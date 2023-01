Actorul Mitică Popescu a murit la vârsta de 86 de ani

Mitică Popescu a murit marți, 3 ianuarie, la vârsta de 86 de ani. Actorul era internat la Spitalul Elias, din București, din data de 29 decembrie, cu probleme cardiace grave, notează observatornews.ro.

E doliu în teatrul românesc, după ce actorul Mitică Popescu a încetat din viață. Avea 86 de ani și, cu o săptămână înainte de a ajunge în spital, celebrul actor a povestit că încearcă să facă economie la facturile de energie și stătea în frig.

Mitică Popescu a murit. Actorul avea 86 de ani

Slăbit și împovărat de plata facturilor, Mitică Popescu spunea, cu câteva săptămâni înainte să moară, că preferă să se îmbrace mai gros, pentru ca facturile să nu-l mai pună în imposibilitatea de a le plăti.

“Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze!”

“Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, declara actorul Mitică Popescu, într-un interviu acordat site-ului impact.ro.

Mitică Popescu a murit pe 3 ianuarie 2023. Actorul s-a născut în București pe data de 2 decembrie 1936. De-a lungul carierei, Mitică Popescu a jucat în sute de piese de teatru, zeci de filme, implicându-se, de asemenea, în diverse proiecte ale teatrului radiofonic. Printre rolurile celebre din producțiile cinematografice amintim de interpretarea personajului Marin (Tănase Scatiu – 1976), a comisarului Munteanu (“Trenul de aur” – 1986) sau a lui Cocoșilă (“Moromeții” – 1987).

Mitică Popescu a fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță, care s-a stins în anul 1998.

În 1958, sub regimul comunist, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru „nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei”. A fost gazda emisiunii de pe TVR 2 „D’ale lu’ Mitică”.

Actorul Mitică Popescu a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”.

