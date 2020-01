Mască cu iaurt și ulei de măsline

Vara aceasta, sorele arde parcă mai tare ca niciodată și pielea sensibilă nu este singura afectată. Orice femeie, indiferent de tipul de ten, se poate alege cu arsuri solare sau pete nedorite cauzate de soarele puternic.

O mască cu ingrediente naturale hrănitoare și emoliente ar putea reface rapid pielea afectată de soare. Uleiul de măsline va asigura grăsimile necesare și hidratarea unui ten uscat excesiv de radiațiile solare.

Iaurtul va oferi efectul calmant necesar, iar proteinele din lapte sunt cea mai bună sursă de nutrienți atunci când pielea a fost arsă.

Mierea are proprietăți vindecătoare și antibacteriene și va ajuta pielea să se repare, fără să ai parte de infecții sau cicatrici de la arsurile solare.

Ca să prepari această mască cu ulei de măsline, ai nevoie de 1/3 ceașcă de iaurt gras natural, fără coloranți, fructe sau îndulcitori, ¼ ceașcă de miere de albine și două linguri de ulei de măsline.

Se amestecă toate ingredientele și se aplică pe zonele arse de soare sau pe față. Se lasă să acționeze circa 10 minute, apoi se spală cu apă călduță și se tamponează cu un șervet de hârtie, pentru a evita iritarea pielii deja inflamate.

Mască cu ou și ulei de măsline pentru ten

Separă un ou, astfel încăt să poți folosi doar gălbenușul pentru masca cu ulei de măsline.

Amestecă gălbenușul de ou cu 3 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de miere, ½ ceașcă de zmeură proaspătă pasată.

Aplică masca cu ou, ulei de măsline și fructe pline de vitamine și antioxidanți pe pielea curată și lasă să acționeze 15-20 de minute.

Curăță delicat masca cu un prosop umed și tamponează cu un șervet de hârtie pentru a îndepărta resturile. Clătește cu apă călduță și nu folosi produse cosmetice minim două ore după aplicare, pentru a lăsa porii să se închidă complet.

Vezi și câteva rețete de măști cu ou pentru față și păr

Mască cu ulei de măsline și argilă pentru acnee

Amestecă câteva frunze de salvie zdrobite în mojar cu 2 linguri de argilă albă, 1 lingură de miere, 2 linguri de ulei de măsline și zeama de la jumătate de lămâie.

Aplică masca cu argilă, salvie și ulei de măsline pe fața curată, apoi lasă să acționeze 10 minute. Spală cu apă călduță și lasă pielea să respire cel puțin o oră după aplicare, înainte de a folosi produse de machiaj sau cosmetice din comerț.

Vezi și alte variante pentru ten și păr de mască cu argilă

Îngrijire cu ulei de masline pentru ten uscat

Foarte multe femei au pielea uscată, dar nu iau masuri decat atunci cand deshidratarea este profunda. Vitaminele A, E, polifenolii sunt substante cu proprietati antioxidante ce determina folosirea uleiului de masline pentru tenul deshidratat. Uleiul de masline patrunde in piele si o mentine neteda, suplineste lipsa de colagen si de proteine. In cazul tenului uscat, uleiul de masline se foloseste sub forma de comprese caldute aplicate pe pometi, pe frunte sau tample. Dupa cateva minute, compresele se inlatura si fata se clateste cu apa calduta. Sunt suficiente cateva asemenea proceduri pentru ca tenul sa isi recapete stralucirea. Uleiul de masline inmoaie pielea, hidrateaza, regenereaza li ajută la îndepprtarea impurităților.

Ulei de masline pentru ten cu pete

Uleiul de masline poate fi folosit si pentru eliminarea petelor de pe fata. Estomparea lor se poate face aplicand o tamponare usoara a petelor cu ulei de masline. Operatiune se repeta zilnic timp de 2-3 saptamani.

Măștile cu ulei de măsline pot hrăni tenul mai bine decât multe produse cosmetice de serie. Vezi dacă vreuna din rețete ți-a făcut cu ochiul sau dacă tenul tău are nevoie de beneficiile acestui elixir miraculos.

