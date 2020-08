Efectele COVID-19: Mai multe persoane se plâng de căderea părului

Potrivit Metro.co.uk, peste un sfert din 1.500 persoane ce au fost infectate cu noul coronavirus și au fost chestionate în cadrul unui sondaj online au precizat că suferă de căderi intense ale părului, la doar câteva săptămâni de al externarea din spital.

Printre acești pacienți se numără și Grace Dudley din Marea Britanie. Tânăra în vârstă de 30 de ani a fost intubată în luna martie a acestui an, din cauza COVID-19.

La o lună de la externare, femeia a început să să observe o cădere masivă a părului.

„M-am trezit și am observat că era pe pernă și mi-am zis că nu e de bine. De fiecare dată când îmi periam părul, cădea și asta se mai întâmplă și acum. Mi-am pierdut 55% din păr și în fiecare zi pierd tot mai mult. Am zone de chelie și este dificil, pentru că aveam un păr. Am fost la medic ca să îmi examineze părul și mi-a spus că împi voi pierde cea mai mare parte a părului, dacă nu chiar pe tot. Am întrebat de ce și mi-a explicat că am fost aproape de moarte când am fost în spital cu Covid, iar corpul meu trece printr-un proces de deces și a folosit toată energia care ar fi fost necesară pentru menținerea părului ca să mă țină în viață. Așa că acum trebuie să cadă tot și să crească la loc”, a povestit Grace.

Medicii susțin că acest lucru li se întâmplă tuturor persoanelor care au febră de epste 38 grade, întrucât temperature ridicată a corpului întrerupe ciclul natural al vieții părului.

Sursă foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro