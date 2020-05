Alex era în școala primară când a ținut pentru prima dată un aparat foto în mână. Aflat într-o excursie la Borșa alături de părinții lui, el le-a făcut acestora o poză cu aparatul bunicului său. Și acum își amintește fascinația pe care o avea față de dispozitiv și nerăbdarea de a vedea cum a ieșit fotografia făcută de el.

Drumețiile pe care le-a făcut apoi prin Maramureș, locul său natal, l-au inspirat să continue cu fotografia – cum altfel ar fi putut să arate celorlalți locurile frumoase pe care le vedea? Pozele lui au început să apară pe cărți poștale, în calendare și în postere, frumusețea lor simplă și feerică cucerind privitorii. Când Alex a văzut că munca lui este apreciată, a renunțat la jobul de inginer, s-a mutat într-un oraș mai mare și acum se ocupă de fotografie full-time.

Fotografiile lui au apărut în publicații din peste 60 de țări, printre care Vogue, National Geographic, The Telegraph și The Guardian. Inspirat de stabilitatea și frumosul din natură și de oamenii care trăiesc la țară, Alex ne arată prin arta lui o Românie de care poate am uitat.

Alex apare și în numărul de mai al revistei Unica, care poate fi cumpărat de le punctele de difuzare a presei, poate fi comandat online sau poate fi răsfoit digital.

Cum decurge o zi din viața ta, Alex?

Sunt un om obișnuit cu preocupări normale și cu o pasiune pentru fotografie. Nu am perioade în care această activitate să nu fie prezentă în viață mea.

Sunt matinal, îmi încep ziua devreme, de regulă verific pagina mea de socializare în timp ce îmi beau cafeaua de dimineață. Apoi merg la serviciu – sunt editor foto și fotograf la un studio din Timișoara. Uneori am de lucru și acasă, după serviciu, atunci când trebuie să editez materiale și să lucrez la proiectele personale. Timpul liber de peste zi caut să îl petrec căutând următorul loc unde aș vrea să fotografiez, să găsesc inspirație, iar în weekenduri de câte ori am posibilitatea merg în drumeții căutând locuri inedite și oameni speciali.

Ești fotograf full-time sau te ocupi și cu altceva?

Pot spune că sunt din acest punct de vedere norocos, ceea ce a pornit ca un hobby a ajuns să fie în prezent și meseria mea. Așadar pot spune că sunt fotograf full-time și îmi câștig existența făcând ceea ce îmi place.

Spune-mi câte ceva despre parcursul carierei tale – despre cum pasiunea și talentul s-au transformat practic în job.

Atunci când am văzut că munca mea este apreciată am decis că e momentul potrivit să fac o schimbare în carieră. Am renunțat la jobul meu de inginer și m-am mutat într-un oraș mai mare, unde aveam posibilitatea de a avea acces la proiecte foto și la un job plătit în acest domeniu. Dar nu m-am rupt definitiv de Maramureș, ajung acasă cât pot de des, iar de fiecare dată continui să fac poze în acele locuri care îmi sunt foarte dragi.

Ce te inspiră cel mai mult?

Mă inspiră potențialul imens oferit de natură, esența vieții oferită de cadrul natural, adică stabilitatea și frumosul.

Multe dintre fotografiile tale redau peisajele și oamenii din zonele rurale ale României. Cum ai hotărât să adopți această abordare inedită?

A fost simplu, am ales să fotografiez ceea ce era frumos, peisaje și oameni. Zona rurală a României are un farmec aparte, spune o poveste a locului pentru oricine o privește. Timpul nu are o valență foarte mare în zona rurală, aproape că stă în loc. Oamenii duc o viață diferită, simplă, legată profund de locul unde se află și împlinită datorită faptului că ei au realizări constante de la un an la altul. Suntem norocoși deoarece încă mai avem printre noi generațiile mai în vârstă care încă ne arată că viața se poate trăi și simplu, fără stres, griji majore și influențe inutile. Sunt sigur că exemplul lor de multe ori ne ajută pe noi cei mai tineri să ne continuăm drumul atunci când ni se pare greu. Pentru că ei dau impresia că nu le e niciodată greu.

Fotografiile tale realizate în zonele rurale au făcut înconjurul internetului, devenind populare dincolo de hotarele României. Ce crezi că îi atrage pe oameni la aceste fotografii?

Sunt multe lucruri care îi atrag, peisajele și locurile frumoase, obiceiurile și tradițiile, posibilitatea de a le vizita relativ ușor, unicitatea stilului de viață, al caselor tradiționale și al fermei complexe din gospodăria fiecărui sătean.

Există acel inedit care de cele mai multe ori te transpune în trecut, iar faptul că încă mai poți vedea felul în care au trăit cei dinaintea noastră, îi lasă privitorului un sentiment aparte, de neuitat.

România se bucură de un număr mare de turiști străini, am deseori ocazia să mă întâlnesc cu ei în drumurile mele prin România. Sunt impresionați de ceea ce văd în zona rurală, îi atrage într-un fel acel stil de viață, pe care probabil îl au în gene și ei de la strămoșii lor, doar că la ei acel stil de viață nu s-a mai păstrat în aceeași formă, ci a fost transformat pentru a putea fi adaptat la viață modernă. Spun asta deoarece îi văd dornici să împărtășească la propriu acel stil de viață în vizita lor în România.

În 2019, ai primit premiul Romania National Award în cadrul competiției Sony World Photography Awards. Ce a însemnat pentru ține să câștigi un premiu de un asemenea prestigiu?

Am fost foarte bucuros să aflu că am câștigat, fotografia câștigătoare îl înfățișa pe Vasile Oanea, un bun prieten din satul Breb, un om care a îmbinat stilul de viață rural cu cel modern într-o formă inedită. Faptul că și la acel concurs a fost apreciată abordarea mea de a prezenta aspectele satului și vieții rurale românești a însemnat enorm pentru mine.

În această perioadă de distanțare socială, cum îți este afectată cariera de fotograf profesionist? Cum te adaptezi la măsuri?

Cred că toată lumea e afectată de ceea ce se întâmplă în lume în prezent. În România populația e oarecum împărțită în 2 tipuri de oameni, cei care sunt în orașe și cei care trăiesc la sate. Pentru cei de la sate aceste măsuri adoptate pe perioada stării de urgență nu sunt dramatice, mulți dintre ei trăiau așa și înainte: mergeau la munca câmpului, nu se deplasau în afara localității decât în scopuri precise, iar distanțarea socială era ceva normal după un schimb de vorbe.

Pentru cei de la orașe în schimb e mult mai greu să facă față izolării, fiind obișnuiți cu un alt stil de viață până acum.

Eu sper că felul în care majoritatea am tratat această problemă să grăbească finalizarea ei, astfel încât peste puțin timp lucrurile să revină la normal, să ne trăim viața așa cum a ales fiecare să o trăiască dar cu această experiență în spate, în care am învățat de voie sau de nevoie să ne bucurăm cu toții de lucrurile simple.

Ai vreun proiect de fotografie lansat recent sau la care lucrezi acum, despre care urmăritorii și fanii tăi ar trebuie să știe?

Faptul că în această perioadă nu mă pot deplasa mi-a încurcat anumite planuri, ca și până acum urmă să fotografiez diverse locuri din România. De îndată ce va trece această stare de urgență îmi voi relua activitatea.

Fotografii: Alex Robciuc Instagram | Facebook | Site

