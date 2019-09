Serialex Chronicles: Care este cel mai lung serial din lume?

Sunt sute de producții TV care rulează în momentul ăsta. Seriale vechi care primesc sezoane noi și seriale noi care incearcă să scoată nasul din cutie. Avem seriale lungi, seriale foarte lungi , seriale scurte, foarte scurte, mini serii și chiștoace, adica acele seriale care încep și sunt oprite undeva pe parcurs. Ca o tigare neterminată.

Cat de lung trebuie să fie un serial? Câte episoade ar trebui să aibă ca să nu fie nici prea scurt și să fim dezamagiți nici prea lung și să ne plicitsim. Până să răspund la asta, vă propun un mic clasament serialistic

Galacticele

Sunt seriale uriașe, (galactice, infinite) care nu se opresc niciodată. Episoadele sunt, vorba poetului, fără număr, fără număr. Actorii intră tineri și ies bătrâni. Nimeni nu mai știe cine e și ce caută în filmul ăsta. Identitățile se multiplica și unii ajuns să confunde realitatea cu ficțiunea.

Una dintre cele mai lungi producții de televiziune este – Walt Disneys Disneyland. Serialul a debutat în 1954. Longeviva producție a avut de-a lungul anilor nume diferite – Walt Disneys wonderful world of colour sau Disney Sunday movie. Copiii de azi îl știu sub numele The wonderfull world of Disney .

Alt campion longeviv este evident Young & Restless (Tânăr și neliniștit). Serialul a început în 1973 și a ajuns la episodul 11.030. Este genul de serial pe care nu e bine să-l vezi la bătranețe pentru că nu știi sigur dacă mai apuci să-l termini. Santa Barbara a fost o altă nebunie care a durat la nesfârșit. A inceput in 1984 și a însumat 11.500 de episoade.

Serialele XXXl (gen hipermaket)

Sunt seriale lungi ( 14 – 15 sezoane) în care găsești de toate – Love, drama, crime, action, la ofertă pentru toate gusturile. Ca la hipermarket. Cred că producătorii acestor seriale uriașe sunt cu capul… Ei consideră că 15 sezoane (cateva sute de episoade) sunt absolut ok pentru alergătorul clasic de curse cinefile. Eu cred că acești oameni au altă noțiune a timpului. Un an la ei face cât trei ani la noi. Altfel nu-mi explic pasiunea asta de a produce seriale care țin 15 ani.

Aceste mega producții au peste 400 de episoade. Sunt seriale mișto, unele chiar beton la inceput, după care se strică. Acțiunea se diluează așa de mult încât uiți de unde ai plecat. Habar nu mai ai cine e John din episodul 1. Seamănă cu Peter din episodul 180, dar parcă e Nicole din ep. 354… Hmmm, sunt confuz, la ce serial mă uit, Lumini și Umbre?

Unul dintre serialele mega lungi a fost Lassie, cățeaua erou național. Serialul ăsta a durat 20 de ani și a avut 547 de episoade. Bonanza a fost un alt serial urias. A avut 454 episoade și a durat 14 ani. Pe locul trei îl gasim pe celebrul Dallas, serial care a durat 13 ani și a avut 357 de bucati. Și tot nu am aflat cine la împușcat de J.R!

Serialele over size (peste 10 sezoane)

Sunt seriale mișto, care încep foarte, dar uită să se mai termine. Serios. Stau si mă întreb de unde pasiunea asta pentru fluvii de episoade? Care e faza? De unde? Acțiunea e ok, scenariul e bun, muzica curge și la un moment dat observi că totul începe să se repete, scenele, glumele, fazele. Și in loc sa se oprească si sa puna punct, cum ar fi in firea lucrurilor, serialul continuă și continuă…

Din păcate au fost multe seriale în barca asta. ”Beverley Hills 90210”, ”Friends” sau ”Two and a half man” sunt doar cateva. Anatomia lui Grey de exemplu, este o producție care trebuia să se oprească de mult. Da, au fost geniale primele sezoane – am aflat despre viața unor medici rezidenti dintr-un spital de urgență. Ok, perfect, mișto. 10 sezoane sunt mega suficiente pentru asta… De ce sa o lungesti? La ce-ti iti foloseste?? Btw, în caz ca nu știați, Greys Anatomy a ajuns la sezonul 16

Alt serial prea lung a fost MASH. Spumoasa comedie despre viața dintr-un spital de campanie în perioada războiului din Corea a început genial dar cu timpul s-a pierdut pe drum. Și cu toate că serialul se dilua și își pierdea din farmec, productorii scoteau pe banda episoade după episoade într-un perpetuum fara sens. Până l-au făcut praf.

Fără doar și poate, există și XL-uri remarcabile iar „Stargate SG1″, este unul dintre ele. Serialul a preluat ideea lung metrajului Stargate (avandu-l pe Kurt Russel în rolul principal) și a dus-o cu brio cale de 214 episoade. Ce să spun, serialul mi-a plăcut la maxim, eu nu l-aș fi terminat niciodată.

BTW, am rămas dator cu un răspuns. Cel mai lung serial TV din lume este Hallmark Hall of fame, A început în 1951 (acum 68 de ani) și nu s-a terminat încă. Este considerat cel mai longeviv serial de televiziune și a strans numai puțin de 8 premy Grammy, 24 de premii Cristopher si 9 Globuri de Aur

Te doare capul!

Data viitoare vom vorbi despre sezoane și episoade și vom afla cam cat de lung trebuie să fie un serial ca să nu ne dea dependențe „fatale”!

Al dvs SeriAlex

(to be continued)

