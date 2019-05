Ținutele vedetelor la MET Gala 2019

Met Gala 2019 s-a desfășurat, luni seară, la Metropolitan Museum of Art din New York, iar tema evenimentului a fost „Camp : Notes On Fashion”.

Staruri precum Celine Dion, Lady Gaga, Jennifer Lopez și Jared Leto au șocat prin aparițiile lor.

Vezi în Galeria FOTO cum s-au îmbrăcat vedetele la MET Gala 2019.

Sursă foto: Northfoto, Hepta