O tânără a reușit să convingă mai multe persoane să nu se sinucidă printr-o metodă inedită

Paige Hunter este la fel ca majoritatea adolescentelor din Anglia: merge la școală, iar în timpul liber lucrează în domeniul vânzărilor. Dar acum, fata este admirată pentru gestul său extraordinar: ajută la salvarea unor vieți.

Paige a lipit zeci de notițe pe Wearmouth Brigde, un loc cunoscut pentru cei care vor să își ia viața. Iar aceste notițe conține mesaje puternice ce încurajează oamenii să nu renunțe.

Un polițist local a afirmat că acțiunea fetei este „o formă inovativă de a ajunge la cei aflați într-un loc întunecat”. Și a funcționat.

Mesajele ei au inspirat șase oameni să se răzgândească și să nu se sinucidă, au precizat autoritățile.

Una dintre persoanele salvate a scris despre experiența sa pe social media:

„Vreau să îi spun „MULȚUMESC”!! tinerei fete Paige Hunter nu doar pentru că a salvat o viață ci pentru că a salvat doua sau chiar mai multe. La ora șase seara am mers pe pod cu intenția de a-mi lua viața. Acolo am descoperit notițe colorate pe fiecare parte a podului. În momentul în care am vrut să sar m-am oprit la un semn care spunea: „rămâi puternic deoarece lucrurile se vor îmbunătăți. Poate fi înnorat acum, dar nu va ploa pentru totdeauna” și multe altele. Dacă nu era Paige aș fi fost pe fundul râului iar familia mea ar fi sfâșiată de durere. Așadar, MULȚUMESC!!! Ești o tânără curajoasă cu o inimă de aur și meriți recunoaștere pentru ceea ce ai făcut”

De atunci, Paige a primit un premiu din partea poliției pentru acțiunile sale.

„Chiar am crezut că ea este o inspirație și merită acea recunoaștere pentru ceea ce a făcut. Și merita să fie promovată pentru faptele sale”, a explicat șeful poliției.

Tânăra care ajută oamenii a avut gânduri sinucigașe

Tânăra a dezvăluit să și ea s-a îndreptat spre acel pod în „perioadele sale negre”.

„Am mers la pod de multe ori. Ș dacă aș fi văzut un semn în care mi se spunea că ”merit” atunci ar fi putut face o diferență”, a afirmat tânăra britanică.

Paige a declarat că nu a știut ce impact puternic vor avea mesajele sale. Ea a sperat să ajute ”acea persoană să nu comită suicid și să știe că merită să trăiască”.

Acum, este recunoscătoare că a putut să ajute la salvarea mai multor vieți.

Paige a postat despre notițele sale pe Facebook și are un mesaj pentru cei care vor să se sinucidă: „Pentru toți cei care au o perioadă grea, RĂMÂNEȚI PUTERNICI!!!”

Mesajele pe care Paige le-a lăsat pe Wearmouth Brigde

„Deși lucrurile sunt dificile, viața ta contează. Ești o rază de lumină într-o lume întunecată. Doar rezistă”.

„Dacă termini acum ți se va duce lipsa”.

„Contezi, ești iubit, iar lumea ar fi mai rea dacă tu ai muri”

„Luptă cu toate puterile. Mâine este întotdeauna o zi mai bună”

„Ai puterea de a spune: nu așa se va termina viața mea”

„Privește cât de departe ai ajuns…și atunci mergi mai departe”

„Să nu îndrăznești să renunți la această viață. Nu astăzi, nu mâine, niciodată”

„Pășește înapoi. Meriți”

„Pauză. Oprește-te. Respiră. Există opțiuni mai bune”

Sursă foto: Facebook