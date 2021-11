Cum putem mânca sănătos cu mai puțin de 20 lei pe zi

Cine crede că produsele alimentare sănătoase trebuie, musai, să fie scumpe, se înșală. Experții în nutriție sunt de părere că oricine poate adopta un stil alimentar mai sănătos fără eforturi financiare suplimentare.

Nutriționistul Cori Grămescu spune că o dietă cu alimente hrănitoare și de bună calitate nu trebuie să ne afecteze bugetul și vine în ajutorul celor care vor să urmeze o astfel de dietă oferind o listă de ingrediente care asigură în meniul zilnic toate principiile esențiale pentru sănătate și siluetă frumoasă, fără a depăși costul de 15 lei pe zi atunci când vrem să slăbim, respectiv 20 lei pe zi în menținerea greutății curente.

„În fiecare zi avem nevoie de 300 de grame de fructe diferite, 700 de grame de legume variate, de 60 de grame de cereale integrale sau 240 de grame de cartof, de 300 de grame de iaurt și ouă, precum și de 270 de grame de pește, carne sau lactate, precum și de 20 de grame de nuci. Acest minim nivel caloric ne asigură un plan de mese care creează deficit caloric și care ne ajută să slăbim blând, eficient și fără înfometare. Dacă obiectivul nostru este să ne menținem și să fim sănătoși, e suficient să creștem cantitățile de mai sus cu circa 30%. Ca și preț obținem o valoare între 15 și 20 lei pe zi în funcție de ingredientele alese, ceea ce este absolut accesibil pentru majoritatea oamenilor cu un job stabil.”, explică Cori Grămescu.

Listă de cumpărături pentru un meniu sănătos și un buget redus:

Legume

La un preț de 2-5 lei per kilogram găsim în această perioadă în piață și supermarketuri roșii, dovlecei, morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină, dovleac, varză, vinete ori sfeclă roșie. „Toate aceste legume sunt de sezon, iar dacă sunt gătite corect sunt foarte prietenoase cu silueta și totodată foarte gustoase”, menționează nutriționistul.

De asemenea, la un preț de 9-12 lei per kilogram putem cumpăra spanac congelat și broccoli, legume pe care Cori Grămescu le recomandă a fi cumpărate în formă congelată pentru că își păstrează foarte bine principiile nutritive și sunt mai ușor de consumat decât versiunile lor proaspete.

Fructe

La categoria fructe, Cori recomandă prunele și perele la un preț de 3-5 lei per kilogram și strugurii sau gutuile la 6-10 lei per kilogram în funcție de locul de unde le cumpărăm.

Carbohidrați

„Pentru a avea energie peste zi și o senzație confortabilă de sațietate avem nevoie de carbohidrați proveniți din cereale integrale sau cartofi. Cartofii se găsesc la circa 2 lei per kilogram, iar orezul, fulgii de ovăz și cei de secară sau hrișcă sunt cam 6-8 lei per kilogram”, mai spune Cori Grămescu.

Proteine

Sursele de proteine sănătoase sunt foarte importante, iar pentru a nu ne afecta bugetul atunci când mergem la cumpărături putem opta pentru un pui întreg la 8-10 lei per kilogram sau curcan întreg la 21 de lei per kilogram.

„Avantajul când cumpărăm carnea integrală este că beneficiem nutrițional de pe urma colagenului conținut în articulații și putem prepara grătar din piept, pilaf cu legume sau ghiveci cu legume din pulpe și o ciorbă sau supă perfecte pentru sistemul imunitar în sezonul rece din oase, aripi și gât”, a adăugat expertul în nutriție.

De asemenea putem opta pentru peștele de captura de apă sărată cum este scrumbia și hamsia la 13-15 lei per kilogram sau guvizi și macrou, la un preț de 25-30 de lei per kilogram.

În ceea ce privește ouăle, Cori Grămecu recomandă să nu facem rabat și să cumpărăm ouă de la animale crescute la sol și hrănite cu cereale și iarbă, pe care le găsim la prețul de 1 leu per ou.

„Lactatele procesate sunt în general scumpe, dar am selectat 3 opțiuni foarte versatile și convenabile financiar: brânza proaspătă dietetica pe care o găsim la vrac la 20-24 de lei per kilogram, iaurtul grecesc bio la circa 8-9 lei per kilogram și telemeaua de capră care costă între 28 și 35 de lei”, completează nutriționistul Cori Grămescu.

Grăsimi sănătoase

Tot pentru o alimentație echilibrată, avem nevoie și de grăsimi sănătoase, neprocesate, iar pe lista de cumpărături pentru un buget redus ar trebui să se regăsească și nucile românești, la 35-50 de lei per kilogram.

