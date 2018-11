Melania Trump a aprins luminițele din bradul de Crăciun

Melania Trump a avut onoarea de a startul sărbătorilor de iarnă, iar soțul ei i-a fost alături, întreținând atmosfera, alături de oamenii veniți să vadă luminițele din bradul de Crăciun. Molidul argintiu din Colorado, înconjurat de 56 de brazi mai mici cu ornamente din fiecare stat şi teritoriu american, s-a aprins după ce Donald Trump a strigat numărătoarea inversă, acompaniat de public, conform Mediafax.

Pres. Trump and First Lady Melania Trump continued the 96-year tradition of lighting the National Christmas Tree in the park behind the White House, counting down from 10 with the crowd before the First Lady hit the switch to illuminate the tree. https://t.co/30Hylds3Gj pic.twitter.com/eUO90HwJ4W

