50% dintre bucureșteni ar putea fi vaccinați anti-COVID-19 până la finalul lunii mai

Premierul a făcut anunțul duminică, în cadrul unei conferințe de presă. El a subliniat că rata de vaccinare din București este de 20%, pe când în Ilfov este de 18%. El speră ca rata de vaccinare să crească la 50% până la finalul lui mai.

În București, rata de infectare cu COVID-19 a scăzut duminică la 5,19 la mia de locuitori. Cu toate acestea, Bucureștiul continuă să fie orașul cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Totodată, în Capitală nu mai sunt locuri la ATI. Unii dintre pacienții cu COVID-19 din București chiar au fost transferați în Iași în weekend.

Rata de infectare la nivelul județului Ilfov este de 5,66 – în scădere față de valorile din zilele precedente, dar în continuare cea mai mare la nivelul României în prezent. „Cifrele arată că rata de pozitivare scade în fiecare zi, chiar și pentru București”, a spus Cîțu, conform Libertatea. „Și pentru orașele mari [cifrele] sunt în scădere în fiecare zi”.

Mai mult, premierul a adăugat că rata de vaccinare ar putea ajunge la 50% în Capitală: „O altă veste bună, Bucureștiul a ajuns la o rată de vaccinare de 20%, Ilfov, aproape 18%, lucrurile merg bine. Avem șansa să ajungem la 50% la sfârșitul lunii mai”.

Pe de altă parte, fostul manager al Spitalului „Victor Babeș” din București, Emilian Imbri, nu este foarte optimist, spunând că bătălia cu virusul a fost pierdută, din cauză că oamenii refuză să se vaccineze.

Peste 2,5 milioane de persoane au fost vaccinate de la începutul campaniei de vaccinare din decembrie 2020 și până în prezent. „Toţi suntem relaxaţi”, a zis el. „Ştiţi ce este paradoxal în această ţară? Într-o relaxare generală se luptă îngrozitor pentru relaxare. În Piaţa Victoriei vin oameni fără mască care urlă toţi nu vrem mască şi nu au purtat niciodată. Vin bolnavii care se internează în stare gravă şi recunosc, eu nu am purtat mască niciodată, am crezut că e o prostie şi uite unde am ajuns, doctore, salvează-mă. Sigur că nu poţi să te joci cu cuvintele astea. Că uite se relaxează Anglia. Dar cât a stat Anglia? De câteva ori a stat şi s-a vaccinat”.

Foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro