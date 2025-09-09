  MENIU  
Home > Diverse > Mesaje de Sfânta Ana 2025 – urări și felicitări de Sfânta Ana

Mesaje de Sfânta Ana 2025 – urări și felicitări de Sfânta Ana

Mesaje de Sfânta Ana 2025 – urări și felicitări de Sfânta Ana
Adina Zamfir
.

Frumos și simplu este numele Ana și multe românce îl poartă cu mândrie. Este și numele unei femei sfinte, mama celei care avea să devină Născătoarea lui Iisus Hristos. Să le sărbătorim pe toate româncele care poartă numele Ana și să le trimitem mesaje de Sfânta Ana 2025, cu urări și gânduri bune.

O sărbătoare plină de lumină și bucurie este pe data de 9 septembrie, în calendarul ortodox, când este cinstită Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria. Să le trimitem mesaje de Sfânta Ana 2025 tuturor doamnelor și domnișoarelor cu acest nume, tuturor prietenelor, surorilor sau mamelor botezate Ana și tuturor soțiilor și iubitelor cu acest nume.

Cui spunem ”La mulți ani” de Sfânta Ana

Numele Ana este un nume folosit de creștini din vechime și a fost purtat de numeroase femei celebre din istoria noastră precum Regina Ana, Ana Blandiana sau Ana Aslan.

Pe data de 9 septembrie, le putem sărbători pe toate femeile cu numele de Ana, Anca, Aneta, Anja sau alte derivate ale numelui Ana precum Ana-Maria, Anișoara, Anita, Ancuța sau Anuța.

Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Recomandarea zilei

În calendarul ortodox Sfânta Ana se sărbătorește pe 9 septembrie, în timp ce în calendarul romano-catolic și greco-catolic se sărbătorește pe 25 iulie.

Mesaje și felicitări pentru soție sau iubită

Numeroase femei frumoase poartă numele Ana, iar de ziua lor onomastică, pe data de 9 septembrie, merită mesaje pline de iubire și afecțiune.

Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Ce apariție! Cum s-a îmbrăcat Elena Udrea în prima zi de școală, pentru a-i fi alături fiicei sale. Toți părinții și profesorii au fost cu ochii pe ea / FOTO
Recomandarea zilei
  1. Iubita mea! Mă grăbesc să te felicit cu prilejul frumoasei sărbători de azi! Îți doresc să înflorești mereu și să-i încânți pe toți cei din jur cu frumusețea și inteligența ta! Eu sunt mândru că sunt soțul/iubitul tău!
  2. Iubire! Fie ca nuanțele sufletului tău să nu se decoloreze niciodată și flacăra inimii tale dragi să nu se stingă! Rămâi pentru totdeauna atât de delicată și tandră. Te iubesc! La mulți ani, azi, de Sfânta Ana! Abia aștept să te strâng în brațe!
  3. Draga, dulcea și iubita mea Ana! În această zi meriți cele mai tandre și calde cuvinte! Fie ca primăvara să-ți înflorească întotdeauna în suflet, iar razele de soare să strălucească numai pentru tine! La mulți ani, de ziua ta onomastică.
  4. Scumpa mea! Aș vrea să fii azi în al nouălea cer, de ziua ta, și lasă iubirea mea să-ți încălzească inima! Fie ca fericirea să te îmbrățișeze și norocul să te țină de mână strâns! La mulți ani!
  5. Iubita mea, blânda mea, unica mea dragoste! În această zi, lumea este a ta! Îți doresc ca petalele trandafirilor albi să-ți arate calea și să-ți mângâie sufletul. Ține minte întotdeauna că ești farmecul meu, inspirația mea, sensul vieții mele. Rămâi mereu aceeași răutate veselă! La mulți ani, draga mea!
  6. Frumoasa mea iubită, mă bucur să-ți urez la mulți ani! Aș dori să-ți spun atât de multe, dar cuvintele potrivite s-au pierdut… Ești frumoasă – îți doresc să înflorești și mai bogat. Ești blândă – îți doresc să fii și mai dulce. Ești drăguță – îți doresc să fii și mai minunată! Ești iubită, dar nu sunt în stare să-ți doresc să fii și mai iubită, pentru că mai puternic decât te iubesc eu este imposibil să te iubească altcineva!
  7.  Draga mea! Felicitându-te de ziua ta, vreau să-ți ofer doar fericire și împliniri! La urma urmei, dacă există fericire – reală, sinceră, simplă și zilnică, atunci ai totul în această lume alături de mine, bărbatul care te iubește ca un nebun!
  8. Iubito! Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a te face mai fericită în fiecare zi! La mulți ani, draga mea Ana! Te voi iubi o viață întreagă.
  9. Frumusețea mea, draga mea! Te felicit astăzi cu cea mai minunată sărbătoare legată de numele tău! La Mulți Ani, iubita mea Ana!
  10. Iubito, îmi doresc ca toate planurile tale să devină realitate, să plângi numai de fericire, inima ta să adăpostească dragostea adevărată și zâmbetul să fie așezat pe buzele tale tandre pentru totdeauna! Sunt îndrăgostit de tine din cap până-n picioare!
  11. Ce zi frumoasă azi, când îmi felicit femeia iubită cu ocazia zilei onomastice! Cât de fericit sunt să văd zâmbetul sincer pe chipul tău drag și sclipiri de tandrețe în ochii tăi dulci! Fie ca Domnul să-ți dea tot ce visezi! La mulți ani!
  12. Ești atât de frumoasă, draga mea, în această zi, încât mi se oprește respirația din iubire! La mulți ani, scumpo!
  13. Iubita mea prințesă! Te felicit pentru o nouă rundă din viața ta, un alt pas pe care l-ai făcut, o nouă zi de sărbătoare! Lasă-ți viața să se transforme într-un basm plin de evenimente magice, minuni, zâne bune și, în mod natural, un prinț pe cal alb! Apropo, rolul prințului este deja rezervat! Te iubesc!
  14.  Draga mea, cea mai blândă fată din lume! Astăzi, ca o floare exotică, ai renunțat la încă o petală, ai devenit și mai frumoasă și mai senzuală. La mulți ani, unica mea iubire!
  15.  Îți ofer dragostea mea, înfășurată în felicitări, decorată cu un buchet din florile tale preferate și presărată cu cele mai dulci sărutări! Te iubesc pentru totdeauna și la mulți ani!
  16.  Felicitările mele! Lasă viața să meargă lin, să nu rămâi în urma ei. Alege-ți singură fericirea! Fii energică și decisivă! Nu fă niciun pas înapoi, ci mergi doar înainte. Eu te iubesc și voi fi mereu alături de tine! La mulți ani, iubita mea Ana!
  17. La mulți ani, draga mea soție! Lasă-ți toată viața să fie ca un basm cu magie, bunătate și minuni de neuitat! Pentru mine, tu ești cea mai mare minune din lume!
  18. Îngerul meu! A sosit ziua ta de nume. Astăzi, zâmbetul tău face lumea mai magică și mai frumoasă. Odată cu iubirea ta, mai multă lumină și căldură au venit în viața mea, iar cerul a devenit mai cald și mai senin. La mulți ani!
  19. Acolo, sus, există un loc doar pentru cele mai frumoase vise. Și unul dintre aceste vise este al meu. Visez că vei trăi mereu fericită, alături de mine! La mulți ani, draga mea soție Ana!
  20. Sunt atât de mândru de tine, de sufletul tău drag, de inima ta bună, de frumusețea ta strălucitoare! Tuturor le spun cât de fericit sunt azi, când te sărbătoresc iar de ziua ta! La mulți ani, frumoasă minune a vieții mele!

Urări și felicitări pentru mamele și bunicile cu numele Ana

Mesaje de Sfânta Ana 2025 - urări și felicitări de Sfânta Ana

Oricât de mult ne-am dori, nu reușim întotdeauna să fim alături de mama sau de bunicile noastre, de ziua lor onomastică. Să le trimitem felicitări și mesaje de Sfânta Ana 2025, pline de emoție și recunoștință femeilor care ne-au ajutat să devenim oameni.

  1. Dragă mamă, îți mulțumesc pentru dragostea ta necondiționată, pentru răbdarea nemărginită, căldura uimitoare și sprijinul infinit pe care mi le oferi în fiecare zi. Ești îngerul meu păzitor!
  2. Ești cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Singura mea dorință este să îți văd fericirea în ochi în fiecare zi. La mulți ani, mama!
  3. La Mulți Ani celei mai dulci mame din întreaga lume. Te iubesc, mama!
  4. La mulți ani, dragă mamă! Îmi ești mamă, cea mai bună prietenă, confidentă și cea mai bună profesoară. Ești inspirația și motivația mea, iar pentru toate astea îți mulțumesc din adâncul inimii. Te iubesc!
  5. Meriți tot ce e mai bun pe acest Pământ. Să te bucuri de tot ceea ce ai și să rămâi sănătoasă alături de noi. La mulți ani, mama!
  6. Mamă, iți doresc să fii veselă, luminoasă și fericită. Sper că vei transmite înțelepciunea ta nu numai copiilor mei, ci și nepoților mei.
  7. De ziua ta, primește cei mai mulți pupici și o îmbrățișare virtuală. Abia aștept să ne vedem, dragă mamă! La mulți ani!
  8. Multă dragoste și îmbrățișări pentru cea mai bună mamă din toate timpurile. Să ai o zi minunată, mami, te iubesc!
  9. La mulți ani, mami! Ai fost mama mea iubitoare, ghidul meu și prietena mea cea mai bună. Acum ești bunica pe care copiii mei o adoră. Mulțumim că le luminezi copilăria cu povestiri, bunătate și răbdare. Îți dorim o zi și o viață pline de bucurii, sănătate și momente fericite alături de noi!
  10. Astăzi sărbătorim o mamă și o bunică extraordinară! La mulți ani, suflet frumos! Îți mulțumim că ne inspiri și ne înveți ce înseamnă iubirea necondiționată.
  11. La mulți ani, mama noastră dragă și bunica minunată a copiilor noștri! Ești piatra noastră de temelie, sursa noastră de iubire și căldură. Fie ca această zi să fie la fel de specială ca tine!
  12. Mamă și bunică desăvârșită, la mulți ani! Îți mulțumim pentru dragostea nesfârșită pe care o oferi, pentru grija ta neobosită și pentru toate amintirile prețioase pe care le creezi în viețile noastre!
  13. La mulți ani, scumpă mamă! Ești lumina din viețile noastre, iar generozitatea, bunătatea și blândețea ta se reflectă acum și în copilăria minunată a nepoților tăi. Ești un model pentru noi toți, iar iubirea ta este fundația pe care am construit o familie fericită. Îți dorim tot binele din lume, sănătate și o viață plină de momente fericite!
  14. Mamă dragă, la mulți ani! Pentru mine ești un sprijin neprețuit, iar pentru copiii mei, un izvor de povești și îmbrățișări calde. Te iubim din tot sufletul!
  15. La mulți ani celei mai minunate mame și bunici! Să ai parte de sănătate, liniște și bucurii alături de toți cei care te iubesc, pentru că meriți tot ce-i mai bun în lume!

Mesaje creștine și urări de Sfânta Ana 2025

Mesaje de Sfânta Ana 2025 - urări și felicitări de Sfânta Ana
  1. La mulți ani de Sfânta Ana! Fie ca ziua de azi să strălucească la fel de frumos precum zâmbetul tău cald!
  2. Cu ocazia zilei tale de nume, îți trimit cele mai calde urări de bucurie, sănătate și fericire! La mulți ani fericiti!
  3. Fie ca ziua numelui tău să fie plină de veselie, iubire și momente magice. La mulți ani cu sănătate și fericire și fie ca Sfânta Ana să vegheze mereu asupra ta!
  4. La mulți ani! Să-ți aducă ziua de nume atâtea bucurii câte stele sunt pe cer și sănătate cât cuprinde inima ta!
  5. Cu dragoste și îmbrățișări, îți urez o zi onomastică minunată, plină de surprize frumoase! La mulți ani cu bucurie!
  6. Fie ca sărbătoarea sfântă de azi să-ți aducă realizări, momente de neuitat și sănătate de fier! La mulți ani cu dragoste!
  7. Să ai parte de o zi plină de bucurii, râsete și împliniri! La mulți ani cu dragoste și fericire! Fie ca Dumnezeu să te ocrotească la fiecare pas, dragă Ana!
  8. La mulți ani plini de zile senine, zâmbete calde și împliniri pe măsura așteptărilor tale! Să fii fericită mereu, draga Anuța!
  9. Cu fiecare an care trece, să-ți crească fericirea și sănătatea! La mulți ani cu dragoste și bucurii multe în inima ta!
  10. Fie ca aniversarea ta să fie la fel de specială precum ești tu! La mulți ani cu multe împliniri și momente de neuitat!
  11. Draga mea prietenă, Ana, îți doresc o zi minunată de ziua numelui tău, să fii fericită și iubită, să fii mereu ocrotită de sfânta al cărei nume îl porți.
  12. Draga mea Ana, ești o sursă de inspirație și bucurie. Îți doresc o zi de onomastică minunată, plină de împliniri. La mulți ani cu dragoste și bucurie!
  13. Cu recunoștință pentru toate momentele frumoase petrecute împreună, îți urez o zi de nume minunată, draga mea Ana! La mulți ani cu sănătate și fericire!
  14. La mulți ani, Ana, prietenă dragă și scumpă! Sper că ziua ta să fie la fel de specială precum ești tu pentru mine. Cu dragoste și respect, în fiecare zi!
  15. Dragă Ana, să ai parte de o petrecere plină de bucurie și momente frumoase. La mulți ani cu liniște și fericire în suflet! Fie ca Sfânta Ana să te aibă mereu în paza ei.
  16. Cu dragoste și recunoștință pentru tot sprijinul și înțelegerea ta, îți urez o zi minunată! La mulți ani cu sănătate și împliniri frumoase, dragă prietenă!
  17. Ana, îți doresc o zi minunată, plină de bucurii și realizări. La mulți ani cu dragoste și căldură în suflet!
  18. De ziua ce-ti surade-n prag/ De-i porti frumosul nume/ Eu iti doresc tot ce-i mai drag/ Si mai frumos pe lume! La mulți ani, draga mea Ana!
  19. Fie ca sfinții ce te protejază să-tți aducă mult noroc, fericire și impliniri. Să ai o zi minunată!
  20. Întocmai ca Sfânta Ana, al cărei nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bună, mai ințeleaptă, să mă ierți când greșesc și să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani, dragă Ana, prietena mea excepțională, de la care am învățat atât de mult
  21. Draga Anișoara, te rog să îmi accepți urările într-o zi atât de importantă pentru tine! Fii cea mai fericită, cea mai iubită și unică din lume.
  22. De Sfânta Ana, îți doresc fericire și perfecțiune în orice vrei să faci, zile fericite, afecțiune și dragoste din partea celor dragi, mult noroc și realizări frumoase!
  23. Draga mea, să fii binecuvântată astăzi! Tot ce-mi doresc e să rămâi așa cum ești pentru că ești perfectă pentru noi, cei care te iubim! La mulți ani de Sfânta Ana 2025!
  24. De Sfânta Ana, vă doresc sănătate, succes și noroc zilnic. La mulți ani!
  25. Draga Ana, din suflet te felicit și iți doresc vreme minunată și dispoziție veselă, oportunități mari și realizări extraordinare în viață, sănătate sși noroc!
Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Fanatik
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
GSP.ro
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Click.ro
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
TV Mania
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Citește și...
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Viorica Dăncilă, dezvăluire picantă despre Klaus Iohannis! Ce îi cerea la fiecare întâlnire între patru ochi fostul preşedinte: 'Nu mai ştiam ce să cred'
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Rețetă simplă de conopidă murată. Ingredientul care îi dă un gust aparte
Mesaje de Sfânta Maria 2025 - urări și felicitări de Sf. Maria pe 8 septembrie
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mama Adrianei Bahmuțeanu, Petruța Toma, a murit la 75 de ani. "A suferit în tăcere!" George Restivan, mesaj de susținere pentru jurnalistă
Mama Adrianei Bahmuțeanu, Petruța Toma, a murit la 75 de ani. "A suferit în tăcere!" George Restivan, mesaj de susținere pentru jurnalistă
Horia Tecău, speaker la evenimentul Impact Bucharest, unde participă Michelle Obama: "Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite, să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv"
Horia Tecău, speaker la evenimentul Impact Bucharest, unde participă Michelle Obama: "Mi-a fost ușor să accept. Îmi place să merg în medii diferite, să ascult cu curiozitate, dar și să împărtășesc perspectiva unui sportiv"
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai insuportabilă zodie. Singura care nu se înțelege cu nimeni. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Elle
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Adevăratul motiv pentru care, la 43 de ani, Alexandra Ungureanu locuiește cu mama ei și nu se mută în propriul ei apartament: „Aș vrea să fie cineva care...”
Adevăratul motiv pentru care, la 43 de ani, Alexandra Ungureanu locuiește cu mama ei și nu se mută în propriul ei apartament: „Aș vrea să fie cineva care...”
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: „Mi-a schimbat viața în...”
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: „Mi-a schimbat viața în...”
DailyBusiness.ro
Daniel David NU crede profesorii că vor boicota activitatea didactică! „Ce vor să facă?”
Daniel David NU crede profesorii că vor boicota activitatea didactică! „Ce vor să facă?”
An școlar nou, probleme vechi. Manualele nu sunt actualizate, iar elevii continuă să învețe că România se pregătește să adere la UE
An școlar nou, probleme vechi. Manualele nu sunt actualizate, iar elevii continuă să învețe că România se pregătește să adere la UE
A1.ro
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!
Zodii cărora li se schimbă destinul toamna aceasta. Universul le-a pregătit cele mai frumoase surprize!
Oana Roman, atac dur la adresa Adelinei Pestrițu după ce a purtat o tiară la un eveniment: „Dacă nu ești de sânge regal, nu ești Regină, Prințesă, nu pui pe cap niciodată”. Reacția influenceriței
Oana Roman, atac dur la adresa Adelinei Pestrițu după ce a purtat o tiară la un eveniment: „Dacă nu ești de sânge regal, nu ești Regină, Prințesă, nu pui pe cap niciodată”. Reacția influenceriței
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală. Imagine emoționantă cu fosta politiciană, Adrian Alexandrov și Eva Maria: „După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate...”
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală. Imagine emoționantă cu fosta politiciană, Adrian Alexandrov și Eva Maria: „După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate...”
Cine este iubita lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, de la Asia Express 2025. Și-a regăsit fericirea alături de o tânără afaceristă
Cine este iubita lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, de la Asia Express 2025. Și-a regăsit fericirea alături de o tânără afaceristă
Observator News
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
Se ţin sau nu marţi ore la şcoală? Profesorii spun că intră la clase, dar nu vor preda
Libertatea pentru Femei
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Bianca Brad, imagine rară cu fiul ei student. Luca are 20 de ani, e leit tatăl lui și studiază în Italia, la o facultatea grea
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Gestul lui Bursucu, după ce toată lumea l-a pus la colț în urma interviului cu Tzancă Uraganu. Decizia luată legat de podcast
Viva.ro
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Grindeanu, replica tranșantă din plen! Ce mesaj i-a transmis lui Bolojan
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Ce trebuie să ai în buzunar pentru noroc de Sfânta Maria Mică 2025?
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tânără de 23 de ani, înjunghiată mortal în tren. Era refugiată din Ucraina și s-a aflat cine era atacatorul
Tânără de 23 de ani, înjunghiată mortal în tren. Era refugiată din Ucraina și s-a aflat cine era atacatorul
Dieta care „înfometează” cancerul. Încetinește creșterea celor mai agresive tumori, spun cercetătorii
Dieta care „înfometează” cancerul. Încetinește creșterea celor mai agresive tumori, spun cercetătorii
Horoscop 9 septembrie. Predicții surpriză pentru Lei, Scorpioni și Vărsători
Horoscop 9 septembrie. Predicții surpriză pentru Lei, Scorpioni și Vărsători
Conservele de toamnă esențiale pentru cămara ta: 10 alimente care te ajută iarna
Conservele de toamnă esențiale pentru cămara ta: 10 alimente care te ajută iarna
TV Mania
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton