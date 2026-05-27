E oficial! Acestea sunt cele mai bune proiecte rezidențiale din România

Cele mai bune proiecte rezidențiale din România au fost desemnate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2026, eveniment ajuns la ediția XI care premiază excelența jucătorilor activi în industria de real estate.

Trofeul pentru “Cel mai bun mix de servicii și facilități imobiliare 2025” a fost acordat proiectului BHB Avenue situat pe Șoseaua Fabrica de Glucoză din nordul Capitalei. Icon Garden Residence, un proiect dezvoltat de Media City în zona Moșilor din București, a obținut premiul pentru “Regenerare urbană 2025”.

“Proiectul anului 2025 de case și vile” a fost ales în urma jurizării NEXO Nature din zona Pipera, în timp ce trofeul pentru “Conceptul nou Premium 2025” a ajuns la Brașov fiind acordat dezvoltatorului Cosmopolit pentru ansamblul Cosmopolit Astoria care urmează să fie finalizat în 2028. Premiul la categoria “Conceptul nou Middle Market 2025” a fost câștigat de Prima Development Group, dezvoltator orădean care a intrat pe piața din Capitală în 2017, pentru ansamblul rezidențial Prima Solis aflat în construcție pe fosta platformă industrială Antrefrig din București.

Trofeul pentru “Proiectul rezidențial regional Best Value 2025” a ajuns la Timișoara și a fost acordat Denya Forest. Un premiu pentru “Proiectul rezidențial Best Value 2025” a fost acordat și unei dezvoltări din estul Bucureștiului, Atria Urban Resort.

Ansamblul HILS Titanium dezvoltat de HILS Development în zona de est a Capitalei a obținut trofeul pentru “Proiectul rezidențial Middle Market 2025”, iar One Lake Club a fost desemnat în cadrul galei Imobiliare.ro AWARDS “Proiectul rezidențial High-End 2025”.

Trei dezvoltatori s-au remarcat pe parcursul anului trecut pentru rezultatele obținute și s-au numărat printre marii câștigători ai evenimentului organizat de Imobiliare.ro. Este vorba despre Wallberg Development, companie cu peste 2.000 de apartamente livrate și investiții de circa 120 de milioane de euro. Jucătorul activ în special în vestul țării a obținut trofeul pentru “Impact pozitiv în comunitate în 2025”. “Dezvoltatorul rezidențial Middle Market” a fost desemnat HILS Development, în timp ce One United Properties a primit trofee la categoriile “Campania de marketing a anului 2025” și “Dezvoltatorul rezidențial al anului 2025”.

Aproximativ 260 de lideri ai pieței imobiliare din România au luat parte la gala Imobiliare.ro AWARDS 2026. Premiile au fost oferite în urma unui proces de jurizare riguros în care au fost implicate atât voci cu renume din sectorul de real estate, cât și membri ai echipei Imobiliare.ro, site-ul de imobiliare cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor și 26 de ani de activitate.

