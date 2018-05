Manuela Hărăbor prezintă Gala Premiilor Uniunii Cineaştilor din România – UCIN 2018

Manuela Hărăbor, una dintre cele mai frumoase actriţe românce din toate timpurile, este amfitrioana Galei Premiilor UCIN 2018, eveniment organizat de Uniunea Cineaştilor din România şi Revolver Events. Pe scena Teatrului Naţional Bucureşti se vor reuni mari nume ale cinematografiei și televiziunii românești intr-o ceremenie de premiere a tuturor celor care în anul precedent au excelat în acest domeniu, au reprezentat România în lume și au adus o contribuție importantă în industria cinematografică.

Mirela Zeta, Dragoş Buliga, Gabriel Fătu, Ana Ularu, Dan Nuțu, Ioana Flora, Vlad Păunescu şi Ministrul Culturii George Ivaşcu sunt doar câteva dintre personalitătile care vor fi invitate pe scenă de catre Manuela Hărăbor pentru a decerna premiile câştigătorilor la cele peste 20 de categorii nominalizate de Uniunea Cineaştilor din România. In plus, Anca Turcaşiu, Aurelian Temişan, Mihai Mărgineanu, Cristian Iacob, Adriana Trandafir, Cristina Juncu și Adrian Nour “joacă roluri” speciale în spectacolul galei, pregătind momente artistice surpriză atât pentru publicul din sală, cât şi pentru cei care vor urmări difuzarea Galei Premiilor UCIN 2018 de către TVR.

Din juriul acestei ediţii fac parte unele dintre cei mai importante personalităţi din domeniu:

– Vlad Păunescu, director de imagine, producător, regizor şi CEO Castel Film Studios,

-Dana Duma, critic şi istoric de film, profesor universitar, secretar al Asociaţiei Criticilor şi Filmologilor din cadrul UCIN şi redactor şef al revistei FILM,

-Radu Corciova, scenograf multi premiat şi Vicepreşedinte UCIN,

-Dana Dogaru, actriţă,

-Bogdan Ficeac, scriitor, scenarist şi jurnalist,

-Șerban Marinescu, regizor și scenarist de film de ficţiune și documentar, profesor universitar,

-Magda Mihailescu, critic de film, jurnalist,

-Laurenţiu Damian, regizor de film documentar şi de ficţiune, critic de film, doctor în cinematografie şi media (Magna cum laudae), scenarist ficţiune, profesor universitar UNATC, Preşedintele Uniunii Cineaştilor din România.

Juriul este prezidat de renumitul regizor şi scenarist multi premiat în ţară şi în străinatate, Dan Piţa.

Pe lângă nominalizările la categoriile anunţate pe site-ul UCIN (www.ucin.ro), vor fi acordate in cadrul galei o serie de distincţii speciale şi anume Premiile Academice UCIN, Premiile Asociaţiei Criticilor, Premiile de Excelenţă UCIN şi premiile speciale oferite de Preşedintele Uniunii Cineaştilor din România, Laurentiu Damian.

Ajunsă la cea de-a 46-a ediție si devenită unul dintre evenimentele marcante ale anului, Gala Premiilor UCIN celebrează și sprijină valorile cinematografiei românesti prin decernarea anuală a celor mai valoroase distincţii din lumea cinematografică din România. Evenimentul care va avea loc luni, 28 mai 2018, la Teatrul Naţional Bucureşti, Sala Studio, va fi filmat şi difuzat integral de Televiziunea Română.

Manuela Hărăbor, prezentatorea Galei Premiilor UCIN 2018 şi actriţa care a dat viaţă personajului din „Pădureanca” (1986) are o lungă şi frumoasă carieră incepută la frageda vârstă de 4 ani, cand a jucat in filmul “Veronica” (1973) alături de Dem Rădulescu, Margareta Pâslaru şi Lulu Mihăescu şi apoi in “Veronica se întoarce” (1975). Insa rolul care a urmărit-o toată viaţa şi care i-a asigurat notorietatea şi aprecierea publicului a fost personajul Simina din filmul „Pădureanca”, peliculă in care a jucat alături de Adrian Pintea la doar 18 ani. A absolvit A.T.F. în 1991 la clasa lui Mircea Albulescu şi a jucat alte roluri puternice în filme precum „Secretul lui Nemesis”, „Martori dispăruţi”, “Mircea”, „Secretul armei secrete”, “Doi haiduci şi o crâşmăriţă” sau “Crucea de piatră – Ultimul bordel”, pelicule care au avut succes imens la public. Au urmat câteva roluri în coproducţii precum „Meurtres par procuration”, iar în 2004 a fondat studioul de producţie Kentauros, devenindu-i şi director de marketing. Din 2005 a început o colaborare cu Circ Varieté Globus, iar in prezent, Manuela Hărăbor este şi director artistic al Teatrului Stela Popescu.

Gala Premiilor UCIN 2018 este un eveniment organizat de Uniunea Cineaștilor din România în parteneriat cu Centrul Național al Cinematografiei, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Evenimentul este produs de ASIS Mapamond și Revolver Events, co-producător Televiziunea Română – TVR3.