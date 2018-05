Scandal de proporții între membrii Iris. Cristi Minculescu a pierdut dreptul de a folosi numele trupei

A trecut un an de când solistul Cristi Minculescu s-a despărțit de trupa Iris, o dată cu plecarea lui, luându-i și pe Vater Popa (chitară) și Doru Borobeică (bass). În tot acest timp, cei trei au continuat să cânte sub titulatura Iris, astfel reușind să creeze confuzie printre fani, deoarece trupa Iris, sub Nelu Dumitrescu, cel care a înființat-o și deține dreptul titulaturii, continua să existe.

Această confuzie s-a încheiat vineri, când instanța a hotărât că cei trei demisionari nu mai au voie să folosească numele Iris. Cu toate că sentința nu este definitivă, aceasta a dat naștere unui adevărat scandal între foștii și actualii membrii ai trupei care s-au atacat cu cuvinte dure: ”Știți cum se spune, războaiele mari se câștigă prin lupte mici. Vă anunțam că IRIS se bucură acum de o victorie din lungul șir de evenimente care vor restabili dreptatea și normalitatea”, – anunță triumfător Nelu Dumitrescu.

Cristi Minculescu nu se lasă mai prejos și transmite o replică dură printr-un comunicat de presă, totodată, anunțând și noua titulatură sub care vor cânta până la definitivarea procesului: ”Sâmbătă, la Iași, 120.000 de oameni au strigat “Iris” și nu pot fi împiedicați să o facă doar pentru că un individ (Nelu Dumitrescu-n.r.) a înhățat, mișelește, o marcă ce este, deloc întâmplător, coloana sonoră a amintirilor pentru 3 generații. Nu putem să le spunem prietenilor să nu ne strige pe nume, Iris, doar pentru că un decrepit se crede curatorul mărcii ce ne-a fost atât de mult timp “familie”, nouă, tuturor. Așteptarea noastră în aceste zile este adevărul, cel ce n-are întotdeauna legătură cu dreptatea, sperând că în toate cele peste 6000 de concerte am lăsat o parte din inimile noastre în sufletul vostru și luptând de acum înainte ca melodiile ce v-au fost imn, “Floare de Iris”, “Baby”, “Strada ta”, “Pe ape” ş.a.m.d. să fie auzite doar din vocile, corzile și emoțiile celor ce le-au compus. Nu ne certăm cu nimeni pentru că nu mai avem timp să ne împăcăm dar, fără mânie și părtinire, așteptăm să ne bucurăm, alături de voi și pentru voi, de numele noastre de botez: Cristi, Boro, Valter… Iris. Până atunci, rămânem adevărata “Națională de Rock a României.

Reamintim că solistul Cristi Minculescu nu se află la prima plecare din trupă. Acesta a renunțat la Iris în anul 2012 când s-a mutat în Germania, unde a format grupul Lotus, iar un an mai târziu s-a lansat pe piața muzicală sub titulatura Cristi Minculescu & Nuţu Olteanu Super Grup. În anul 2015 a revenit în formația Iris, iar în vara anului trecut a părăsit-o din nou.

Sursă foto: Libertatea