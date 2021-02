Dezvăluirile tulbulătoare ale fostei handbaliste Mariana Cetiner: „Am fost abuzată și violată de antrenor”

Mariana Marcica Cetiner (63 de ani), fostă jucătoare și antrenoare de hanbal și ultima femeie din România condamnată la sfârșitul anilor ’90 pe baza articolului 200 din Codul Penal, care interzicea relațiile intime între două personae de același sex, a făcut recent o serie de dezăluiri șocante despre perioada în care activa în sport.

În 1995, românca a fost arestată şi condamnată la trei ani de închisoare pentru „îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex”.

Fosta sportivă a fost eliberată în 1998, prin decret prezidenţial de Emil Constantinescu. După eliberare, Mariana Marcica Cetiner a cerut azil politic în Germania, unde trăiește în prezent.

Cetiner a vorbit la GSP Live despre cum a fost abuzată și violată de antrenorul ei, pe când avea doar 13 ani.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

„Nu am avut mamă și tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută și violată. Am născut cum am născut… A murit copilul ăla. Da, la casa de copii. Și de antrenor am fost violată, da, de Niță Grigore. Noi nu stăteam la club și ne ducea obligatoriu să jucăm. Ne duceau, ne antrenau și jucam. Dacă nu marcai, luai bătaie acolo, pe banca. Am luat bătaie de la nenorocitul ăsta. Ne bătea cu un par peste gleznă. Zicea «Dacă nu dai 10 goluri din 10, dracul te ia!»”, a dezvăluit fosta sportivă.

Mariana Marcica Cetiner a mai spus că nu doar ea a trecut prin abuzurile antrenorului.

„Nu doar eu am fost abuzată de antrenor. Abuzurile au început de la 12 ani. Se întâmplau în cantonament. Te chema la el în cameră și te punea să te dezbraci. Dacă nu voiai zicea «Mâine te duci acasă, te întorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine să îți ia apărarea? Tot cu el ținea lumea. S-a întâmplat până am rămas gravidă. A trebuit să avortez la 5 luni și era să mor. Aveam 12-13 ani. A fost greu, cumplit! E un spurcat de antrenor. Nu știu dacă mai trăiește. S-a sesizat lumea, dar s-a șters tot. Când nu ai mama sau tată, dracul e al tău. A fost grea viața”, a mărturisit, potrivit sursei citate mai sus.

Foto – captură Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro