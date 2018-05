(P) Cum să începi propriul business în doar 3 zile. Interviu Diana Mureșan de la Party Photobooth

Diana Mureșan este o tânără de 29 de ani, stabilită în Viena, care a început un business bazat pe închirierea cabinelor foto. A ales kitul de afacere la cheie de la Fotostic, un concept dezvoltat de Cătălin Melinte, fondatorul companiei Cutia cu Poze, una dintre cele mai de succes afaceri de închiriat cabine foto din țară, iar acest pachet de afacere a devenit propria ei companie – Party Photobooth.

Diana a ales să înceapă această afacere în Austria, dar a apelat la serviciile Fotostic din România, pentru că echipa i-a inspirat încredere și a dat dovadă de profesionalism în comunicarea dinainte de achiziție. Am stat de vorbă cu ea pentru a afla mai multe detalii despre această afacere. Iată ce ne-a mărturisit!

Ce anume te-a determinat să începi o afacere bazată pe închirierea cabinelor foto?

Dintotdeauna mi-am dorit să devin dintr-o simplă albină – albina regină, iar această afacere am văzut-o ca fiind începutul pentru așa ceva. Consider că mi se potrivește perfect, deoarece mă face extrem de fericită când văd ca pot face lumea să zâmbească cu ajutorul cabinei foto.

De asemenea, consider că stilul de viață și modul de gândire evoluează treptat, iar sentimentul de independență și dorința de a realiza ceva pe cont propriu sunt de din ce în ce mai mari în zilele noastre. Cu toate că a pune bazele unei afaceri este un proces complex, închirierea cabinelor foto nu necesită o recalificare sau niște studii specifice.

De ce ai ales oferta de afacere la cheie Fotostic?

Am căutat pe internet ”cabina foto” și am dat de Cutia cu Poze, afacerea lui Cătălin Melinte, una dintre cele mai de succes din țară, fiind confirmată de numeroasele review-uri și articole. Spre bucuria mea am văzut că oferă și pachete de afacere la cheie, iar după primul schimb de email-uri cu Cătălin, am căpătat încrederea că îmi doresc să colaborez cu el și cu echipa sa. Același sentiment îl am și acum când afacerea este deja formată. Comunicarea este excelentă, nefiind nicio întrebare la care să nu primesc răspuns cu o soluție imediată.

Cum s-a desfășurat activitatea în cadrul trainingului inițial oferit de Fotostic?

În ciuda faptului că ne despart câteva sute de kilometri, am reușit să primesc o mare parte din materialele necesare înainte de trainingul propriu zis. Cătălin s-a ocupat constant de pregătirea mea, oferindu-mi resurse de unde să învăț bazele necesare acestui business, ca atunci când vom începe trainingul să nu pierdem timpul. Timp de 3 zile am reușit să acumulez suficiente informații, începând cu bazele fotografiei până la detaliile tehnice și aplicațiile necesare pentru a reuși să mă descurc pe cont propriu. În plus față de partea tehnică, am primit documentația necesară pentru rezolva rapid toate chestiunile administrative (juridice și contabile), ceea ce mi-a ușurat munca și mi-a redus timpul de pregătire.

Care este statusul tău pe piața de muncă? Ai renunțat sau ai în plan să renunți la job-ul actual?

Lucrez în contabilitate pentru Allianz Partners în Viena, iar momentan mă ocup de afacere în timpul liber. Cu toate acestea, țelul meu este să mă dezvolt astfel încât să renunț la rutina zilnică cu acel program – 9.00 la 18.00.

Este cabina foto o soluție pentru antreprenorii fără experiență/la început de drum?

Absolut! Cu toate că este simplă și distractivă, prezintă elemente interesante și inovative, reușind să te țină permanent în priză.

Avantajul este că există foarte multe resurse pe internet, pentru ca ulterior să te poți dezvolta, fără a fi nevoie să apelezi la consilieri scumpi, sau autorizații speciale. Să nu uit și de gradul de risc aproape inexistent, fără să existe posibilitatea accidentării angajaților sau a clienților.

Care sunt planurile de viitor? Intenționezi să te extinzi?

În viitorul apropiat plănuiesc să aplic în Austria pașii de succes pe care Cătălin i-a realizat în România, pentru a deveni lider de piață. Încă mă aflu la început cu afacerea www.partyphotobooth.at, dar există potențial enorm de creștere în acest domeniu, mai ales că nu există o competiție foarte mare în Austria.

Descrie cum a fost când ai participat la primele evenimente?

Având în vedere că am început cu evenimente de amploare redusă, agitația nu a fost atât de mare, dar am avut mici probleme cu imprimanta cauzate de neatenție, ceea ce mi-a creat puține emoții. L-am „alarmat“ imediat pe Cătălin, pentru a-mi oferi sprijinul necesar, și m-a îndrumat să urmez pașii din procedurile trimise. Am rezolvat-o imediat, iar restul evenimentului a decurs fără incidente.

Cum te-ai descurcat în crearea paginii de Facebook și a conturilor de Social media?

Și din acest punct de vedere am avut parte de sprijinul lui Cătălin și al echipei lui pentru a a înțelege care este diferența dintre o pagină de business și un profil privat și pentru a crea conturile de social media (Facebook și Instagram). De asemenea, am avut parte de sprijinul lui și pe parcurs, monitorizându-mi pagina de Facebook și oferindu-mi feedback-ul necesar ori de câte ori a fost nevoie.

În prezent colaborez tot cu o agenție din România care se ocupă de administrarea reclamelor, pentru a eficientiza la maxim randamentul campaniilor de promovare. Restul resurselor le găsesc constant pe internet, din diferite surse.

Ai pornit singură acest business?

Exceptând sprijinul moral al familiei și prietenilor, am început acest business singură, iar acest lucru mi-a oferit încredere în propriile puteri și speranță că mă pot dezvolta, astfel încât să ajung să devin antreprenorul pe care mi-l doresc.