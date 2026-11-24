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Să obții un loc de muncă este un pas important. Să te simți acceptat, respectat și apreciat pentru ceea ce poți contribui este însă o poveste diferită. Pentru persoanele cu dizabilități, provocările nu se încheie odată cu semnarea contractului de muncă. Uneori, abia atunci încep.

Un spațiu de lucru accesibil, instrumente adaptate și procese de recrutare incluzive sunt esențiale. Dar la fel de importante sunt lucrurile mai puțin vizibile: atitudinea colegilor, încrederea managerilor și libertatea de a vorbi deschis despre propriile nevoi, fără teama de a fi judecat.

Unde se termină accesibilitatea și unde începe apartenența? Și ce ar trebui să schimbe companiile pentru ca incluziunea să nu rămână doar un principiu frumos formulat în strategiile de resurse umane?

Am discutat cu Estera Anghelescu, președinta Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) și Director Recrutare și Employer Branding la Kaufland România & Moldova, despre barierele care încă există pe piața muncii, prejudecățile pe care le observăm mai greu și schimbările concrete care pot face diferența.

Conversația pornește și de la tema „De la acces la apartenență”, abordată în cadrul Romanian Accessibility Awareness Day 2026, organizată la București, ca parte a AccessABILITY Expo.

Vorbim destul de mult despre drepturile persoanelor cu dizabilități, dar mai puțin despre lucrurile mărunte care le pot face viața dificilă. Care sunt acele obstacole de zi cu zi pe care cei mai mulți dintre noi nici măcar nu le observăm?

Cu siguranță, cel mai bun răspuns îl puteți primi direct de la persoanele care se confruntă cu aceste obstacole. Din colaborarea mea cu persoane cu dizabilități am înțeles însă că multe dintre ele țin de comunicare și de comportament și pornesc din necunoaștere. Oamenii nu știu cum să se poarte și le e jenă să pună întrebări, de teamă să nu pară intruzivi. Așa apare o distanță pe care, de cele mai multe ori, nimeni nu și-a dorit-o.

De aceea investim mult în campanii de conștientizare, iar într-una dintre ele am vorbit tocmai despre prejudecățile pe care le avem față de persoanele cu dizabilități. George, colegul nostru care folosește un scaun rulant, a povestit câteva situații prin care trec des atât el, cât și alte persoane cu dizabilități. De exemplu, oamenii aleg adesea să vorbească cu însoțitorii, în loc să li se adreseze direct lor. Alteori, primul lucru pe care îl arată este mila, iar ce gândește și ce poate aduce persoana din fața lor trece pe plan secund.

La acestea se adaugă obstacolele fizice: rampele, marcajele pentru persoanele nevăzătoare, toaletele accesibile, lifturile sau ușile prin care încape un scaun rulant. Pentru că noi nu avem nevoie de ele, nici nu le observăm lipsa.

Care sunt cele mai frecvente bariere, uneori invizibile, pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități atunci când își caută un loc de muncă? Cât ține de infrastructură și cât de mentalități?

Pe primul loc sunt, fără îndoială, barierele care țin de mentalitate. Înainte să ajungi la interviu, trebuie să treci de preconcepțiile oamenilor despre competențele persoanelor cu dizabilități. Tot din mentalitate pornesc și multe dintre problemele de infrastructură, pentru că nu poți schimba sau îmbunătăți ceva dacă nu conștientizezi mai întâi că este nevoie.

Știm de cazuri în care persoane cu dizabilități au aplicat la un loc de muncă fără să menționeze dizabilitatea în CV, iar procesul s-a încheiat în momentul în care au spus-o. Societatea încă mai crede că persoanele cu dizabilități au nevoie să fie asistate permanent sau că nu au competențe care să aducă valoare unei echipe, ceea ce este complet greșit.

Știm mult prea puține despre persoanele cu dizabilități și recunosc că și eu am avut, la un moment dat, unele dintre aceste preconcepții. Mulți oameni cred, de exemplu, că o persoană nevăzătoare nu poate folosi un smartphone sau un laptop. Delia, colega mea din echipă, este nevăzătoare și folosește aceleași instrumente digitale și programe ca noi toți. Uneori e nevoie de elemente de accesibilitate pentru ca navigarea să se facă în condiții bune, dar competențele există. Există, de altfel, și persoane nevăzătoare care lucrează în IT și dezvoltă soluții tehnice.

Diferența vine din felul în care suntem obișnuiți noi să folosim aceste instrumente. Tocmai aici ar trebui să înțelegem că nu există un singur mod de a face lucrurile și că, în final, contează rezultatul. Iar a crede că există o singură cale de a face lucrurile este tot o problemă de mentalitate.

Din experiența în recrutare, care sunt prejudecățile de care angajatorii nici măcar nu își dau seama că le au? Și cum pot fi depășite?

Cele mai multe prejudecăți pornesc de la ideea că o persoană cu dizabilități nu poate fi independentă. Angajatorii cred că nu va putea folosi anumite instrumente, programe sau obiecte, că va avea mereu nevoie de cineva care să o asiste și că primirea ei în echipă va cere eforturi și modificări foarte mari.

În realitate, persoanele cu dizabilități au o capacitate de adaptare foarte mare, dezvoltată tocmai din contextul lor de viață, care le-a învățat să caute mereu soluții și alternative. Cât despre teama că accesibilitatea presupune bugete mari, aici depinde mult de rol, de spațiul în care va lucra viitorul angajat și de tipul de dizabilitate. Este adevărat că uneori sunt necesare anumite adaptări. De multe ori însă soluțiile vin inclusiv de la persoanele cu dizabilități, care își doresc, evident, ca procesul să fie cât mai ușor atât pentru ele, cât și pentru angajator, iar aceste soluții pot fi găsite și la costuri rezonabile.

Important este ca, înainte să luăm o decizie cu privire la un candidat, să înțelegem cine este ca om și ca profesionist, apoi ce nevoi are și ce soluții ar fi necesare.

Lucrezi de mulți ani cu oameni, iar prin implicarea ta în Romanian Diversity Chamber of Commerce ai ajuns să cunoști și multe dintre provocările persoanelor cu dizabilități. A existat o întâlnire sau o poveste care ți-a schimbat felul în care privești accesibilitatea și incluziunea?

Au fost foarte multe și nu exagerez când spun că mi-ar fi greu să aleg una singură, pentru că fiecare om și fiecare poveste de viață sunt unice. Ca să vă dau totuși un exemplu recent, odată cu campania pentru Jocurile Parasport am avut șansa să cunosc o parte dintre sportivii cu dizabilități alături de care am filmat spotul. Pe platou, între duble, am avut timp să stăm de vorbă și să le aflu poveștile de viață.

Sunt o mare susținătoare a sportului în general, deoarece cred în beneficiile fizice și mentale pe care le aduce. Sportul ne ajută să ne descoperim și să ne dezvoltăm abilități, iar multe dintre lecțiile lui pot fi duse și în business. Sportivii cu dizabilități aduc în plus o perspectivă pe care am înțeles-o mai bine stând de vorbă cu ei. Performanța lor depinde enorm de context: de accesul la un loc unde să se antreneze, de echipamentul adaptat, de oamenii care cred în ei. Iar atunci când acest context există, rezultatele vin. Mi s-a părut o lecție foarte clară și pentru companii, pentru că la locul de muncă lucrurile funcționează la fel.

Crezi că, uneori, din dorința de a ajuta, ajungem să tratăm persoanele cu dizabilități diferit de cum și-ar dori? Unde se termină grija și unde începe, fără să ne dăm seama, prejudecata?

Da, este una dintre problemele pe care le-am menționat mai devreme și pe care le aud des de la persoanele cu dizabilități: felul în care oamenii se raportează la ele, cu milă ca atitudine principală. Putem avea empatie, putem arăta grijă și preocupare. Sunt atitudini umane și sănătoase, pe care ar trebui să le avem unii față de alții, indiferent dacă avem sau nu o dizabilitate. În același timp trebuie să arătăm respect față de autonomia celuilalt. Grija devine prejudecată atunci când decidem noi, în locul persoanei, de ce are nevoie și ce poate sau nu poate face.

Cel mai simplu lucru pe care îl putem face este să întrebăm. Dacă vedem pe cineva care pare să aibă nevoie de ajutor, îl putem întreba dacă și cum îl putem ajuta, iar răspunsul lui trebuie respectat, oricare ar fi. Uneori vom auzi „da, mulțumesc”, alteori „nu, mă descurc” și ambele sunt la fel de în regulă. La locul de muncă e la fel. Un coleg cu dizabilități are nevoie de aceleași oportunități și de aceeași încredere ca restul echipei. Dacă îl ferim de sarcini dificile sau de responsabilități, chiar și cu cele mai bune intenții, îi transmitem de fapt că nu credem în el.

Până la urmă, grija adevărată înseamnă să vezi omul așa cum este și să-l lași să-ți spună singur ce îi trebuie.

Ai întâlnit oameni care au reușit să depășească bariere despre care ceilalți credeau că sunt imposibil de trecut? Există o poveste care ți-a rămas în minte și pe care ai vrea să o împărtășești?

Am întâlnit mulți astfel de oameni, atât în echipele noastre, cât și printre sportivii de performanță care au reușit să bată recorduri și să facă ceea ce alții considerau imposibil. Totuși, mi se pare important să spun că persoanele cu dizabilități nu au rolul de a ne inspira. Multe dintre ele au povești de viață ieșite din comun, dau dovadă constant de tărie și fac lucruri care pot fi considerate extraordinare. Le datorăm însă respect pentru cine sunt și pentru ce fac, la fel ca oricărui alt om, fără să le transformăm în simboluri.

Ce pot spune sincer este că cel mai mult am învățat despre anduranță și perseverență de la oameni care aleg să nu renunțe, deși se lovesc de nenumărate răspunsuri negative și de bariere pe care cei mai mulți dintre noi nici nu le întâlnesc. Lecția asta o iau cu mine și în munca de zi cu zi.

Pentru mulți dintre noi, un loc de muncă înseamnă mai mult decât un salariu: independență, încredere, sentimentul că aparținem unui grup. Ce înseamnă accesul la muncă pentru o persoană cu dizabilități și ce se schimbă atunci când primește o șansă reală?

Pentru o persoană cu dizabilități, accesul la muncă înseamnă exact ce înseamnă pentru oricare dintre noi: independență, încredere în propriile forțe și sentimentul că face parte dintr-o echipă. Drumul până acolo este însă, de cele mai multe ori, mult mai greu, așa că schimbarea se simte cu atât mai puternic.

Am văzut asta foarte clar la o colegă care folosește un scaun rulant și care face parte din echipa Kaufland de mulți ani. Mi-a spus cât de mult contează pentru ea faptul că are acest job, care o ține activă și conectată la oameni. Clienții și colegii o apreciază des pentru implicarea ei. Este o persoană foarte plăcută, eficientă și are multe dintre competențele pe care un angajator le caută la un membru al echipei. În acești ani a decis să-și ia permisul de conducere, ca să poată veni singură la muncă și să fie complet autonomă.

Am văzut-o trecând prin perioade dificile și evoluând ca om și ca profesionist și am învățat de la ea mai mult decât mă așteptam. Pentru mine, parcursul ei arată foarte clar ce poate face un loc de muncă atunci când îi oferă omului încredere și spațiu să crească.

Tema ediției din acest an a Romanian Accessibility Awareness Day a fost „De la acces la apartenență”. Dincolo de instituții, companii și politici publice, ce putem face noi, în relațiile de zi cu zi, pentru ca oamenii să se simtă acceptați și incluși?

Să ne educăm, să înțelegem mai bine ce presupune o dizabilitate, să fim mai deschiși și să ascultăm cu adevărat. De fapt, e nevoie de lucruri simple: să fim umani și empatici, să ajutăm atunci când e nevoie și să arătăm respect față de persoanele cu dizabilități. Respectul începe chiar cu gesturi mărunte, cum ar fi să respectăm un loc de parcare dedicat lor sau alte drepturi asemănătoare. Ele răspund unor nevoi reale și nu ar trebui privite ca niște privilegii.

Iar în activitatea noastră de zi cu zi, indiferent de domeniu, ne putem întreba dacă produsul sau serviciul la care lucrăm poate fi folosit cu ușurință și de persoanele cu dizabilități. Dacă răspunsul este nu sau ne dăm seama că e nevoie de adaptări, să ținem cont de ele, pentru că asta înseamnă, de fapt, incluziune.

Dacă ai putea schimba un singur lucru în felul în care societatea românească privește persoanele cu dizabilități, care ar fi acela?

Aș schimba reflexul de a vedea întâi dizabilitatea și abia apoi omul. Cred că de aici pornesc aproape toate prejudecățile despre care am vorbit: mila, ideea că o persoană cu dizabilități nu poate fi independentă, teama angajatorilor că va fi prea complicat. Dacă am reuși să ne uităm la cineva și să vedem mai întâi cine este, ce știe să facă și ce își dorește, multe dintre barierele de azi ar dispărea de la sine, inclusiv cele de infrastructură. Pentru că am construi spații, produse și locuri de muncă gândindu-ne de la început la toți oamenii care le vor folosi.

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