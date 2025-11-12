Lăsata secului pentru Postul Naşterii Domnului 2025

Creștinii păstrează cu sfințenie tradițiile vechi și țin la mare cinste ziua în care este Lăsata secului pentru Postul Nașterii Domnului 2025. De obicei, aceasta este ultima zi înainte de post în care se mai mănâncă alimente de dulce. Dar Lăsata secului pentru postul Crăciunului în 2025 are cu totul altă orânduială, iar creștinii trebuie să țină cont de tradiția bisericească.

Postul Crăciunului 2025 sau Postul Bucuriei începe, conform tradiției bisericești, pe data de 14 noiembrie 2025 și se va încheia seara târziu, pe data de 24 decembrie 2025. Ca în fiecare an, postul de iarnă va marca o lungă perioadă de pregătire spirituală, tradiții, obiceiuri și restricții alimentare. Iar Lăsata Secului pentru Postul Nașterii Domnului se înscrie în rândul tradițiilor creștine care ne pregătesc pentru a sărbători Nașterea pruncului Iisus Hristos.

Lăsata secului anunță postul Crăciunului 2025

Fiecare post din an este precedat de o zi în care se lasă sec, iar credincioșii gustă ultima dată din preparatele de dulce și se pregătesc pentru lungul post fără lactate, fără ouă și fără carne. De data aceasta, în anul 2025, postul Crăciunului 2025 care, de obicei începe pe data de 15 noiembrie, este precedat de o zi de vineri. Astfel că Lăsata secului înainte de Postul Nașterii Domnului 2025 este o zi de joi, și anume ziua de 13 noiembrie 2025.

Să nu uităm că toate zilele de vineri din an sunt zile de post, indiferent ce sărbătoare pică într-o zi de vineri. Așadar, pe data de 14 noiembrie 2025, prima zi când intrăm în post, trebuie să ținem cont de rânduiala bisericească și să cinstim ziua de vineri conform tradiției. Este bine să pregătim doar preparate din legume, orez sau ciuperci, gustări cu fructe de toamnă și nuci.

Ultima zi în care mai putem consuma alimente de dulce, înainte de postul Crăciunului 2025, va fi ziua de joi, 13 noiembrie 2025, când este sărbătorit Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cât timp durează postul Crăciunului 2025

Postul Crăciunului 2025 va dura de pe data de 14 noiembrie până în seara zilei de 24 decembrie 2025. Aceasta va fi ultima zi de post care precede Sărbătoarea Nașterii Domnului. Durata de 40 de zile are o simbolistică bogată: ea evocă perioadele biblice de pregătire înaintea unor mari evenimente cu încărcătură religioasă – de pildă postirea de 40 de zile a lui Moise pe muntele Sinai înainte de a primi poruncile lui Dumnezeu sau postirea lui Iisus Hristos în pustie, înainte de a începe să propovăduiască noua rânduială.

Prin acest timp liturgic, credincioşii sunt chemaţi să-şi cureţe sufletul şi trupul de excese, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să practice rugăciunea, faptele bune şi să-şi îndrepte viaţa spre valori spirituale.

Ce înseamnă Lăsata secului pentru Postul Nașterii Domnului

În fiecare an, postul Crăciunului începe imediat după ziua de Lăsata secului. Așa cum știm, Lăsata secului este ultima zi în care mai poți găti și servi alimente de dulce, mai ales lapte, brânză, unt și ouă. Conform tradiției, de Lăsata secului nu este bine să mai consumi nimic din carne, nici măcar pește. Este ziua care precede postul și în care creștinii se pregătesc atât spiritual, cât și alimentar pentru a ține postul lung până la Nașterea Domnului.

În mod obișnuit, de Lăsata secului se renunță la carne, iar de a doua zi, când se intră în post, se renunță la toate alimentele de dulce, deopotrivă la brânzeturi și ouă.

De obicei, Lăsata secului pentru Postul Crăciunului este o zi obișnuită, în care putem consuma orice aliment. Dar, dacă ziua de 14 noiembrie pică într-o zi de miercuri sau de vineri, atunci Lăsata Secului se ține cu o zi înainte pentru a lăsa creștinii să se mai bucure de câteva preparate de dulce înainte de Postul Nașterii Domnului.

Așadar, pe data de 13 noiembrie 2025, trebuie să renunțăm doar la carne, iar din data de 14 noiembrie, se intră în postul Nașterii Domnului 2025 și trebuie să renunțăm la orice alimente de dulce. Totodată, este bine să renunțăm la gândurile rele și negre, la vorbele grele, la antipatii, ură și invidie, la orice sentimente care nu ne fac cinste. Și este bine să ne rugăm mai mult pentru sănătate, pentru pace și pentru binele celor dragi!

Ce reprezintă expresia „Lăsata secului”

Toate cele „seci” sau „secul” de care trebuie să ne lăsăm înainte de a intra în post nu se referă doar la preparatele de dulce, ci la toate tentațiile și plăcerile lumești care ne îndepărtează de Dumnezeu. Lăsata secului este, prin urmare, un prag spiritual — un timp al despărțirii de obișnuințele păcătoase și al întoarcerii spre curăție. În această zi, creștinul este chemat să lase în urmă tot ce este greu, impur sau nefolositor sufletului. Nu doar mâncărurile bogate, alcoolul sau țigările trebuie oprite, ci și patimile ascunse ale inimii: bârfa, invidia, mânia, orgoliul și dorința de stăpânire.

Postul care urmează nu este doar o rânduială alimentară, ci o lucrare de luminare a sufletului. A posti înseamnă a te curăți prin hrană simplă și prin gând curat, a schimba dorința de plăcere cu dorința de pace și bunătate. În tradiția ortodoxă, lăsata secului este începutul unui drum către împăcare și smerenie.

Deși cuvântul „sec” din expresia „lăsatul secului” este adesea înțeles ca „uscat” sau „fără grăsime”, teologul Badea Cireșanu arată că el provine, de fapt, dintr-o deformare a termenului „secol” — în sensul de veac, timp lumesc. Așadar, Lăsata secului nu înseamnă doar renunțarea la bucate de dulce, ci și o desprindere de lucrurile apăsătoare și rele din lumea materială, de grijile și neliniștile cotidiene. Este clipa în care ne oprim din tumultul lumesc și ne îndreptăm privirea spre cele cerești.

Ce înseamnă Lăsata secului în viața creștinului

Lăsata secului este o sărbătoare a cumpătării și a împăcării. Ea marchează trecerea de la viața plină de agitație și plăceri lumești către o perioadă de liniște și curățire. În vechime, era ziua în care familiile se adunau la masă, se iertau unii pe alții și își cereau binecuvântare pentru a intra curați în post. Se spune că nu este bine să intri în post purtând ranchiună, de aceea mulți creștini rostesc cuvintele: „Iartă-mă, frate, și Dumnezeu să te ierte!”

Tot în această zi, se sting luminile și se aprind candelele, ca semn al trecerii dinspre bucuria pământească spre lumina duhovnicească. Lăsata secului înseamnă și „lăsarea veacului”, adică ieșirea din lumea grijilor și a poftelor, pentru a ne dedica sufletului și rugăciunii. Este un hotar între două lumi: una a trupului și alta a spiritului.

În satele românești, Lăsata secului era însoțită de obiceiuri de purificare și de veselie cumpătată — mese de familie, focuri de veghe și dansuri ritualice care anunțau începutul postului. Toate aceste tradiții aveau menirea de a curăța casele, mințile și inimile, pregătindu-le pentru renașterea interioară ce vine odată cu sărbătoarea Învierii. Astfel, Lăsata secului devine o poartă spre sfințenie, o chemare la iertare și la liniștea sufletului.

Lăsata secului 2025 coincide cu praznicul Sf. Ioan Gură de Aur

În luna noiembrie 2025, Lăsata secului pentru Postul Crăciunului este trecută în calendarul ortodox pe data de 13 noiembrie, când este prăznuit Sf. Ioan Gură de Aur.

Cunoscut drept Ioan Hrisostom sau Ioan Crisostom, Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit în perioada 347 – 14 septembrie 407, a fost arhiepiscop de Constantinopol, una din cele mai importante figuri ale patrologiei creștine, considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană și în Biserica Apuseană, care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii.

Primele elemente ale educației creștine, Ioan le-a primit de la mama sa, Antusa. Educația clasică a primit-o de la retorul Libaniu și de la filosoful Andragatiu, primind valorile retoricii ale clasicilor greci. Se pare că a studiat și dreptul, întrucât ar fi pledat câtva timp.

S-a călugărit, în anul 368. A trăit într-o peșteră lângă Antiohia. A fost botezat târziu, probabil în jurul anului 372, de episcopul Meletie al Antiohiei. În 374, după moartea mamei sale, Antusa, Ioan a putut să dea curs dorinței sale arzătoare pentru asceză. El s-a retras în munții Antiohiei, unde a dus patru ani o viață severă sub conducerea unui ascet, iar după aceea, s-a retras doi ani într-o peșteră.

În 380, s-a întors în localitatea Antiohia, iar, în 381, Meletie l-a hirotonit diacon. Timp de 10 ani, înaintea diaconatului, el a fost preocupat de problema monahismului și a fecioriei, cărora le-a consacrat mici tratate. Tratatul său, intitulat „Despre preoție”, scris în cei șase ani de diaconat, este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Hrisostom scoate în evidență sublimitatea Tainei Preoției. La moartea arhiepiscopului Nectarie al Constantinopolului, în anul 397, Sf. Ioan a fost numit arhiepiscop al Constantinopolului, prin influența lui Eutropiu, ministru atotputernic pe lângă slabul împărat Arcadie.

Râvna sa de reformator, predicile sale cu fundament intelectual, luarea de poziție contra păcatelor și josniciilor, precum și dragostea sa pentru săraci, dreptate, respectiv adevăr, i-au făcut mulți dușmani. Principala sa inamică a fost împărăteasa Aelia Eudoxia, care a pus la cale exilul său.

Pe parcursul activității sale pastorale, Sfântul Ioan Hrisostom/Gură de Aur a fost preocupat de teme cum ar fi: cunoașterea lui Dumnezeu, Sfintele Taine, Biserica sau iubirea creștină. Referindu-se la cunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Hrisostom îi combate pe anomei, susținând că ființa lui Dumnezeu este incognoscibilă și incomprehensibilă. Sfintele Taine pe care le dezbate Sfântul Ioan sunt: Sfântul Botez, Pocăința, Căsătoria, Sfânta Euharistie și Taina Preoției. În concepția Sfântului Ioan Hrisostom, Biserica este Trupul lui Hristos, credincioșii sunt mădularele acestui trup, iar Hristos este Capul Trupului: „Și toate le-a supus sub picioarele Lui și, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plinește toate întru toți.” (Efeseni 1:22-23).

