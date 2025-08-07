Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?

Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest context, segmentul rezidențial nou a cunoscut unele corecții la nivelul prețurilor.

“În orașele unde prețurile au crescut semnificativ în ultimele luni, apropierea majorării TVA a dus la strategii de accelerare a vânzărilor din partea dezvoltatorilor, care au preferat să ajusteze ușor prețurile pentru a închide tranzacțiile și a fructifica cerea ridicată înainte de intrarea în vigoare a noii cote. Acest comportament proactiv a generat o ușoară scădere de preț în unele piețe, favorizând o lichiditate mai mare în contextul schimbării legislative. Ne așteptăm să vedem o pondere mai mare a apartamentelor cu 3 camere în tranzacții, pe fondul unei perioade mai calme, necesară pentru a absorbi șocul care vine dinspre modificările fiscale și care va afecta puterea de cumpărare.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Mici corecții la nivel național

Prețul mediu solicitat cumpărătorilor, la nivel național, pentru apartamentele scoase la vânzare, indiferent de vechimea acestora, a ajuns, până la finele lunii trecute, la valoarea de 1.829 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. S-a putut observa, astfel, o ușoară scădere față de începutul verii când locuințele se vindeau, în medie, cu 1.854 euro/mp util.

În ciuda acestei mici reduceri, apartamentele din România rămân semnificativ mai scumpe decât în iulie 2024. Atunci, proprietarii și dezvoltatorii solicitau, în medie, 1.611 euro/mp util pentru locuințele puse în vânzare, un preț cu aproape 14% mai mic.

Pe segmentul vechi al pieței, fluctuațiile au fost nesemnificative, iar prețurile au ajuns să stagneze în mare parte pe parcursul lunii trecute. Pe segmentul nou au apărut, în schimb, unele reașezări ale prețurilor.

Apartamentele noi s-au ieftinit în trei mari orașe

În trei dintre cele mai mari orașe din țară s-au putut observa reașezări ale prețurilor pe segmentul rezidențial nou, conform evoluției Indicelui Imobiliare.ro. Discutăm aici despre Cluj-Napoca, Brașov și Constanța.

În Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns de la o medie de 3.233 euro/mp util în iunie la 3.108 euro/mp util în iulie. Acesta rămâne, însă, cel mai scump oraș din țară pentru românii care își doresc să devină proprietari.

Al doilea cel mai scump oraș din țară, Brașov, a înregistrat, la rândul său o ușoară corecție a prețurilor. În acest caz, apropierea termenului limită pentru achiziția locuințelor cu TVA 9% a dus la o reducere a prețului mediu cu circa 2%, până la 2.452 euro/mp util. Important de menționat este și faptul că Brașovul este una dintre destinațiile favorite ale micilor investitori în imobiliare, iar apetitul acestora a fost temperat de o serie de situații apărute de la începutul anului pe plan politico-economic.

O corecție similară a putut fi observată, conform Indicelui Imobiliare.ro, și în Constanța, un alt pol atractiv pentru cei care vor să-și securizeze economiile prin investiții în sectorul de real estate și nu numai. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele situate în blocuri finalizate în ultimii cinci ani a fost de 1.941 euro/mp util, cu aproape 6% mai mare decât cel aferent intervalului similar din 2024.

Prețurile au stagnat în Capitalei și au crescut în Iași și Timișoara

În București prețurile apartamentelor noi au stagnat pe parcursul lunii iulie, după creșterile succesive înregistrate în ultima perioadă. Pe piața locală a putut fi observat și un flux în scădere de oferte listate la vânzare.

Cumpărătorii au putut achiziționa locuințe noi cu un preț mediu de 2.258 euro/mp util, cu 16% mai mare decât cel solicitat celor care își doreau să devină proprietari la mijlocul verii trecute.

Iași și Timișoara au fost singurele mari orașe din țară unde apropierea majorării cotei TVA la 21% a dus la apariția unei ușoare creșteri, cu aproximativ 2%, la nivelul prețurilor. Prețul mediu solicitat în Iași pentru apartamentele noi a atins valoarea de 1.872 euro/mp util, în timp ce în Timișoara acesta a crescut până la 2.150 euro/mp util.

“Creșterile de preț înregistrate în Iași și Timișoara sunt firești în contextul în care aceste orașe rămân printre cele mai accesibile centre regionale din România, cu un preț mediu pe metru pătrat încă sub Cluj-Napoca sau Brașov, poluri economice comparabile. Acest fapt le oferă un spațiu mai generos de ajustare”, a explicat Daniel Crainic.

