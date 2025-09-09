Mesaje de Sfânta Ana 2025 – urări și felicitări de Sfânta Ana

Frumos și simplu este numele Ana și multe românce îl poartă cu mândrie. Este și numele unei femei sfinte, mama celei care avea să devină Născătoarea lui Iisus Hristos. Să le sărbătorim pe toate româncele care poartă numele Ana și să le trimitem mesaje de Sfânta Ana 2025, cu urări și gânduri bune.

O sărbătoare plină de lumină și bucurie este pe data de 9 septembrie, în calendarul ortodox, când este cinstită Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria. Să le trimitem mesaje de Sfânta Ana 2025 tuturor doamnelor și domnișoarelor cu acest nume, tuturor prietenelor, surorilor sau mamelor botezate Ana și tuturor soțiilor și iubitelor cu acest nume.

Cui spunem ”La mulți ani” de Sfânta Ana

Numele Ana este un nume folosit de creștini din vechime și a fost purtat de numeroase femei celebre din istoria noastră precum Regina Ana, Ana Blandiana sau Ana Aslan.

Pe data de 9 septembrie, le putem sărbători pe toate femeile cu numele de Ana, Anca, Aneta, Anja sau alte derivate ale numelui Ana precum Ana-Maria, Anișoara, Anita, Ancuța sau Anuța.

În calendarul ortodox Sfânta Ana se sărbătorește pe 9 septembrie, în timp ce în calendarul romano-catolic și greco-catolic se sărbătorește pe 25 iulie.

Mesaje și felicitări pentru soție sau iubită

Numeroase femei frumoase poartă numele Ana, iar de ziua lor onomastică, pe data de 9 septembrie, merită mesaje pline de iubire și afecțiune.

Iubita mea! Mă grăbesc să te felicit cu prilejul frumoasei sărbători de azi! Îți doresc să înflorești mereu și să-i încânți pe toți cei din jur cu frumusețea și inteligența ta! Eu sunt mândru că sunt soțul/iubitul tău! Iubire! Fie ca nuanțele sufletului tău să nu se decoloreze niciodată și flacăra inimii tale dragi să nu se stingă! Rămâi pentru totdeauna atât de delicată și tandră. Te iubesc! La mulți ani, azi, de Sfânta Ana! Abia aștept să te strâng în brațe! Draga, dulcea și iubita mea Ana! În această zi meriți cele mai tandre și calde cuvinte! Fie ca primăvara să-ți înflorească întotdeauna în suflet, iar razele de soare să strălucească numai pentru tine! La mulți ani, de ziua ta onomastică. Scumpa mea! Aș vrea să fii azi în al nouălea cer, de ziua ta, și lasă iubirea mea să-ți încălzească inima! Fie ca fericirea să te îmbrățișeze și norocul să te țină de mână strâns! La mulți ani! Iubita mea, blânda mea, unica mea dragoste! În această zi, lumea este a ta! Îți doresc ca petalele trandafirilor albi să-ți arate calea și să-ți mângâie sufletul. Ține minte întotdeauna că ești farmecul meu, inspirația mea, sensul vieții mele. Rămâi mereu aceeași răutate veselă! La mulți ani, draga mea! Frumoasa mea iubită, mă bucur să-ți urez la mulți ani! Aș dori să-ți spun atât de multe, dar cuvintele potrivite s-au pierdut… Ești frumoasă – îți doresc să înflorești și mai bogat. Ești blândă – îți doresc să fii și mai dulce. Ești drăguță – îți doresc să fii și mai minunată! Ești iubită, dar nu sunt în stare să-ți doresc să fii și mai iubită, pentru că mai puternic decât te iubesc eu este imposibil să te iubească altcineva! Draga mea! Felicitându-te de ziua ta, vreau să-ți ofer doar fericire și împliniri! La urma urmei, dacă există fericire – reală, sinceră, simplă și zilnică, atunci ai totul în această lume alături de mine, bărbatul care te iubește ca un nebun! Iubito! Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a te face mai fericită în fiecare zi! La mulți ani, draga mea Ana! Te voi iubi o viață întreagă. Frumusețea mea, draga mea! Te felicit astăzi cu cea mai minunată sărbătoare legată de numele tău! La Mulți Ani, iubita mea Ana! Iubito, îmi doresc ca toate planurile tale să devină realitate, să plângi numai de fericire, inima ta să adăpostească dragostea adevărată și zâmbetul să fie așezat pe buzele tale tandre pentru totdeauna! Sunt îndrăgostit de tine din cap până-n picioare! Ce zi frumoasă azi, când îmi felicit femeia iubită cu ocazia zilei onomastice! Cât de fericit sunt să văd zâmbetul sincer pe chipul tău drag și sclipiri de tandrețe în ochii tăi dulci! Fie ca Domnul să-ți dea tot ce visezi! La mulți ani! Ești atât de frumoasă, draga mea, în această zi, încât mi se oprește respirația din iubire! La mulți ani, scumpo! Iubita mea prințesă! Te felicit pentru o nouă rundă din viața ta, un alt pas pe care l-ai făcut, o nouă zi de sărbătoare! Lasă-ți viața să se transforme într-un basm plin de evenimente magice, minuni, zâne bune și, în mod natural, un prinț pe cal alb! Apropo, rolul prințului este deja rezervat! Te iubesc! Draga mea, cea mai blândă fată din lume! Astăzi, ca o floare exotică, ai renunțat la încă o petală, ai devenit și mai frumoasă și mai senzuală. La mulți ani, unica mea iubire! Îți ofer dragostea mea, înfășurată în felicitări, decorată cu un buchet din florile tale preferate și presărată cu cele mai dulci sărutări! Te iubesc pentru totdeauna și la mulți ani! Felicitările mele! Lasă viața să meargă lin, să nu rămâi în urma ei. Alege-ți singură fericirea! Fii energică și decisivă! Nu fă niciun pas înapoi, ci mergi doar înainte. Eu te iubesc și voi fi mereu alături de tine! La mulți ani, iubita mea Ana! La mulți ani, draga mea soție! Lasă-ți toată viața să fie ca un basm cu magie, bunătate și minuni de neuitat! Pentru mine, tu ești cea mai mare minune din lume! Îngerul meu! A sosit ziua ta de nume. Astăzi, zâmbetul tău face lumea mai magică și mai frumoasă. Odată cu iubirea ta, mai multă lumină și căldură au venit în viața mea, iar cerul a devenit mai cald și mai senin. La mulți ani! Acolo, sus, există un loc doar pentru cele mai frumoase vise. Și unul dintre aceste vise este al meu. Visez că vei trăi mereu fericită, alături de mine! La mulți ani, draga mea soție Ana! Sunt atât de mândru de tine, de sufletul tău drag, de inima ta bună, de frumusețea ta strălucitoare! Tuturor le spun cât de fericit sunt azi, când te sărbătoresc iar de ziua ta! La mulți ani, frumoasă minune a vieții mele!





Urări și felicitări pentru mamele și bunicile cu numele Ana

Oricât de mult ne-am dori, nu reușim întotdeauna să fim alături de mama sau de bunicile noastre, de ziua lor onomastică. Să le trimitem felicitări și mesaje de Sfânta Ana 2025, pline de emoție și recunoștință femeilor care ne-au ajutat să devenim oameni.

Dragă mamă, îți mulțumesc pentru dragostea ta necondiționată, pentru răbdarea nemărginită, căldura uimitoare și sprijinul infinit pe care mi le oferi în fiecare zi. Ești îngerul meu păzitor! Ești cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Singura mea dorință este să îți văd fericirea în ochi în fiecare zi. La mulți ani, mama! La Mulți Ani celei mai dulci mame din întreaga lume. Te iubesc, mama! La mulți ani, dragă mamă! Îmi ești mamă, cea mai bună prietenă, confidentă și cea mai bună profesoară. Ești inspirația și motivația mea, iar pentru toate astea îți mulțumesc din adâncul inimii. Te iubesc! Meriți tot ce e mai bun pe acest Pământ. Să te bucuri de tot ceea ce ai și să rămâi sănătoasă alături de noi. La mulți ani, mama! Mamă, iți doresc să fii veselă, luminoasă și fericită. Sper că vei transmite înțelepciunea ta nu numai copiilor mei, ci și nepoților mei. De ziua ta, primește cei mai mulți pupici și o îmbrățișare virtuală. Abia aștept să ne vedem, dragă mamă! La mulți ani! Multă dragoste și îmbrățișări pentru cea mai bună mamă din toate timpurile. Să ai o zi minunată, mami, te iubesc! La mulți ani, mami! Ai fost mama mea iubitoare, ghidul meu și prietena mea cea mai bună. Acum ești bunica pe care copiii mei o adoră. Mulțumim că le luminezi copilăria cu povestiri, bunătate și răbdare. Îți dorim o zi și o viață pline de bucurii, sănătate și momente fericite alături de noi! Astăzi sărbătorim o mamă și o bunică extraordinară! La mulți ani, suflet frumos! Îți mulțumim că ne inspiri și ne înveți ce înseamnă iubirea necondiționată. La mulți ani, mama noastră dragă și bunica minunată a copiilor noștri! Ești piatra noastră de temelie, sursa noastră de iubire și căldură. Fie ca această zi să fie la fel de specială ca tine! Mamă și bunică desăvârșită, la mulți ani! Îți mulțumim pentru dragostea nesfârșită pe care o oferi, pentru grija ta neobosită și pentru toate amintirile prețioase pe care le creezi în viețile noastre! La mulți ani, scumpă mamă! Ești lumina din viețile noastre, iar generozitatea, bunătatea și blândețea ta se reflectă acum și în copilăria minunată a nepoților tăi. Ești un model pentru noi toți, iar iubirea ta este fundația pe care am construit o familie fericită. Îți dorim tot binele din lume, sănătate și o viață plină de momente fericite! Mamă dragă, la mulți ani! Pentru mine ești un sprijin neprețuit, iar pentru copiii mei, un izvor de povești și îmbrățișări calde. Te iubim din tot sufletul! La mulți ani celei mai minunate mame și bunici! Să ai parte de sănătate, liniște și bucurii alături de toți cei care te iubesc, pentru că meriți tot ce-i mai bun în lume!





Mesaje creștine și urări de Sfânta Ana 2025

La mulți ani de Sfânta Ana! Fie ca ziua de azi să strălucească la fel de frumos precum zâmbetul tău cald! Cu ocazia zilei tale de nume, îți trimit cele mai calde urări de bucurie, sănătate și fericire! La mulți ani fericiti! Fie ca ziua numelui tău să fie plină de veselie, iubire și momente magice. La mulți ani cu sănătate și fericire și fie ca Sfânta Ana să vegheze mereu asupra ta! La mulți ani! Să-ți aducă ziua de nume atâtea bucurii câte stele sunt pe cer și sănătate cât cuprinde inima ta! Cu dragoste și îmbrățișări, îți urez o zi onomastică minunată, plină de surprize frumoase! La mulți ani cu bucurie! Fie ca sărbătoarea sfântă de azi să-ți aducă realizări, momente de neuitat și sănătate de fier! La mulți ani cu dragoste! Să ai parte de o zi plină de bucurii, râsete și împliniri! La mulți ani cu dragoste și fericire! Fie ca Dumnezeu să te ocrotească la fiecare pas, dragă Ana! La mulți ani plini de zile senine, zâmbete calde și împliniri pe măsura așteptărilor tale! Să fii fericită mereu, draga Anuța! Cu fiecare an care trece, să-ți crească fericirea și sănătatea! La mulți ani cu dragoste și bucurii multe în inima ta! Fie ca aniversarea ta să fie la fel de specială precum ești tu! La mulți ani cu multe împliniri și momente de neuitat! Draga mea prietenă, Ana, îți doresc o zi minunată de ziua numelui tău, să fii fericită și iubită, să fii mereu ocrotită de sfânta al cărei nume îl porți. Draga mea Ana, ești o sursă de inspirație și bucurie. Îți doresc o zi de onomastică minunată, plină de împliniri. La mulți ani cu dragoste și bucurie! Cu recunoștință pentru toate momentele frumoase petrecute împreună, îți urez o zi de nume minunată, draga mea Ana! La mulți ani cu sănătate și fericire! La mulți ani, Ana, prietenă dragă și scumpă! Sper că ziua ta să fie la fel de specială precum ești tu pentru mine. Cu dragoste și respect, în fiecare zi! Dragă Ana, să ai parte de o petrecere plină de bucurie și momente frumoase. La mulți ani cu liniște și fericire în suflet! Fie ca Sfânta Ana să te aibă mereu în paza ei. Cu dragoste și recunoștință pentru tot sprijinul și înțelegerea ta, îți urez o zi minunată! La mulți ani cu sănătate și împliniri frumoase, dragă prietenă! Ana, îți doresc o zi minunată, plină de bucurii și realizări. La mulți ani cu dragoste și căldură în suflet! De ziua ce-ti surade-n prag/ De-i porti frumosul nume/ Eu iti doresc tot ce-i mai drag/ Si mai frumos pe lume! La mulți ani, draga mea Ana! Fie ca sfinții ce te protejază să-tți aducă mult noroc, fericire și impliniri. Să ai o zi minunată! Întocmai ca Sfânta Ana, al cărei nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bună, mai ințeleaptă, să mă ierți când greșesc și să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani, dragă Ana, prietena mea excepțională, de la care am învățat atât de mult Draga Anișoara, te rog să îmi accepți urările într-o zi atât de importantă pentru tine! Fii cea mai fericită, cea mai iubită și unică din lume. De Sfânta Ana, îți doresc fericire și perfecțiune în orice vrei să faci, zile fericite, afecțiune și dragoste din partea celor dragi, mult noroc și realizări frumoase! Draga mea, să fii binecuvântată astăzi! Tot ce-mi doresc e să rămâi așa cum ești pentru că ești perfectă pentru noi, cei care te iubim! La mulți ani de Sfânta Ana 2025! De Sfânta Ana, vă doresc sănătate, succes și noroc zilnic. La mulți ani! Draga Ana, din suflet te felicit și iți doresc vreme minunată și dispoziție veselă, oportunități mari și realizări extraordinare în viață, sănătate sși noroc!

