Romică Țociu a devenit bunic pentru a doua oară. Cătălin, fiul său cel mare este din nou tată, de data aceasta al unei superbe fetiţe.

„Am deschis şampania încă de dimineaţă! Am plâns de bucurie, avem în sfârşit pereche! Ieri, în timp ce filmam pentru Te cunosc de undeva! gândul meu era doar acasă, la copii, pentru că nora mea ajunsese încă de ieri la spital. In dimineaţa aceasta ne-au dat vestea cea mare: a venit pe lume Sofia Ioana! Are 3,1 kg, este sănătoasă, nu e plângăcioasă deloc şi seamănă, de data asta, în partea noastră! Îi mulţumim din suflet doamnei doctor Delia Grădinaru, care ne-a fost alături şi de această dată, dar şi moaşei, doamnei Gabriela, prietena soţiei mele! Le-am ştiut pe mâini bune şi asta a contat enorm pentru noi! De-abia le aşteptăm acasă!”, a completat Romică Țociu.

Pe Romică Ţociu telespectatorii îl pot urmări în cadrul celui mai nou sezon al transforming show-ului de la Antena 1, „Te cunosc de undeva!”, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, unde face echipă cu buna sa prietenă Adriana Trandafir.

