Creatura misterioasă fără creier și cu 720 de sexe care se găsește în Paris

O grădină zoologică din Paris are o nouă atracție pentru turiști – un organism misterios, denumit „blob”, care arată ca o ciupercă, dar se comportă ca un animal, după cum arată Reuters, citat de Agerpres.

Blob poate fi observat la Parc Zoologique din Paris. Această formă de viață este unicelulară, nu are gură, stomac sau ochi, dat poate detecta și digera hrana. Mai mult, această masă amorfă are 720 de sexe și se poate deplasa, în pofida faptului că nu are aripi sau picioare, după cum arată Libertatea. Un alt lucru interesant la blob este că se vindecă în două minute dacă este tăiat în două.

„Este o fiinţă vie care se numără printre misterele naturii”, a declarat Bruno David, director al Muzeului Naţional de Istorie din Paris, conform Reuters. „Ne surprinde pentru că nu are creier, dar este capabilă să înveţe. Dacă sunt contopite două astfel de organisme, blobul care a învățat transmite informații celuilalt. Știm cu siguranţă că nu este o plantă, dar nu ştim sigur dacă este un animal sau o ciupercă”.

Foto – Parc zoologique de Paris/Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro