În ce a constat dieta lui Hugh Jackman pentru rolul Wolverine. A fost nevoit să consume 6000 de calorii pe zi

Hugh Jackman, celebrul actor australian care l-a interpretat pe Wolverine în numeroase filme din seria X-Men, a dezvăluit recent detalii fascinante despre regimul său alimentar extrem, necesar pentru a atinge fizicul impozant al personajului său iconic. Hugh Jackman, care a revenit în rolul Wolverine pentru filmul „Deadpool & Wolverine”, a mărturisit că dieta sa a implicat un consum zilnic de 6000 de calorii – un număr uimitor pentru mulți, dar necesar pentru a obține masa musculară și tonusul specific supereroului cu gheare de adamantium.

Când vine vorba de interpretarea unor personaje atât de puternice precum Wolverine, pregătirea fizică devine o prioritate de top. Hugh Jackman a recunoscut în numeroase interviuri că, de-a lungul anilor, a adoptat regimuri de antrenament și diete stricte pentru a-și menține corpul într-o formă optimă. Însă pentru rolul său recent în „Deadpool & Wolverine”, actorul a trebuit să ducă lucrurile la un alt nivel, consumând o cantitate impresionantă de 6000 de calorii pe zi.

Acest aport caloric nu este deloc unul obișnuit și este cu mult peste necesarul zilnic pentru un bărbat obișnuit, care se situează în jurul a 2500-3000 de calorii. Cu toate acestea, pentru a susține antrenamentele intense și a construi masa musculară necesară, actorul de la Hollywood a trebuit să își alimenteze corpul cu un surplus caloric considerabil.

Ce a mâncat Hugh Jackman pentru dieta de 6000 de calorii

Într-un interviu la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jackman a oferit detalii despre structura dietei sale, subliniind că, deși consumul de 6000 de calorii ar putea sugera o abundență de alimente delicioase și nesănătoase, realitatea era cu totul alta. Actorul a explicat că meniul său zilnic era dominat de alimente bogate în proteine și cu conținut scăzut de grăsimi. Printre acestea se numărau puiul, tilapia (un tip de pește slab) și fasolea verde.

„Sunt 6000 de calorii și nu sunt calorii pe care le dorești neapărat. De exemplu, jumătate de pizza are 6000 de calorii. Dar nu, acestea sunt pui, tilapia și fasole verde”, a declarat actorul de la Hollywood, în cadrul interviului la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Această combinație de alimente este esențială pentru a susține construirea masei musculare, oferind totodată energia necesară pentru antrenamentele zilnice.

Tilapia, un pește cunoscut pentru conținutul său redus de grăsimi și aportul ridicat de proteine, a jucat un rol central în dieta actorului. Pe lângă tilapia, puiul a fost o altă sursă principală de proteine, esențială pentru repararea și creșterea mușchilor după antrenamente intense. Fasolea verde, bogată în fibre și micronutrienți, a completat dieta, oferind nutrienți esențiali și menținând echilibrul caloric.

Filmările pentru „Deadpool & Wolverine”, prelungite din cauza grevei SAG-AFTRA ţinute de actor

Deși această dietă pare ideală pentru a construi un fizic de supererou, nu a fost deloc ușor de urmat. Hugh Jackman a recunoscut că a trebuit să urmeze acest regim alimentar mai mult timp decât și-a propus inițial din cauza grevei SAG-AFTRA de anul trecut, care a prelungit filmările. Actorul și-a exprimat frustrarea că a trebuit să mențină această disciplină alimentară strictă pentru o perioadă prelungită, însă a subliniat că rezultatul final a meritat efortul.

„Există o scenă anume în care chiar am vrut să mă concentrez asupra modului în care arăt. Iar Shawn a spus: ‘Unde vrei să faci acea scenă?’ Și eu am spus: ‘Hai să o punem la final.’ Și apoi a venit greva, și am fost ca, ‘Oh, de ce am spus asta?’” a mai povestit Hugh Jackman, potrivit menshealth.com.

Această mărturisire evidențiază sacrificiile și disciplina necesare pentru a menține un astfel de regim alimentar. Pe lângă dieta sa strictă, Hugh Jackman a urmat un program de antrenamente intense, menit să-i dezvolte și să-i mențină masa musculară, ceea ce a adăugat o presiune suplimentară asupra corpului său.

După luni întregi de sacrificii și eforturi, Jackman a reușit să își transforme corpul într-un mod care a uimit publicul din întreaga lume. În ciuda dificultăților și a provocărilor, actorul a declarat că, în cele din urmă, toate aceste eforturi au meritat. Publicul a răspuns pozitiv la aspectul său fizic din film, iar dedicația sa a fost evidentă pe ecran.

Pregătirea pentru rolul lui Wolverine nu este o sarcină ușoară. Necesită o disciplină extraordinară, o dietă bine planificată și un program de antrenament riguros. Hugh Jackman a demonstrat încă o dată că este un actor devotat, dispus să facă orice este necesar pentru a-și aduce personajele la viață. Dieta sa de 6000 de calorii pe zi este un exemplu extrem de dedicare și arată ce sacrificii sunt necesare pentru a interpreta un supererou cu un fizic impresionant.

