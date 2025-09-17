Michelle Obama, pentru prima dată la București. Fosta Primă Doamnă a Americii va urca pe scena Impact Bucharest 2025

Michelle Obama vine pentru prima dată la București. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii va participa pe data de 18 septembrie la Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de business și tehnologie, din Europa de Sud-Est.

Michelle Obama se afla în premieră la Bucuresti, pe 17 si 18 septembrie, pentru a participa la conferința Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de business și tehnologie, din Europa de Sud-Est.

Aceasta va urca pe scenă în cea de-a doua zi a conferinței, pe 18 septembrie, când va purta un dialog cu Beatrice Cornacchia, executive Vice President, Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard.

Fosta Primă Doamnă a SUA va putea fi urmărită la Impact Bucharest 2025 între orele 16:00 și 17:00.

Alături de Michelle Obama, pe scena Impact Bucharest vor mai urca personalități marcante precum fostul număr 1 mindial la dublu în tenis Horia Tecău, Omenaa Mensah, filantroapă și fondatoare a Omenaa Foundation, Erin Meyer, expert recunoscut la nivel internațional în cultură organizațională și colaborare interculturală sau Sergiu Manea, CEO BCR, oferind participanților perspective diverse din sport, business, tehnologie și leadership.

Fosta Primă Doamnă a SUA, scriitor și militant al drepturilor omului

Michelle Obama este scriitoare și autoarea a două cărți bestseller, „The Light We Carry” și „Becoming”, producătoare de emisiuni și podcasturi, precum și speaker motivațional.

Crescută în South Side, Chicago, soția lui Barack Obama provine dintr-o familie obișnuită, tatăl său lucrând la compania de apă din oraș, în timp ce mama ei era casnică.

Pe Barackk Obama l-a cunoscut în anul 1989, la firma de avocatură Sidley Austin LLP, unde a lucrat imediat după absolvirea Facultății de Drept de la Harvard.

Michelle Obama este cunoscută și pentru activitățile ei de promovare a drepturilor omului și de combatere a rasismului în Statele Unite.

De asemenea, aceasta este fondatoarea unei fundații care sprijină educația și emanciparea adolescentelor din întreaga lume – Girls Opportunity Alliance (GOA).

Ce este Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest este un eveniment care reunește lideri din afaceri, administrație, tehnologie și media, pentru a discuta despre inovație, digitalizare, economie globală și altele. Sunt așteptați peste 2.000 de participanți din România și alte țări din Europa de Sud-Est.

