde ar fi, atunci când are o urgență medicală poate intra direct în legătură video cu un medic specialist. Cred că suntem de acord cu toții că un astfel de serviciu poate salva vieți. Cu toții am trecut prin diverse situații în care am avut repede nevoie de un medic.

Dacă nu noi personal, cineva din familia noastră s-a confruntat cu o astfel de situație. Ce soluții avem? Fie sunăm medicul de familie, care răspunde dacă este în timpul orelor de program, fie apelăm 112 și chemăm o ambulanță care ne duce la UPU. Sau ne suim în propria mășină și mergem la UPU. Iar dacă patologia noastră nu este una gravă, amenințătoare de viață, putem să fim lăsați să așteptăm cu orele, pentru că prioritare sunt urgențele amenințătoare de viață.

În general, pentru o durere de dinți, o entorsă sau o arsură domestică putem să ne petrecem întreagă noapte așteptând la camera de gardă că să ne vadă un medic. Și ca să fie tabloul complet, persoanele de 65+ sunt ignorate pe toată linia. Nimeni nu le asigură pentru sănătate în privat. Ca să va dau un exemplu, o operație de hernie ombilicală este decontată de CAS cu doar 1500 de lei, când, în mod normal, utilizând consumabile și aparatură de calitate, cu forță de muncă antrenată și pregătită complet, o astfel de intervenție costă 1500 de euro, deci de aproape 5 ori mai mult.

Subfinanțarea serviciilor de sănătate este marea problemă a sistemului medical din România. De asemenea, mai este o mare problemă, atitudinea și comportamentul neadecvat al personalului medical din spitalele publice. Lucrătorii în sănătate trebuie instruiți în acest sens. Și penalizați dacă nu învață să vorbească adecvat cu pacienții.

Adina și Viorel Cataramă și-au programat deja vacanțele

Unde ați călătorit recent și care au fost lucrurile care v-au impresionat? Se mai anunță o vacanță?

Am început să ne deplasăm mai mult prin țară. Am văzut, de curând, împreună cu Briana, Cheile Bicazului, Lacul Roșu și Barajul de la Bicaz, Mănăstirea Agapia și Văratec. Am vizitat Oradea, Cluj, Brașov, Râșnov. Sincer, eu nu mai simt nevoia de a călători departe atât de mult, dar avem planurile gata pentru 2023. Vom merge, în curând, în Egipt, iar în vacanța de primăvară a copiilor vom ajunge la AbuDabi. Pe 1 mai vom fi în Deltă, la vară la Paris și Verona, iar la sfârșitul toamnei în Qatar. Iar Revelionul 2023-2024 ne va găsi în Sri Lanka.

Ce au tinerii de astăzi și nu a avut Adina Alberts?

Cred că dacă întrebarea ar fi fost ce a avut Adina Alberts și nu au tinerii de azi, poate aș fi fost mai sigură pe răspuns. Nu cunosc prea bine generațiile tinere actuale, dar cred că le lipsește focusul. Sunt și foarte mulți tineri minunați, talentați, excepționali, cu rezultate remarcabile în diverse domenii, dar sunt excepții. Sunt uluită cu câtă ușurință părăsesc țara. Deși am avut foarte multe oferte, eu nu am vrut să plec. Nici acum când am ajuns la un statut care mi-ar permite să trăiesc practic oriunde în lume, nu vreau să părăsesc România.

Adina Alberts: „Am realizat ce om curajos am lângă mine”

Cum a fost în pandemie pentru cuplul Adina Alberts – Viorel Cataramă? Cum v-au încercat acești ani, care a rupt multe mariaje?

Nu cred că pandemia a distrus aceste căsnicii, ca regulă generală. Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine. M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc.

Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică care îndemnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții Tv la ore de prime time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezența crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii.

Când apar discuțiile inevitabile între soți, cine cedează primul?

Cedăm pe rând, dar nu ne prea caracterizează discuțiile în contradictoriu. După 10 ani de căsnicie ne cunoaștem foarte bine, ne știm limitele și ni le respectăm reciproc. Dacă soțul meu nu e de acord într-o primă instanță cu o propunere de-a mea, dacă argumentez corect și îi las spațiu de gândire, în final lucrurile se aranjează chiar mai bine decât îmi imaginam inițial. Răbdarea și toleranța ar trebui să caracterizeze fiecare relație, dar și iubirea și respectul reciproc.

Adina Alberts: „Soțul meu este omul care m-a susținut în toate demersurile de până acum”

Cum e soțul Viorel Cataramă, pentru că noi îl știm mai mult prin prisma profesiei? E un bărbat romantic, obișnuiește să vă facă surprize, să vă invite brusc în câte o vacanță?

Soțul meu este un împătimit al muzicii simfonice și de operă, un mare meloman. În altă ordine, este omul care m-a susținut în toate demersurile de până acum, chiar și atunci când poate nu agrea în totalitate deciziile luate. Anul acesta facem 10 ani de căsătorie și vom petrece această aniversare la Paris. Evident că vom fi toți trei, pentru că doar așa ne simțim compleți.

„Bărbații nu își doresc mironosițe lângă ei”

Se sudează mai bine o relație care începe la vârsta maturității, nu în tinerețe?

La vârstă maturității se presupune că deja ai o experiență de viață din care ai învățat ceva. Ești mai așezat, ai o carieră, ai niște deziderate, știi ce vrei și ce ți se potrivește. Și îți cauți un partener pe măsură, dar există riscul să nu îl găsești. Avem în jurul nostru destule exemple de femei superbe care sunt încă singure, dar nici căutarea aceasta nu trebuie să fie ostentativă. Trebuie doar să știi ce vrei, care sunt calitățile pe care ți le dorești, dar să îți vezi zilnic de treaba ta, să muncești, să crești profesional și să fii apreciată în domeniul tău. Fără să ai o independență financiară și profesională, nimic nu va fi posibil.

Și mai este un secret. Nu trebuie să oferi posibilului partener vulnerabilitățile tale. Aici foarte multe femei greșesc, pentru că bărbații nu își doresc mironosițe lângă ei. Nu își doresc femei slabe, instabile emoțional, cu boli, depresii și insecurități. Dacă ai experimentat vreo patologie în viața ta, păstrează secretul, este mai bine așa. Găsește-ți tratamentul potrivit, mergi și consultă specialiști, dar nu îți face un titlu de glorie că ești bolnavă sau depresivă. Nu face asta nici măcar pentru o audiență fulminantă pe social media, este posibil să rămâi singură pentru tot restul vieții. Acesta este adevărul crud al societății actuale.

Adina Alberts, despre fiica ei: „Briana vine adesea cu niște replici care mă fac să cred că a mai trăit niște vieți anterioare”

Ce ne spuneți de Briana? Care ar fi trăirile cu care vă surprinde?

Briana este o fetiță extrem de deșteaptă. Vine adesea cu niște replici care mă fac să cred că a mai trăit niște vieți anterioare. Îl iubește mult pe Dumnezeu, mereu vorbim despre el. Ne spunem în fiecare seară rugăciunile împreună, inclusiv ruga pentru români și România. Da, Briana este copilul care se roagă seară de seară, împreună cu mama ei, pentru români, ca să fim uniți, să fie pace, să fie sănătate și bunăstare în țara noastră. Vă vine să credeți?! Dacă se întâmplă că ea să adoarmă înainte ca eu să ajung acasă, primul lucru care mă întreabă dimineață este dacă am spus rugăciunile de seară.

Are doar 7 ani, dar își iubește țara tare de tot. Și eu chiar nu am făcut niciun efort pentru asta.

Care ar fi acea întâmplare care avea să vă schimbe viața?

Nu știu dacă am mai vorbit public despre momentul în care am înțeles câtă forță există în fiecare dintre noi. În jurul vârstei de 30 de ani, am făcut un curs de dezvoltare personală. Am înțeles cum stau lucrurile și am început să le pun în practică. Nu vreau să vă mire ceea ce am să va spun, dar în viața mea nu a existat dorință pe care să o am și să nu se fi împlinit. Cele mai multe dintre ele se îndeplinesc într-un interval de 2-3 ani, dar au fost altele care s-au conturat după 15 ani. Credeți-mă, viața este minunată, omul hotărât și muncitor poate realiza orice! Oportunitățile vin mereu în calea vieții tale, doar că acestea trebuie să te găsească muncind.

Adina Alberts: „Au trecut mai bine de 25 de ani de când sora mea s-a călugărit”

Aveți o soră care, la un moment dat în viață, a preferat să meargă pe un alt drum, s-a călugărit. Între surori există întotdeauna olegătură specială. V-ați împăcat greu cu distanța? Cât de des vă vedeți? Obișnuiți să îi cereți un sfat când anumite lucruri vă apasă?

Au trecut mai bine de 25 de ani de când sora mea s-a călugărit. M-am împăcat greu cu alegerea ei, dar am făcut-o până la urmă. A fost o suferință continuă care s-a întins pe foarte mulți ani. Am fost atât de apropiate cât și-a dorit ea să fim. Am făcut și fac multe invitații de a ne vedea, nu toate sunt posbile, dar este și va fi mereu în sufletul și inima mea. Vorbim adesea depre diverse situații și simt ajutorul ei. Da, îl cer câteodată, dar am învățat în timp că mă pot ajuta și singură.

În general, cum treceți peste momentele complicate? Obișnuiți să plecați undeva, cum vă remontați?

Momentele complicate le trec fie muncind până la epuizare, fie dormind 48 de ore. Depinde de situație. Dacă e vorba de o traumă sufletească, nu mă opresc din muncă până nu se stinge durerea din sufletul meu. Adesea slăbesc 5-6kg din această cauză. Dacă sunt situații complicate de alt gen, mă așez în pat și dorm mult, mai văd un film, dorm iar, vreo 48 de ore în total și apoi sunt din nou gata de luptă și cu bateriile încărcate. Subconștientul meu își face mereu treaba .

Foto: arhivă personală, Facebook