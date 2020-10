(P) Femeia discretă din spatele produselor Cosmetic Plant

Cine este Susana Laszlo?

Sunt mamă, soție, soră, bunică și antreprenoare din Cluj, orașul meu natal, o femeie responsabilă fată de familia mea și comunitatea în care trăiesc. Am avut norocul să mă nasc într-o familie care ne-a crescut, pe mine și pe sora mea, cu dragoste de oameni și de valorile morale. Mama mea a fost farmacistă pasionată de meseria ei, cu o energie debordantă și o dragoste imensă față de natură, plante și potențialul lor. Acesta a fost, de fapt, și imboldul care a determinat-o să pornească propriul business în industria cosmeticelor. Convinsă că inteligența plantelor poate fi potențată prin știință și inovație, mama a pus bazele afacerii într-o încăpere mică, de nici 40 mp, care era atât laborator, cât și atelier de producție. Ea făcea totul: învârtea malaxorul, scria și lipea etichetele pe produse. Astfel, a creat primele creme pentru mâini în serii mici, la începutul anilor `90. De la ea am moștenit pasiunea pentru cosmetice pe care o duc mai departe și astăzi în businessul COSMETIC PLANT.

Mi se spune că ”sufăr” de modestie, în special când vine vorba de businessul și produsele COSMETIC PLANT. Dar am înteles că nu este cea mai bună strategie atunci când ai cu ce să te mândrești. Am simțit asta când am ajuns, din nou, pe podiumul celui mai prestigios concurs pentru calitatea produselor, Monde Selection, unde COSMETIC PLANT a câștigat încă 3 medalii, una de aur și două de argint, pentru trei produse din cea mai nouă gamă Face Care, lansată anul trecut. Criteriile pe baza cărora s-a făcut selecția sunt foarte severe, de aceea sunt și puține companii de produse cosmetice din Europa care participă (majoritatea fiind din Japonia). Faptul că o firmă românească a ajuns pe podium la Monde Selection este un lucru de care sunt foarte mândră, o dovadă în plus că produsele noastre sunt de o calitate superioară, preparate cu ingrediente care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și eficiență.

Din familie am învățat să fiu onestă și cinstită și, cum era firesc, am aplicat aceste valori și în business – suntem cinstiți cu produsele și consumatorii noștri și nu îi inducem niciodată în eroare. Mai simplu spus, testăm și garantăm eficacitatea formulelor pentru produsele noastre, prin maximizarea efectulului ingredientelor pe care le folosim, pentru ca rezultatele utilizării produselor să fie cât mai vizibile.

Ce se află în spatele femeii de succes, ce nu vede omul obişnuit, care este tentat să vadă doar împlinirea?

În spatele acestui rol asumat, stă o femeie normală, cu bune și rele, cu pasiuni și dorințe, cu neliniști și dezamăgiri, cu speranțe. În general, lumea mă percepe omul cifrelor și al formulelor dar, de fapt, sunt o romantică incurabilă și o persoană foarte emotivă. Îmi plac romanele de dragoste și romantismul anilor 1600.

Deseori mă retrag la casa de la munte unde, împreună cu soțul meu, mergem de fiecare dată când vrem să ne relaxăm. Soțul meu este un împătimit al motociclismului, așa că îmi pun costumul, casca și plecăm la plimbare ori de câte ori ni se ivește ocazia – el conduce, iar eu sunt pasagerul.

Ce vă place să faceți când vă dați jos haina de Director General COSMETIC PLANT?

Am multe pasiuni pe care le hrănesc de fiecare dată când pot. Pe primul loc este istoria artelor. Timp de 4 ani, am urmat cursurile Școlii Populare de Arte Plastice, dintre care, în anii `80, 3 ani au fost dedicați istoriei artelor.

Cred că de la mama mea am moștenit pofta neîncetată de a descoperi, de a explora locuri și lucruri noi. Îmi place să mă retrag în natură, să explorez locuri noi, să vizitez castelele din România. Astfel reușesc să îmi adun energia necesară activităților solicitante de zi cu zi de la birou. De aceea, sunt o pasionată a călătoriilor și o exploratoare a locurilor în care mă duc. Când plecăm undeva, fie că este în țară sau în străinătate, nu îmi scapă niciun muzeu sau castel.

Alte pasiuni sunt cititul și filmul – chiar pot să mă declar un cinefil autentic.

Cum reușiți să echilibrați latura profesională cu cea personală, de familie?

La început, când am preluat acest business de la mama mea, recunosc că nu mi-a fost ușor. Copiii erau mai mici, dar pentru mine, familia a fost și este întotdeauna pe primul loc.

Am doi copii, o fată și un băiat, iar de ceva timp sunt și o bunică fericită și împlinită. Fiica mea lucrează alături de mine în firmă și este a treia generație de femei care va duce mai departe acest business de familie.

Pe soțul meu l-am cunoscut la 16 ani și după 32 ani împreună, avem în continuare o căsnicie fericită. Faptul că împărtășim aceleași valori în viață ne ține alături. Când ești într-un parteneriat, fie că e vorba despre căsătorie sau business, împărtășirea acelorași valori și idei este baza de la care începi să construiești ceva trainic și de durată. Recunosc că nu este ușor să păstrez acest echilibru optim între familie și business, însă timpul petrecut cu familia și oamenii dragi este important pentru mine, deci fac tot posibilul să fiu cât mai mult alături de ei.

Dețineți o companie de produse cosmetice, care este ritualul dumneavoastră de îngrijire a tenului?

Cred foarte mult în produsele noastre, sunt prima care le testează de fiecare dată și ce mi se potrivește, includ cu drag în ritualul meu de îngrijire. În această perioadă, din rutina zilnică nu lipsesc: apa micelară cu acid hialuronic 4D pentru curățare și demachiere, crema de față cu Olea Vitae (chiar sunt îndrăgostită de ea) pentru revitalizarea tenului și serul cu acid hialuronic 4D, pe care îl folosesc de 2-3 ori pe săptămană, pentru hidratarea în profunzime a tenului. De asemenea, folosesc din abundență cremă de corp cu lavandă, care mă ajută să îmi mențin pielea corpului foarte hidratată. Pentru că pielea mâinilor are nevoie de o atenție sporită, mai ales în sezonul rece, folosesc crema de mâini cu gălbenele, iar pentru hidratarea și îngrijirea picioarelor, crema de călcâie. Deci, pot să spun că acord importanța cuvenită tenului meu și utilizez produsele COSMETIC PLANT pentru că îmi pun în valoare aspectul îngrijit al tenului și mă ajută să mă simt bine în pielea mea.