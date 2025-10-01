Transformare uriașă pentru un cuplu obez după ce a investit mii de euro în operații de slăbire. Cum arată acum amândoi

Un cuplu obez a trecut printr-o transformare impresionantă după ce a cheltuit aproximativ 24.000 de euro pe intervenții chirurgicale pentru a slăbi. Ellie a împărtășit recent pe TikTok călătoria ei și a logodnicului ei, Rhys Jefferies, din East Midlands, videoclipurile lor adunând peste 300.000 de vizualizări. Iată cum arătau înainte și după.

Ellie și Rhys sunt logodiți și au decis să își schimbe complet viața. Cei doi au fost supraponderali încă din copilărie și s-au confruntat cu episoade de mâncat compulsiv, consumând frecvent alimente nesănătoase. Ellie, care cântărea anterior aproximativ 146 kg, și Rhys, care avea în jur de 165 kg, aveau dificultăți inclusiv să-și cumpere haine, pentru că nu găseau mărimea potrivită.

La doar câteva luni după ce a cheltuit aproximativ 23.400 de euro pe operații de slăbire împreună cu soțul ei, Ryan, în vârstă de 30 de ani, tânăra de 26 de ani a fost comparată frecvent cu actrița Margot Robbie din filmul „Barbie”.

Actrița australiană de 35 de ani, prezentă adesea în topurile celor mai atractive femei din lume, are pomeți înalți, ochi distanțați și păr blond bogat — iar acum, după ce Ellie a slăbit de la 146 kg la aproximativ 70 kg, și ea are trăsături similare.

După ce povestea lor despre operațiile de slăbire a devenit virală pe TikTok, Ellie a adunat din nou mii de vizualizări când a participat la un trend video despre sosii de celebrități.

Postarea se încheie cu o poză recentă a lui Ellie, evidențiind schimbarea radicală a aspectului său și asemănarea evidentă cu Margot Robbie.

Clipul a adunat peste 290.000 de aprecieri, iar utilizatorii au fost uimiți de asemănare. Un comentariu spunea: „Doamne, Margot Robbie! Bravo ție, transformare spectaculoasă!”

Altul a scris: „Este prima dată când chiar sunt impresionat de un astfel de clip.”

O altă persoană a comentat: „Ai putea fi sora ei!”

Cei doi și-au făcut operație de micșorare de stomac și alte intervenții

Ellie a ajuns în atenția publicului după ce a zburat în Turcia pentru a-și face o operație de micșorare a stomacului, împreună cu soțul ei, Rhys, după ani de alimentație dezordonată care le-a crescut greutatea semnificativ. În ianuarie 2022, Ellie cântărea aproximativ 146 kg și era disperată să scape de dependența de mâncare.

Procedura de „sleeve gastric” presupune îndepărtarea unei părți din stomac, astfel încât persoana să nu mai poată consuma aceeași cantitate de mâncare ca înainte și să se simtă sătulă mai repede.

Împreună, cei doi au pierdut aproximativ 152 kg — Ellie cântărește acum aproximativ 70 kg, iar Rhys a slăbit de la 165 kg la aproximativ 92 kg.

După pierderea în greutate, au rămas cu exces de piele, motiv pentru care s-au întors în Turcia pentru o abdominoplastie în cuplu.

Ellie a avut aproximativ 6,8 kg de piele îndepărtată de pe abdomen, alături de o operație de ridicare și reducere a sânilor.

În plus, și-a făcut o ridicare a axilelor, o ridicare a spatelui și liposucție pentru a-și contura mai bine noul corp.

„Faptul că am făcut operațiile împreună ne-a permis să ne susținem reciproc. Ne-am încurajat în perioada de recuperare și a fost frumos să încheiem transformarea împreună”, a explicat ea.

Cuplul a cheltuit în total aproximativ 23.400 de euro pentru noile lor corpuri mai sănătoase, iar acum intenționează să folosească restul economiilor pentru următoarea etapă a vieții lor.

Ellie a spus: „Am amânat cumpărarea unei case pentru că eram disperați să slăbim. Orice bani aveam economisiți trebuiau folosiți pentru a ne salva viețile.”

„Unii spun că am trișat, dar nimeni nu înțelege partea mentală a acestei intervenții. A trebuit să ne schimbăm complet modul în care gândim despre mâncare. A fost nevoie de multă muncă pentru a ajunge unde suntem astăzi – operația a fost doar începutul.

Ne monitorizăm caloriile zilnic și muncim din greu pentru a ne menține greutatea și sănătatea. Rezultatele noastre au fost incredibile. Să slăbim a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată.

Suntem amândoi extrem de fericiți, plini de energie și pregătiți să trăim viața!”

