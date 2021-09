Mihaela Bilic: Alimentele ce pot fi consumate cu încredere și după ce expiră

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat recent, într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, care este adevărul legat de datele de expirare inscripționatre pe produsele alimentare din magazine. Bilic spune că există anumite produse care pot fi consumate cu încredere, fără a exista riscul de a ne face rău, chiar dacă au depășit termenul de valabilitate. Nutriționistul recomandă folosirea simțurilor – gust, miros – pentru a ne da seama dacă un produs este sau nu bun pentru consum.

“Societatea de supraconsum în care trăim ne pune la dispoziție o supraofertă alimentară care vrem – nu vrem duce în final la risipă alimentară. În plus, termenul de valabilitate al produselor este din ce în ce mai scurt, prin urmare tone de mâncare ajung la coșul de gunoi chiar dacă puteau fi încă consummate.

Apoi a explicat concret ce produse pot fi consummate după depășirea termenului de valabilitate.

“E bine de știut că un iaurt poate fi consumat încă 3 săptămâni după termenul de expirare, cu condiția să fi fost păstrat la rece. Va fi mai acid și mai acrișor tocmai pentru că are mai multe colonii de lactobacili. Ciocolata poate fi consumată chiar și la un an de zile după ce a expirat (chiar dacă are o peliculă albă), iar pastele făinoase și orezul până la 2 ani.

Mierea nu se strică niciodată, cel mult se zaharisește și atunci trebuie pusă în apă caldă. Până și produsele congelate au termen de expirare, însă le puteți consuma liniștiți chiar dacă a mai trecut un an în plus. Conservele (cu condiția să nu fie bombate) și laptele UHT se păstrează timp îndelungat și pot fi consumate până la 2 ani după expirare.