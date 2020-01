Îţi doreşti un păr lung mai repede? Iată câteva soluţii 100% naturale care îl vor face să crească rapid. În plus, părul tău va fi mai strălucitor şi mai sănătos.

Tratamente pentru creșterea părului cu ou

Gălbenușul de ou are substanțe nutritive benefice cum ar fi acizii grași, lecitina, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina B și biotina. După cum știm, gălbenușul de ou este bogat în proteine. Proteina este foarte bună pentru creșterea părului.

Proteina este tot ceea ce avem nevoie pentru a regenera rapid celula corpului. Regenerarea va implica și creșterea rapidă a părului.

Tratamente pentru creșterea părului normal și uscat

Ai nevoie de 2 gălbenușuri, 2 linguri de ulei de măsline, 1/2 cană apă.

Amestecă bine ingredientele, pune pasta pe cap, fă puțin masaj apoi lasă să acționeze 20 de minute. Clătești cu apă călduță.

Tratamente pentru creșterea părului gras

Ai nevoie de 1-2 gălbenușuri de ou și suc proaspăt de lămâie.

Amestecă ingredientele, apoi aplică pe păr, clătește după 15 minute. Șamponează-te și clătește-te din nou.

Aplică acest amestec mai bine pe păr, decât pe pielea capului care are mult sebum.

Zeama de lămâie poate fi înlocuită și cu suc de mere, tot proaspăt.

Este un truc eficient contra mătreții, mâncărimilor, căderii părului.

Tratamente pentru creșterea părului cu ulei de ricin

Uleiul de ricin este considerat a fi unul dintre cele mai bune tratamente naturiste pentru regenerarea și creşterea părului. Antioxidanții acestuia ajută keratina din păr, astfel că acesta este mai puternic și mai neted.

Aplicat pe scalp, previne și tratează căderea părului, tratează foliculita (inflamație a firului de păr manifestată prin senzații de mancărime și durere), mătreața și infecțiile scalpului grație proprietăților antifungice (care împiedică dezvoltarea ciupercilor) și antibacteriene.

În plus, acidul ricinoleic din compoziție stimulează circulația sângelui la nivelul scalpului și astfel ajută la creșterea mai rapidă a părului. Tot acest acid ajută la echilibrarea pH-ului scalpului, redă hidratarea și tratează daunele provocate de produsele chimice prea dure.

Tratament pentru creșterea părului cu ulei de ricin

Ingrediente: 2 linguri de ulei de ricin, o lingură de miere, un gălbenuș de ou și o lingură de ulei de măsline (opțional). Cantitățile pot fi diferite și în funcție de lungimea părului!

Mod de preparare: Se bate gălbenușul, se adaugă mierea şi la final uleiurile.

Aplicare: Masca obţinută se aplică pe tot părul şi se lasă să acţioneze o oră. Se îndepărtează prin șamponarea și clătirea insistentă a părului.

Tratamente pentru creșterea părului făcute acasă

Masaj cu ulei pentru scalp28

O dată pe săptămână aplică pe păr o mască din ulei vegetal. Dar mai întâi masează bine pielea capului cu acel ulei călduţ, folosind buricele degetelor – NU unghiile! Poţi să foloseşti un tratament cu ulei de la magazin, sau poţi să-ţi prepari unul singură folosind uleiuri vegetale de ricin, sâmburi de struguri, germeni de grâu, etc.

Mască din albuşuri de ou

Nu trebuie decât să spargi două ouă (sau mai multe, în funcţie de lungimea părului), să separi albuşurile, să le baţi puţin şi apoi să le aplici pe toată lungimea părului, începând de la rădăcină. Se lasă masca să acţioneze aproximativ o jumătate de oră, apoi să spală părul cu şampon.

Perie părul de două ori pe zi

Nu este necesar să perii părul de 100 de ori, cum ne sfătuiau bunicile noastre. Ajunge să treci peria prin el de câteva ori seara şi de câteva ori dimineaţa. Astfel obţii un masaj uşor al scalpului, ceea ce îmbunătăţeşte circulaţia şi face părul să crească mai repede. În plus, pieptănatul distribuie sebumul produs de scalp pe toată lungimea părului, care devine mai moale şi mai strălucitor.

Evită produsele de styling şi căldura

Dacă vrei să-ţi crească părul mai repede, evită, pe cât posibil, să foloseşti produse de styling – vopsea, fixativ, ceară, etc – şi aparatura cu căldură, de exemplu placa sau uscătorul de păr.

Alimentaţie corectă

O alimentaţie corectă îi asigură părului tău nutrienţii de care are nevoie: proteine, minerale şi vitamine. Un păr sănătos are nevoie de fier, zinc, vitamina D şi vitamine din grupul B.

Tratamentul pentru creșterea părului folosit de Nicoleta Luciu

Renumită pentru părul ei lung, frumos și sănătos, Nicoleta Luciu a dezvăluit ce tratament pentru creșterea părului folosește. Iată tratamentul pentru păr al Nicoletei Luciu, așa cum l-a prezentat ea:

„Astăzi încercăm împreuna renumita mască de bere pentru păr! ? Se spune că hrănește firul de par în profunzime și îi conferă volum și strălucire. Am fost întotdeauna curioasă de efectele acestei măști, așa că astăzi m-am hotărât să o încerc odată cu voi! Să vedem ce iese. Mască de bere pentru păr Avem nevoie de… o bere (pe care am lasat-o inițial pe calorifer să se încălzească nițel) un recipient cu șampon în care turnăm berea Mărturisesc că am auzit deseori despre beneficiile berii asupra părului: pe lângă volumul fantastic pe care se spune că-l oferă părului chiar de la prima aplicare, se pare că tratamentul cu bere, aplicat o dată pe săptamana, rezolvă și problema firelor despicate! ? Așadar, după ce am aplicat masca pe păr, am stat 30 de minute pentru a lasa berea să acționeze, după care am clătit parul, am pus puțin balsam la vârfuri, l-am uscat, și… vă las pe voi să vedeți în video ce-a ieșit!”.

