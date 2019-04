Doi pacienți diagnosticați cu schizofrenie trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Aceasta este povestea Luizei și a lui Lucian, care au fost diagnosticați dintr-o dată cu schizofrenie.

Luiza

Luiza, acum în vârstă de 48 de ani, s-a îmbolnăvit imediat după ce a născut.

„M-am îmbolnăvit chiar când am născut. Pe masa de naștere am făcut un șoc. Aveam vedenii cu o pisică neagră. Se făcea când om, când pisică. Eu credeam că vrea să mă omoare”, a povestit Luiza primul său episod de halucinații.

Totul a început în anul 1990, pe când avea doar 20 de ani.

Luiza avea impresia că născuse gemeni, însă, în realitate, adusese pe lume o fetiță.

„Eram distrusă. Eu nu știam că e fată. Toată lumea de acolo îmi spune: ai făcut fată, ai făcut fată. Eu ziceam: NU. Aduceți-mi gemenii, aduceți-mi băieții. Eu nu am fată. Și în cameră acolo, după ce m-au băgat alături de alte paciente, am luat flori și baloane de la niște persoane și le-am întins pe jos. Și am luat rujul și am scris pe oglindă. Nu mai judecam…”, a declarat femeia pentru Libertatea.

Lupta pentru supraviețuire

Viața Luizei s-a schimbat total după primele episoade paranoice ale schizofreniei. Nu mai reușea să își găsească un loc de muncă. După ce aflau diagnosticul, angajatorii nu o mai primeau. Ea încerca să își ascundă boala, însă crizele o forțau să dezvăluie adevărul.

„Am dosarul cu vreo 90 de internări la Spitalul 9. E plin. Și nu am fost doar la o singură clinică. Am fost la mai multe, am fost și la preoți. Mi-am mai revenit, am început un serviciu, iar am decăzut, iar mi-am luat un serviciu și pe urmă nu am mai putut și m-am pensionat definitiv”, a povestit ea.

Luiza a fost părăsită de soț la scurt timp de la nașterea fiicei lor.

„Când a decis să divorțeze ăsta a fost cuvântul lui: că am înnebunit și nu mai sunt bună de nimic”, și-a amintit femeia.

A încercat să se sinucidă cu cablul de la fierul de călcat

La doar câteva luni după ce a fost diagnosticată cu schizofrenie, în vara anului 1991, Luiza a încercat să se sinucidă. Era singură în camera ei, în timp ce tatăl ei era în parc, iar mama sa era la bucătărie. A înghițit 23 de pastile, a tăiat firul de la fierul de călcat și s-a sugrumat cu el.

S-a prăbușit la podea, dar a avut noroc că mama ei a intrat imediat în cameră și a tăiat cablul legat în jurul gâtului.

„Nu am mai ieșit din casă săptămâni la rând, îmi era rușine că aveam urme pe gât”, a spus femeia.

Lucian

Pentru Lucian (59 ani) perioada întunecată a început în anul 1994, pe când avea 34 de ani. Stabilit în Melbourne, lucra ca ofițer mecanic în flota maritimă australiană de aproape 7 ani.

A ieșit din camera de control la generatorul de avarie unde avea de făcut niște lucrări.

„Am simțit că în mijlocul capului mă lovește ceva ca un trăsnet. Că îmi pătrunde în corp și mă golește complet. A fost un moment de fericire extraordinară. Am zis că este un lucru sfânt, ceea ce era totuși ciudat, eu nefiind un om religios. M-am așezat pentru că simțeam că în corpul meu pătrunde o energie rece, simțeam că dispare viața din mine. M-am simțit mort, mort la propriu. Eram surprins că vorbesc. M-am ridicat în picioare, am început să merg prin cameră. M-am speriat, au început să-mi tremure mâinile și picioarele”, a povestit Lucian pentru Libertatea.

După ce și-a revenit din șoc, a căzut în genunchi, pe punte, și s-a rugat.

„Voiam ca Dumnezeu ori să-mi dea viața pe care mi-o luase, ori să mă omoare, dar să facă ceva cu mine”, a spus el.

A înțeles că are nevoie de ajutor atunci când a avut un moment de luciditate. A mers în camera de comandă și a scris pe un bilețel că vrea să fie debarcat. Îi era teamă că nu și-ar putea controla cuvintele când avea să discute cu comandantul.

A fost debarcat în orașul Hobart, Tasmania și a luat un taxi până la aeroport. Își dorea să moară.

„Am deschis ușa mașinii și m-am aruncat. Mergea pe autostradă cu viteză mare, m-am rostogolit vreo 20 de metri. Hainele îmi erau rupte, eram plin de sânge din cap până în picioare, dar trăiam”, a spus Lucian.

După ce a stat câteva zile într-un spital din Hobart, s-a întors la Melbourne unde s-a internat într-un spital de psihiatrie.

A urmat o perioadă și mai dificilă. Toată lumea l-a abandonat. Prietenii au încetat să îl mai caute, iar soția sa, mama copiilor lui, i-a cerut să plece din casa pe care au construit-o împreună. Astfel s-a mutat singur, într-o garsonieră.

Singurii cu care mai comunica erau medicii. În cele din urmă a reușit să se angajaze ca agent de pază.

„Munceam doar ca să am un scop, să simt că viața are sens”, a precizat el.

După câțiva ani în care a încercat să își recupereze familia, însă fără nicio reușită, s-a întors în România. Aici s-a angajat tot ca agent de pază.

A încercat să se sinucidă cu un cuțit de bucătărie

Convins că și-a revenit, Lucian a renunțat să își mai ia medicamentele. După câteva zile, gândurile întunecate s-au întors. Simțea că nu mai are niciun sens în lume. Dimineața nu a mai suportat razele soarelui și a luat un cuțit pe care și l-a înfipt în piept.

Nepotul și sora sa, cu care locuia, l-au găsit sângerând și l-au dus imediat la spital.

„Ați fost la 2 mm de o moarte sigură”, i-au zis medicii.

A stat două săptămâni în spital și când s-a întors la serviciu, colegii l-au întrebat de ce a lipsit atât de mult timp. A decis să le spună adevărul, crezând că va fi acceptat așa cum este. Dar nu a fost așa. După doar câteva zile a fost disponibilizat.

Cum s-au cunoscut Luiza și Lucian

Cei doi s-au cunoscut pe 6 septembrie 2013, la sediul Fundației Estuar, un spațiu comunitar sigur pentru persoanele care au probleme de sănătate mintală.

Luiza a dezvăluit că l-a plăcut pe Lucian pentru că „era înalt, prezentabil și gentleman”. A mai spus că dacă i-ar fi lăsat lui inițiativa nu ar mai fi avut o relație. Astfel, a făcut primul pas și l-a invitat la o cafea.

Lucian a fost atras de hotărârea și determinarea ei. A înțeles că se poate baza oricând pe ea.

„Am stat de vorbă o oră, după care scoate din geantă o sticluță cu mir. Mi-a spus: Uite, ăsta este un mir de la Cernica și asta este o iconiță sfințită tot la Cernica. Și mi le-a dat. Pe mine chestia asta m-a răvășit total”, a povestit emoționat bărbatul.

Așa a început povestea lor de dragoste. El abia aștepta să ajungă la Estuar că o întâlnească și în curând au început să participe împreună la activități de gătit, cercuri de poezie și la spectacole de teatru.

Lucian a început să predea cursuri de limba engleză la Estuar, iar Luiza a devenit o elevă conștiincioasă.

După ce terminau activitățile mergeau la plimbare în parc sau acasă la unul dintre ei. După o lună au decis să se logodească.

Timp de doi ani au fost logodnici, după care s-au căsătorit la Starea Civilă și la Biserică.

„Pe 6 martie am făcut 5 ani și șase luni de când suntem împreună”, a spus mândră Luiza.

„Fiecare zi e o sărbătoare pentru noi, pentru mine. Faptul că îi fac eu cafeaua dimineață, că ies pe stradă de mână cu ea mă face fericit”, a afirmat Lucian.

„O ducem până la adânci bătrâneți amândoi. Nici acolo nu ne despărțim. O să fim împreună mereu, la bune și la rele”, a completat Luiza.

Sursă foto: Libertatea