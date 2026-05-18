Ești în concediu de creștere a copilului? Iată ce opțiuni ai pentru creditul ipotecar

După introducerea contribuției CASS de 10% pentru indemnizația de creștere a copilului, multe mame au descoperit că accesul la un împrumut a devenit mai dificil. Pentru cele cu indemnizații peste medie, suma care ar putea fi împrumutată a scăzut, iar în unele cazuri, atunci când venitul a coborât sub salariul minim pe economie, obținerea unui credit nu a mai fost posibilă.

Chiar dacă indemnizația este considerată de majoritatea băncilor un venit 100% eligibil pentru un credit ipotecar, condițiile pot varia de la o instituție la alta și depind de profilul fiecărui solicitant.

Decizia de suspendare a contractului face diferența între a primi credit sau nu

Atunci când ești în concediu de creștere a copilului, băncile nu se raportează doar la suma primită lunar ca indemnizație, ci fac o medie cu veniturile realizate înainte de intrarea în concediu.

“În cazul unui contract de muncă încetat, banca nu finanțează creditul. Au fost situații când clienții nu s-au mai întors la locul de muncă, dar atât timp cât ratele sunt plătite la timp, băncile nu intervin și nu au nicio problemă cu acest aspect” explică Andra Gândilă, broker de credite Imobiliare.ro Finance.

Dacă ai încasat venituri din PFA înainte de concediu, băncile reduc procentul din indemnizație la 80% din cauza caracterului variabil și mai puțin sigur pe termen lung.

Pe de altă parte, anumite tipuri de clienți pot beneficia de condiții speciale. Este vorba despre convențiile încheiate între bănci și unități militare, spitale sau multinaționale. În acest caz, acești clienți pot beneficia de reduceri de dobânzi și comisioane.

Opțiuni de finanțare la majoritatea băncilor din piață

Majoritatea băncilor acordă credite pe baza veniturilor obținute din indemnizația de creștere a copilului.

ING, BT, Raiffeisen, BRD sunt printre opțiunile ce nu impun prezența unui codebitor

Libra Bank consideră 100% venitul din indemnizație chiar dacă încasai înainte venituri prin PFA, însă depinde de profesie

Cea mai mică dobândă disponibilă este la Raiffeisen Bank

BCR impune obligatoriu prezența unui coplătitor pentru a acorda un împrumut

Suma maximă pe care o poți împrumuta te ajută să cauți realist proprietăți în bugetul tău. Imobiliare.ro Finance, partenerul preferat al românilor pentru soluții de finanțare, interoghează ANAF și Biroul de Credit în numele tău, printr-un proces sigur, 100% digital, care nu îți afectează scorul FICO.

În acest mod, afli ce văd băncile când îți analizează profilul, dar înțelegi și suma maximă pe care o poți împrumuta. Ofertele bancare preliminare pe care le primești te ajută să compari opțiunile și condițiile de finanțare avantajoase pentru profilul tău.

Cum poți obține suma de împrumut pe care ți-o dorești?

Poți obține o sumă de împrumut mai mare dacă adaugi un codebitor la creditul ipotecar. Băncile vor calcula ambele venituri, iar asta îmbunătățește profilul tău de risc.

Există și opțiunea să devii tu un codebitor la credit.

“Dacă aplici cu indemnizația la un credit, suma poate crește, mai ales că indemnizația este un venit 100% eligibil pe care banca îl poate lua în calcul atunci când acordă un împrumut” adaugă brokerul de credite Imobiliare.ro Finance.

Pe de altă parte, dacă contribui cu un avans mai mare, pe lângă șansele de aprobare mai mari, reduci și costurile totale ale creditului.

