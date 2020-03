Turismul, prin excelență, are la bază interacțiunile cu oamenii. În condițiile actuale, interacțiunile sunt însă limitate la maxim, pentru a preveni răspândirea excesivă a noului coronavirus și copleșirea spitalelor cu prea multe cazuri deodată.

Startup-ul românesc Rezident, care oferă servicii de cazare oricui are nevoie de o casă departe de casă, a venit cu o soluție la criza care planează deasupra turismului. Mai exact, au creat un pachet special de autoizolare, pentru oricine are nevoie să stea izolat 14 zile într-un loc și nu are posibilitatea să o facă acasă.

Rezident oferă acest pachet în intervalul 16 martie – 31 mai 2020. Acesta este de tip all-inclusive, oamenii care apelează la el beneficiind de utilități, internet, produse de curățenie, articole de toaletă, bucătărie complet echipată, spațiu de lucru și lipsa oricărei interacțiuni umane pe durata a 14 nopți și 15 zile.

Am discutat cu Anca Ruxandra Barzan, administrator și client relationship officer la Rezident, pentru a afla mai multe despre pachetul de autoizolare lansat recent, dar și despre felul în care turismul este afectat de pandemia de coronavirus.

Cum v-a afectat pandemia de coronavirus la nivel de business?

Destul de mult, evident. De aici, în încercarea noastră de a ne menține pe piață, am găsit chestia asta cu pachetul de autoizolare, venind în întâmpinarea și celor care au nevoie de așa ceva.

Cine poate beneficia de pachetul de autoizolare?

Nu am pus o restricție. Ne-am gândit în primul rând la cei din afară – așa ne-a venit și ideea în primă fază – dar evident că dacă sunt oameni de aici care pur și simplu își dau seama că pot fi un risc pentru ceilalți, ușile noastre se pot deschide fără probleme, fără contact, totul digital, plățile online.

Cum asigurați autoizolarea totală în aceste 14 zile?

Autoizolare înseamnă ca persoana care ia pachetul nostru și intră în apartament nu mai iese de acolo 14 zile. Noi înainte de a se caza, îi lăsăm în apartament pachet de curățenie pentru el să își facă acolo, lăsăm două lenjerii, seturi de prosoape și detergent pentru a putea spăla în mașina de spălat din apartament. În cazul în care are nevoie de cumpărături, se poate face plata pe Revolut – noi mergem, le cumpărăm și lăsăm în fața ușii. Dezinfecția se face înainte să intre în apartament.

Dar pe casa scării, liftul, toate clanțele de la toate ușile, tastaturile din afara clădirii prin care poți intra sunt dezinfectate de colega noastră care merge de trei ori pe săptămână. Aspiră toată scara, noi având mochetă înăuntru. Iar la intrarea în clădire, am montat un dispozitiv care are permanent spirt. Sunt indicatoare care arată că rugăm pe toți care intră să se dezinfecteze, în ideea de a preveni o suprainfectare.

Cum a fost primit acest pachet proaspăt lansat de oameni?

Avem deja un client, dar nu este infectat, a ales el pachetul, să fie sigur. Acum luptăm să facem un brand-awareness pe orice canale se poate, pentru că nu știe lumea și am întâmpinat destui care efectiv nu știau unde să se autoizoleze – mai ales cei veniți de afară. Ajungem într-o situație în care afacerile astea mici implicate în servicii ospitaliere încearcă să găsească tot felul de lucruri pentru a putea supraviețui.

Cum se va pune înapoi pe picioare turismul românesc după terminarea pandemiei?

Cred că în general piața turistică va avea nevoie de foarte mult timp. Din punctul meu de vedere, parte din media românească a participat cumva la o dezvoltare a paranoiei. Probabil datorită paranoiei care va rămâne în subconștientul oamenilor mult timp de acum încolo, există două variante psihologic vorbind. Clientela se va împărți în două pături: cei care de frică și de această paranoia vor evita să mai călătorească și ceilalți, care simțindu-se foarte constrânși și izolați în perioada asta, vor izbucni și vor vrea să călătorească cât mai mult. Și atunci, ca să ajungem înapoi la răspunsul concret al întrebării tale, eu sunt o pozitivă în general și mizez pe chestia asta în tot ceea ce fac, dar sunt convinsă că turismul va avea nevoie de foarte mult timp să se reechilibreze. Până în iunie, chiar și iulie, tot ce e turism este cumva supus „decesului”.

Foto: 123rf.com

